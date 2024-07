"Hô biến" máy cấy lúa cũ thành mới

Ngày 27-7, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết quá trình điều tra mở rộng vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra tại cơ sở kinh doanh Ngát Nhung (xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 người về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Những người liên quan tới vụ án lập khống hồ sơ "hô biến" máy cấy lúa cũ thành máy mới

Những người bị khởi tố gồm: Trần Văn Thuý (SN 1961), Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đại Thành; Nguyễn Văn Kim (SN 1957), Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đồng Xuân Tiến và Nguyễn Hữu Nghị (SN 1963, ngụ tại xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh).

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, căn cứ tài liệu xác định năm 2020 và năm 2021, lợi dụng quy định hỗ trợ kinh phí để mua sắm máy móc, thiết bị nông nghiệp, phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Khánh theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Bình và Nghị quyết của HĐND huyện Yên Khánh, Trần Văn Thuý, Nguyễn Văn Kim và Nguyễn Hữu Nghị đã bàn bạc mua 6 máy cấy và 1 máy sấy lúa cũ với giá rẻ, sau đó lập khống hồ sơ thành máy mới để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 834 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.