Thời sự

Nóng: Lâm Đồng yêu cầu tháo dỡ toàn bộ hồ chứa nước không phép trên núi Tân Lai

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo rút hết nước, phá bỏ các hồ chứa xây dựng không phép của Công ty TNHH Trang Trại Việt Phong Phú sau sự cố vỡ hồ, chết người

Ngày 5-11, nguồn tin cho biết UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị rút hết nước và tháo dỡ các hồ chứa nước xây dựng không phép trên núi Tân Lai của Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú tại thôn 1, xã Tuy Phong.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng đề nghị công ty thực hiện bơm tháo cạn nước của tất cả các ao, hồ chứa trong khu vực dự án, việc tháo cạn phải đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du.

"Sau khi tháo cạn thì phá bỏ các đập ngăn nước, tuyệt đối không thực hiện tích nước gây nguy hiểm cho hạ du" – văn bản nêu.

- Ảnh 1.

Toàn cảnh dự án kèm hồ chứa nước trên núi Tân Lai

UBND tỉnh Lâm Đồng giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức điều tra toàn diện nguyên nhân gây vỡ ao, hồ chứa, kiểm tra tỉnh pháp lý đối với các ao, hồ chứa nước tại dự án trang trại Việt Phong Phú để có phương án xử lý theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu công ty khẩn trương khắc phục hậu quả đối với các hộ dân bị ảnh hưởng vùng hạ du và các hạ tầng thủy lợi bị phá hủy bởi sự cố.

Về diện tích sản xuất, thống kê ban đầu khu vực Liên Hương có khoảng 20 ha lúa thuộc thôn Lạc Trị, 10 ha màu thuộc thôn Lạc Trị, Vĩnh Hanh, Phước Thể, 5 ha cây ăn quả thuộc thôn Phước Thể, Lạc Trị, Phú Điền bị ảnh hưởng.

Trong đó, thiệt hại về lúa và hành không thể khắc phục được, xem như mất trắng.

Về pháp lý các hồ chứa, theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc trang trại Việt Phong Phú đã đào 6 ao (trong đó có 3 ao tích trữ nước, thả cá) thuộc Dự án Nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình VAC không có trong chủ trương đầu tư tại Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 10-4-2018 của UBND tỉnh Bình Thuận (trước khi sáp nhập); không có trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh Bình Thuận (trước khi sáp nhập) phê duyệt tại Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 18-1-2017; không thuộc nội dung Giấy phép xây dựng số 117/GPXD ngày 6-6-2025 do UBND huyện Tuy Phong cấp.

Sau khi khoanh vùng vị trí các ao chứa hiện hữu của công ty trên bản đồ Google Map thì tỉnh Lâm Đồng xác định ao chứa nước lớn nhất có diện tích khoảng 20 ha và qua nắm bắt thông tin thì chiều sâu trung bình là 4,5 m, dung tích khoảng 900.000 m³.

Đối chiều với việc phân loại đập, hồ chứa nước theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thì ao chứa nêu trên thuộc hồ chứa nước vừa. Do vậy, yêu cầu về thiết kế, thi công xây dựng đập, hồ chứa nước theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018, phải được kiểm tra, giám sát.

