Hồ chứa nước làm chết người từng được thẩm định môi trường ra sao?

Châu Tỉnh

(NLĐO) - UBND Lâm Đồng xác định nhiều hồ chứa trong dự án nông nghiệp công nghệ cao xây không phép, nằm ngoài báo cáo môi trường đã phê duyệt

Ngày 5-11, UBND tỉnh Lâm Đồng có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy các nội dung liên quan hệ thống hồ chứa trong dự án nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH trang trại Việt Phong Phú, xã Tuy Phong.

Báo cáo nêu nhiều hạng mục hồ, ao tích nước nằm ngoài hồ sơ pháp lý, yêu cầu tháo cạn nước để bảo đảm an toàn và giao Công an tỉnh điều tra toàn diện sau sự cố khiến một bé gái 13 tuổi tử vong.

Về đánh giá tác động môi trường của dự án, theo tìm hiểu, dự án nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình VAC của Công ty TNHH Thương mại trang trại Việt Phong Phú (gọi tắt Trang Trại Việt) tại xã Tuy Phong, đã được UBND tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp) phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 18/12/2017, với phạm vi sử dụng đất 346,6 ha.

Hồ chứa nước làm chết người từng “lọt” qua khâu thẩm định môi trường - Ảnh 1.

Vị trí hồ nước có dung tích 900.000 m3 (theo tỉnh Lâm Đông) trên núi Tân Lai vỡ thành đắp và chảy xuống hạ du

Trong đó gồm: khu trại gà 135ha; khu sản xuất, xử lý phân vi sinh 25ha; khu nhà kính trồng trái cây, rau sạch, nông sản 120ha; khu giết mổ gia cầm, đóng gói thành phẩm 10ha; khu xử lý thức ăn cho gà 5ha; còn lại là đường giao thông, sân bãi nội bộ, cây xanh cảnh quang.

Hội đồng thẩm định bảo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp) thành lập tại Quyết định số 160/QĐ-STNMT ngày 13-4-2016.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, Công ty Trang Trại Việt đã đào 6 ao (trong đó có 3 ao tích trữ nước, thả cá) thuộc dự án Nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình VAC không có trong chủ trương đầu tư, không có trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp) phê duyệt; không thuộc nội dung Giấy phép xây dựng số 117/GPXD ngày 6-6-2025 do UBND huyện Tuy Phong (cũ) cấp.

Theo UBND tỉnh, sau khi khoanh vùng vị trí các ao chứa hiện hữu của Công ty Trang Trại Việt trên bản đồ Google Map thì ao chứa nước lớn nhất có diện tích khoảng 20ha và qua nắm bắt thông tin thì chiều sâu trung bình là 4,5m, dung tích khoảng 900.000 m³.

Hồ chứa nước làm chết người từng “lọt” qua khâu thẩm định môi trường - Ảnh 2.

Một khu sản xuất nông nghiệp hạ du núi Tân Lai bị san phẳng bởi sự cố vỡ hồ chứa

"Đối chiều với việc phân loại đập, hồ chứa nước theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thì ao chứa nêu trên thuộc hồ chứa nước vừa. Do vậy, yêu cầu về thiết kế, thi công xây dựng đập, hồ chứa nước phải đảm bảo theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4-92018 của Chính phủ" – văn bản UBND tỉnh Lâm Đồng nêu.

Đáng chú ý, trước đó vào ngày 18-8-2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đã gửi Công văn số 1534/SNN-TLTNN đề nghị các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Và đến ngày 13-10-2025, Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước có văn bản đề nghị các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, UBND các xã, phường, đặc khu.

Trong đó có đề nghị UBND xã Tuy Phong yêu cầu Công ty Trang trại Việt khẩn trương khắc phục sự cố ao cá bị vỡ bờ nước, thực hiện ngay các giải pháp bảo đảm an toàn cho khu vực chứa nước hiện hữu, hạ mực nước xuống mức an toàn, tránh nguy cơ tái diễn sự cố, ngay sau sự cố lần đầu vào ngày 2-10-2025.

