Họ đã cống hiến thầm lặng

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM vừa thống nhất danh sách 5 Bí thư Chi bộ xuất sắc được đề nghị tuyên dương trong toàn Đảng năm 2026. Đây là những cá nhân có nhiều cống hiến thiết thực, ý nghĩa mà thầm lặng.

"Giữ lửa" cho khu phố

Gắn bó với khu dân cư nhiều năm, ông Nguyễn Khắc Mộc - Bí thư Chi bộ khu phố 19, phường Tân Sơn Hòa, TP HCM - chọn cách làm việc bằng uy tín, trách nhiệm và sự tận tụy của một đảng viên trọn đời vì dân.

Sinh năm 1950, ông Nguyễn Khắc Mộc trưởng thành từ một chiến sĩ đặc công, trực tiếp tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Ông vào Đảng ngày 13-10-1973; trước khi nghỉ hưu là đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác tại Quân khu 7.

Gần 40 năm quân ngũ khép lại vào năm 2009 nhưng với ông Mộc, đó không phải lúc "nghỉ việc". Từ năm 2010, ông tham gia công tác ở địa phương và được tín nhiệm giữ chức Bí thư Chi bộ khu phố năm 2012 đến nay.

Ông Nguyễn Khắc Mộc giới thiệu về công việc của mình. Ảnh: PHAN ANH

Trải qua nhiều lần sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy và mô hình sinh hoạt Đảng - từ phường 2, quận Tân Bình đến phường Tân Sơn Hòa hiện nay - ở cương vị nào ông Mộc cũng giữ nguyên tắc giản dị mà nhất quán. Theo ông, việc của khu phố là việc của dân, làm bằng trách nhiệm của một đảng viên, không vì phụ cấp.

Hiện nay, Chi bộ khu phố 19 có gần 200 đảng viên. Trong bối cảnh mô hình tổ dân phố không còn, ông Mộc cùng cấp ủy chủ động xây dựng 5 khu dân cư tự quản. Nhờ vậy, mọi chủ trương đều được triển khai nhanh, gọn, minh bạch, đi vào thực chất.

Không chỉ "giữ nhịp" tổ chức, ông Mộc còn là người kiên trì giải quyết việc khó, việc dai dẳng của khu phố. Từ vận động giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường, lập lại trật tự đô thị đến xã hội hóa lắp đặt camera an ninh trên các tuyến hẻm, ông chọn cách đi từng bước, làm đến cùng. Những nơi từng phức tạp dần trở thành không gian sinh hoạt an toàn, văn minh.

Uy tín của ông Mộc không chỉ được đo bằng danh hiệu mà bằng niềm tin rất thực tế của người dân địa phương. Bà Lê Phong Lan, cư dân khu phố 19, cảm nhận ông là người hễ khu phố có chuyện gì là có mặt, là "người lính Cụ Hồ đúng nghĩa".

Nói về người đồng chí của mình, đảng viên Thái Phong Sương (Chi bộ khu phố 19), cho biết điều bà trân trọng nhất ở ông Mộc là sự chân tình, giản dị nhưng không khoan nhượng với bất cứ cái sai nào. Ông không giáo điều, không lớn tiếng nhưng luôn thuyết phục bằng hành động và sự kiên trì. "Với tôi, anh Mộc là một Bí thư Chi bộ gần dân thật sự, là cầu nối bền chặt giữa Đảng và nhân dân" - bà Sương chia sẻ.

Gương mẫu, nhiệt huyết

Với 25 năm công tác và cống hiến trên cương vị Bí thư Chi bộ, ông Hồ Văn Tư - Bí thư Chi bộ khu phố Hòa Phú 2, phường Bình Dương, TP HCM - là minh chứng cho sự cần mẫn, uy tín, trách nhiệm. Trao đổi với phóng viên, ông nói vẫn bất ngờ khi được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đề xuất là 1 trong 5 Bí thư chi bộ được tuyên dương toàn Đảng năm 2026.

Xuất thân là nông dân, ông Tư phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng, được giới thiệu vào khu phố Hòa Phú 2 làm việc rồi làm Bí thư Chi bộ. Trong công tác, ông đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng, khích lệ đảng viên trẻ.

Ông Tư kể mới đây, một đảng viên vừa xuất ngũ xin vào làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không có chi bộ, người đảng viên ấy đã gặp ông giãi bày tâm sự. Ông Tư ân cần lắng nghe, sau đó xin ý kiến của đảng viên trong chi bộ về việc linh hoạt thời gian sinh hoạt để các đảng viên đang làm việc trong các doanh nghiệp được tham gia đầy đủ.

"Chi bộ thống nhất chuyển thời gian sinh hoạt vào các buổi tối hoặc chủ nhật. Dù các đảng viên lớn tuổi gặp một số khó khăn khi đi lại nhưng ai cũng cố gắng, vui vẻ với lịch sinh hoạt linh động" - ông Tư kể.

Thường xuyên trao đổi, nắm bắt khó khăn của đảng viên làm việc trong doanh nghiệp, kịp thời động viên, tạo điều kiện để họ vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đảng viên chính là cách mà nhiều người đánh giá cao ở ông Tư.

Một dấu ấn nữa là mới đây, ông trực tiếp đứng ra vận động để hoàn thành công trình "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" vào đúng dịp chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Công trình “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh” tại khu phố có dấu ấn nỗ lực vận động của Bí thư Chi bộ Hồ Văn Tư .Ảnh: THANH THẢO

Nhận xét về người Bí thư chi bộ này, ông Nguyễn Văn Sum, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Dương, cho biết trong công việc cũng như đời sống hằng ngày, ông Tư luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm, được nhân dân tin tưởng, quý mến. Với sự tận tụy và tâm huyết của mình, ông cùng tập thể chi bộ nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng địa phương ngày càng ổn định, phát triển và văn minh.

"Đồng chí Hồ Văn Tư nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, người dân yếu thế, từ đó chủ động giải quyết tốt các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền khu phố hoặc có những đề xuất lên Đảng ủy phường" - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Dương đánh giá.

Bản lĩnh, sâu sắc

Trong 5 gương Bí thư Chi bộ được đề xuất tuyên dương toàn Đảng năm 2026, ông Nguyễn Văn Hài là Bí thư Chi bộ tại doanh nghiệp khối ngoài nhà nước.

Với ông Nguyễn Văn Hài (giữa), người đứng đầu chi bộ phải nhiệt huyết, bản lĩnh, sâu sắc. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chi bộ 5 Đảng bộ Công ty TNHH PouYuen Việt Nam trực thuộc Đảng bộ phường Tân Tạo, TP HCM - nơi ông Hài sinh hoạt - có 43 đảng viên. Xác định những việc cần làm theo tình hình thực tiễn tại doanh nghiệp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên phụ trách…, ông Hài cùng chi bộ nghiên cứu tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề phù hợp đặc thù sản xuất tại các phân xưởng.

Các buổi sinh hoạt chi bộ thường diễn ra sau giờ làm việc của đảng viên, nội dung được lồng ghép với chăm lo đảng viên khó khăn, trao quà cho con đảng viên học giỏi, phong trào văn hóa - văn nghệ, hội thi... Nhờ đó, việc tham gia sinh hoạt của đảng viên nghiêm túc, nền nếp, tỉ lệ đảng viên dự sinh hoạt bình quân là 98%.

Trong danh sách đề xuất tuyên dương toàn Đảng năm 2026, 2 Bí thư Chi bộ còn lại cũng đạt được nhiều thành tích nổi bật. Đó là ông Ngô Ngọc Quang Minh - Bí thư Chi bộ Lâm sàng Khối nội 2, Bí thư Đảng bộ Bệnh viện Nhi Đồng 1, Đảng bộ phường Vườn Lài, Thầy thuốc Ưu tú năm 2019; và ông Đinh Đức Thắng - Bí thư Chi bộ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Công an TP HCM, Đảng bộ Công an Thành phố. Với những cống hiến của mình, ông Minh là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 năm liền; ông Thắng là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền.

Từ thực tế đa số đảng viên trong chi bộ đều là lao động trực tiếp sản xuất, người ngoại tỉnh, hoàn cảnh khó khăn…, ông Hài đề xuất chi bộ triển khai mô hình "Nuôi heo đất chăm lo đảng viên có hoàn cảnh khó khăn", thành lập Ban Điều hành hỗ trợ đảng viên vươn lên trong cuộc sống.

Qua đó, hỗ trợ 6 đảng viên khó khăn với số tiền 120 triệu đồng.

Việc triển khai các mô hình không chỉ tạo thêm sự gắn kết giữa các đảng viên trong chi bộ mà còn lan tỏa trong công nhân - lao động, thuận lợi hơn cho công tác tạo nguồn phát triển đảng viên.

"Điều đó được thể hiện bằng việc trong năm 2025, chi bộ kết nạp được 5 đảng viên mới, đạt 160% tỉ lệ phát triển đảng viên được giao. Đây là điều khiến tôi tâm đắc" - ông Hài bày tỏ.

Với vị trí khoa trưởng quản lý thợ điện khu xưởng CS2 của công ty, Bí thư Chi bộ này luôn chủ động nắm bắt dư luận xã hội trong công nhân. Ông Hài kịp thời đề xuất Ban Giám đốc công ty những vấn đề liên quan chế độ, chính sách tiền lương, thưởng, văn hóa ứng xử, chế độ BHXH, BHYT, chất lượng bữa ăn… Qua đó, ông cùng Ban Giám đốc có sự trao đổi, điều chỉnh, bảo đảm hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động, góp phần ổn định sản xuất, phát triển của doanh nghiệp.

Với ông Hài, để đáp ứng yêu cầu công tác Đảng, người đứng đầu chi bộ phải nhiệt huyết, bản lĩnh, sâu sắc và có giải pháp phù hợp trước mọi vấn đề.