Phát huy vai trò Ban Công tác Mặt trận khu phố

Ngày 11-11, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 6, phường Bình Tây, TP HCM tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 với chủ đề "Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn".

Đến dự ngày hội có ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM - phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Văn Thọ ghi nhận và biểu dương vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tây cùng các tổ chức chính trị - xã hội địa phương trong việc củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn phong trào thi đua với chăm lo đời sống nhân dân, tham gia giám sát xây dựng Đảng và chính quyền, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM yêu cầu địa phương tập trung củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng mạng lưới đại diện đa tầng, đa kênh cho các tầng lớp nhân dân trên nền tảng số; triển khai "Cổng Mặt trận số" tiếp nhận kiến nghị 24/7; tổ chức "Tháng nghe dân nói"; vận hành bản đồ số về vấn đề dân sinh;...

"Tôi đề nghị Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tây tiếp tục quan tâm, động viên, hỗ trợ về tinh thần, vật chất và kỹ năng cho Ban Công tác Mặt trận khu phố, giúp đội ngũ này phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh" - ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh.

Bà Trần Thị Út Em, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu phố 6, phát động thi đua tại ngày hội.

Đại diện khu phố, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể khu phố, Cảnh sát khu vực thực hiện Ký kết giao ước thi đua; đăng ký thực hiện công trình lợi ích dân sinh năm 2026 trên bảng tương tác điện tử.

Ông Nguyễn Văn Thọ và lãnh đạo phường Bình Tây chứng kiến việc ký kết thi đua

Tại ngày hội, khu phố 6 đã phát động các phong trào thi đua, kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, xây dựng, thực hiện hiệu quả các công trình.

Dịp này, khu phố 6 cũng đã biểu dương 10 gương "Người tốt, việc tốt" có nhiều đóng góp cho họat động của khu phố.

Biểu dương 10 gương "Người tốt, việc tốt".

Lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cũng đã trao tặng 10 phần quà cho các hộ dân ở khu phố 6.

Ngoài ra, phường Bình Tây và khu phố 6 cũng trao tặng nhiều phần quà cho các hộ dân tại khu phố.

Ông Nguyễn Văn Thọ trao tặng quà cho các hộ dân khu phố 6, phường Bình Tây.

Hưởng ứng phong trào "Thành phố muôn sắc hoa", phát động nhân dân chung tay xây dựng môi trường xanh, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tây cũng đã trao tặng cây xanh cho các hộ dân tại khu phố.

Trao tặng cây xanh cho các hộ dân tại khu phố 6, phường Bình Tây.



