Vinh danh 233 hạt nhân chính trị tại cơ sở

Ngày 29-1, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu cấp thành phố năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự hội nghị.

Nhiệm vụ thường xuyên

Tại hội nghị, Thành ủy TP HCM tuyên dương 233 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu năm 2026. Trong đó, 86 người là Bí thư Chi bộ khu phố, 42 Bí thư Chi bộ ấp, 56 Bí thư Chi bộ trường học, 49 Bí thư Chi bộ loại hình khác.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong cho biết ngày 23-7-2025, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 50 về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Trong các nhóm giải pháp trọng yếu, chất lượng đội ngũ Bí thư Chi bộ được xác định giữ vai trò quyết định.

Tại TP HCM, việc quan tâm đến đội ngũ Bí thư Chi bộ đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của lãnh đạo thành phố.Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tại TP HCM, việc quan tâm đến đội ngũ Bí thư Chi bộ đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Hội nghị tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu là sự kiện đầy ý nghĩa đối với công tác xây dựng Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang chúc mừng các Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu

"Tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc là hoạt động thường niên của Thành ủy TP HCM nhằm tôn vinh cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo chi bộ, thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; có sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực với địa phương, cơ quan, đơn vị và đời sống xã hội" - ông Lê Quốc Phong khẳng định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn các Bí thư Chi bộ được tuyên dương và đội ngũ Bí thư Chi bộ trong toàn Đảng bộ thành phố tiếp tục nắm vững và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 50. Qua đó, góp phần thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết

Ông Lê Quốc Phong đánh giá Bí thư Chi bộ là hình ảnh của chi bộ, tấm gương để đảng viên noi theo. Nếu Bí thư Chi bộ gương mẫu, trách nhiệm, chi bộ đó chắc chắn là tập thể gương mẫu, trách nhiệm. Vì thế, mỗi Bí thư Chi bộ cần tỏa sáng phẩm chất này trong mọi công việc và trong cuộc sống. Bí thư Chi bộ còn là hạt nhân đoàn kết, vun đắp tinh thần đoàn kết trong chi bộ, nhân tố đi đầu thúc đẩy việc đổi mới toàn diện sinh hoạt chi bộ của mình.

Nhấn mạnh một số vấn đề quan trọng khác, trong đó có công tác phát triển đảng viên, ông Lê Quốc Phong đề nghị các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cấp trên quan tâm đặc biệt đến chất lượng hoạt động của chi bộ và chất lượng công tác của Bí thư Chi bộ. Kết quả này không chỉ là tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá chất lượng công tác của cấp ủy và người đứng đầu, mà còn là cơ sở thực tiễn để chứng minh sự vững mạnh của từng tổ chức Đảng và toàn Đảng bộ TP HCM.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM luôn biết rằng còn rất nhiều Bí thư Chi bộ khác trên địa bàn đã và đang phát huy tốt vai trò, tinh thần trách nhiệm. Do điều kiện của công tác tổ chức, thành phố chưa thể gặp gỡ nhiều hơn.

"Các đồng chí luôn là những tấm gương sáng, tâm huyết, bình dị với tinh thần trách nhiệm cao, là cánh tay nối dài, mắt xích quan trọng, tạo khối đoàn kết thống nhất toàn dân, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền" - ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Trong 233 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu năm 2026, 3 người đã làm Bí thư Chi bộ trên 30 năm, 7 người làm Bí thư Chi bộ từ 20 - 30 năm; 6 người là thương binh, 23 người là người có công với cách mạng, thân nhân gia đình chính sách. Đặc biệt, 7 người đã được tặng Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến.

Lan tỏa điều tốt đẹp Chị Lê Ngọc Thanh An - đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, Bí thư Chi bộ 14, Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ TP HCM, Đảng bộ UBND TP HCM - là Bí thư Chi bộ trẻ nhất được tuyên dương đợt này khi ở tuổi 26. Chị An cho biết thời điểm thấy mình trong danh sách được tuyên dương, cảm xúc đầu tiên là xúc động xen lẫn niềm vinh dự và tự hào. Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho nỗ lực của riêng bản thân mà còn từ kết quả của sự đồng hành, tin tưởng và chung sức của cả tập thể chi bộ. Qua hội nghị, chị càng cảm nhận rõ trách nhiệm của người đảng viên trẻ, người Bí thư Chi bộ ở cơ sở trước yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn. Việc được có mặt tại buổi lễ tuyên dương là một dấu mốc quan trọng, đồng thời là động lực để nữ đảng viên này tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. "Tôi sẽ hành động từ những việc làm cụ thể, bắt đầu từ chính chi bộ nơi đang sinh hoạt và cống hiến với tinh thần trách nhiệm cao để từng bước lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng" - chị An bày tỏ.



