Sức khỏe

Ho kéo dài, người phụ nữ bị các tạng trong ổ bụng di chuyển lên ngực

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Một người phụ nữ bị thoát vị cơ hoành, dẫn đến các tạng trong ổ bụng di chuyển lên lồng ngực chèn ép gây xẹp phổi, khó thở.

Ngày 19-5, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (TPHCM) cho hay vừa điều trị thành công một trường hợp bị xẹp phổi sau ho kéo dài. Bệnh nhân là bà Th. (54 tuổi, ở Tây Ninh), nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, ăn uống kém, ho và khó thở. Đáng chú ý, cảm giác khó thở tăng rõ khi bà nằm và giảm khi ngồi, khiến sinh hoạt hằng ngày bị ảnh hưởng đáng kể.

Ho, khó thở kéo dài, phát hiện xẹp một bên phổi - Ảnh 1.

Hình ảnh trước và sau can thiệp: Phổi nở tốt sau 5 ngày điều trị

Theo người bệnh, các triệu chứng xuất hiện khoảng một tháng trước khi bà nhập viện và không cải thiện dù đã điều trị trước đó. Trước thời điểm khởi phát, bà Th. từng trải qua một đợt ho kéo dài, đây có thể là yếu tố thúc đẩy khiến bệnh biểu hiện rõ hơn. 

Các bác sĩ ghi nhận bà Th. từng sử dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài, dẫn đến nhiều rối loạn nội tiết như hội chứng Cushing do thuốc, rối loạn điện giải và tăng đường huyết. Đây là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tình trạng và diễn tiến bệnh.

Qua thăm khám và xét nghiệm, kết quả chụp MSCT ngực xác định nguyên nhân là thoát vị hoành trái, tình trạng các tạng trong ổ bụng di chuyển lên lồng ngực thông qua một khiếm khuyết ở cơ hoành.

Trường hợp này có thể liên quan yếu tố bẩm sinh kết hợp với áp lực ổ bụng tăng cao sau đợt ho mạnh trước đó. Khi xảy ra thoát vị, các cơ quan trong ổ bụng bị đẩy lên lồng ngực gây chèn ép, xẹp hoàn toàn phổi trái, từ đó dẫn đến triệu chứng khó thở, đặc biệt rõ khi người bệnh nằm.

Người bệnh được phẫu thuật chủ động bằng phương pháp giải phóng túi thoát vị, đưa các tạng trở lại ổ bụng đúng vị trí và tái tạo lại cơ hoành. Song song đó, các biện pháp điều trị nội khoa, vật lý trị liệu, hô hấp, dinh dưỡng giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng.

Ho, khó thở kéo dài, phát hiện xẹp một bên phổi - Ảnh 2.

BS.CKII Cao Minh Thông thăm khám cho người bệnh sau khi xuất viện

BS.CKII Cao Minh Thông, Khoa Tim mạch - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết thoát vị hoành chiếm gần toàn bộ lồng ngực trái ở bệnh nhân này là bệnh lý hiếm gặp, có thể biểu hiện qua những triệu chứng hô hấp không điển hình, dễ bị bỏ sót nếu không thăm khám kỹ lưỡng. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, bệnh có thể dẫn đến suy hô hấp hoặc các biến chứng nguy hiểm. Việc nhận diện các yếu tố nguy cơ như tiền sử ho kéo dài, bất thường bẩm sinh hay sử dụng thuốc kéo dài đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán.

BS khuyến cáo việc thăm khám định kỳ và sử dụng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại như CT-scanner hoặc MRI có thể giúp phát hiện sớm bệnh lý, từ đó có kế hoạch điều trị kịp thời và hiệu quả. Đây cũng là lời cảnh báo về việc không nên xem nhẹ những triệu chứng tưởng chừng như đơn giản, thường gặp trong đời sống nhưng kéo dài và không thuyên giảm, gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.


Giải cứu 3 trẻ bị xẹp phổi, vẹo cột sống do ngồi học sai tư thế

Giải cứu 3 trẻ bị xẹp phổi, vẹo cột sống do ngồi học sai tư thế

(NLĐO)- Do ngồi học sai tư thế, bệnh nhi 12 tuổi nhập viện trong tình trạng vẹo cột sống nặng hình chữ S với 2 vùng cong 98 độ và 57 độ, lồng ngực bị lép do xương sườn xẹp, gây chèn ép tim, phổi bị xẹp, giảm dung tích phổi, hạn chế sức thở gây suy hô hấp.

Nơi nói xẹp phổi, nơi bảo bệnh tim, bé 2 tháng tuổi chết tức tưởi

(NLĐO) - Khi thấy con trai có những biểu hiện như sùi bọt mép, khóc nhiều, mặt mày tím tái… gia đình nhanh chóng đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau nhiều lần chuyển viện cháu bé đã tử vong do nhiều kết luật trái chiều từ các bệnh viện khiến gia đình không đồng tình.

Ca robot mổ điều trị phổi biệt lập đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 2-3, Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) cho biết vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật robot cắt thùy dưới phổi trái điều trị bệnh lý phổi biệt lập nội thùy.

