Có thể điều trị nội soi ung thư dạ dày, không cần phẫu thuật

Từ ngày 14 đến 16-5, hội nghị lần thứ 6 về ung thư dạ dày quốc tế TPHCM (HIGCF 2026) do Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tổ chức tổ chức, thu hút 500 y-bác sĩ, chuyên gia quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Chile, Malaysia… tham gia.

GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, phát biểu tại HIGCF 2026, nhấn mạnh vai trò kết nối học thuật và cập nhập

GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học y dược TPHCM, nhấn mạnh ung thư dạ dày vẫn là thách thức lớn tại Việt Nam khi nhiều người bệnh được phát hiện ở giai đoạn tiến triển, đòi hỏi chiến lược điều trị đa mô thức và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

Với vai trò là đơn vị tổ chức hội nghị, Bệnh viện Đại học y dược TPHCM kỳ vọng HIGCF 2026 sẽ góp phần thúc đẩy trao đổi học thuật, mở rộng hợp tác giữa các chuyên gia, đồng thời cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật ít xâm lấn, điều trị nội soi, điều trị toàn thân và chăm sóc chu phẫu, hướng đến nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Với ung thư dạ dày giai đoạn sớm, tầm soát bằng nội soi giúp phát hiện tổn thương khi còn khu trú, từ đó có thể điều trị qua nội soi trong những trường hợp phù hợp, không cần phẫu thuật nhưng vẫn hướng đến mục tiêu triệt để.

Với ung thư dạ dày giai đoạn trễ, thậm chí có di căn, việc phối hợp liệu pháp trúng đích, miễn dịch và hóa trị theo hướng cá thể hóa có thể mở ra thêm cơ hội điều trị. Đối với những người bệnh đáp ứng tốt với điều trị toàn thân, bác sĩ có thể xem xét phẫu thuật cắt dạ dày kết hợp nạo hạch nhằm tăng khả năng sống còn.

Đặc biệt, sự hỗ trợ của phẫu thuật robot hoặc phẫu thuật nội soi giúp phẫu thuật viên đánh giá, thao tác chính xác, từ đó góp phần cải thiện chất lượng phẫu thuật cho người bệnh.

Từ góc độ cộng đồng, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần quan tâm hơn việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư dạ dày. Nội soi dạ dày là một trong những phương pháp quan trọng trong phát hiện sớm bệnh lý này. Người dân, đặc biệt từ khoảng sau 40 tuổi hoặc những người chưa từng nội soi dạ dày nên trao đổi với bác sĩ trong các lần khám sức khỏe định kỳ để được tư vấn thời điểm và quy trình tầm soát phù hợp.



