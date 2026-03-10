HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hộ kinh doanh cần lưu ý gì về hoá đơn điện tử?

Minh Chiến

(NLĐO)- Nghị định 68 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 5-3 đã nêu các quy định về sử dụng hoá đơn điện tử.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết Nghị định 68 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, đã có quy định về sử dụng hóa đơn điện tử.

- Ảnh 1.

Hộ kinh doanh cần lưu ý gì về hóa đơn điện tử?

Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng hằng năm từ 1 tỉ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng năm trên 500 triệu đồng và dưới 1 tỉ đồng không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trường hợp đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Nếu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì thực hiện khai và nộp thuế trước khi được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Theo cơ quan thuế, quy định này góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng thông qua việc cung cấp chứng từ giao dịch rõ ràng, thuận tiện cho việc tra cứu và đối chiếu khi cần thiết.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, luật sư Bạch Diệu Ái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Viba (VIBALAW), cho rằng khi áp dụng nghị định mới là Nghị định 68, hộ kinh doanh dễ gặp phải những sai sót về kê khai và nộp thuế như chậm nộp hồ sơ khai thuế, khai sai doanh thu, áp sai tỉ lệ thuế, chậm đăng ký thuế; Vi phạm về hóa đơn như không sử hóa đơn từ máy tính tiền, không lập hóa đơn, lập hóa đơn sai thời điểm, sử dụng hóa đơn trái pháp luật, lập khống hóa đơn…

Do đó, để hạn chế rủi ro khi cơ quan thuế kiểm tra, luật sư Bạch Diệu Ái khuyến nghị hộ kinh doanh lưu ý ghi chép doanh thu thường xuyên và đầy đủ; lưu giữ hóa đơn, chứng từ hợp lệ; phân biệt rõ chi phí kinh doanh và chi tiêu cá nhân bao gồm việc tách bạch tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh và tài khoản ngân hàng của cá nhân; lưu trữ hồ sơ kế toán.

"Việc chuẩn hóa sổ sách không chỉ giúp tuân thủ pháp luật mà còn giúp hộ kinh doanh quản lý hiệu quả hoạt động tài chính của mình"- luật sư cho hay.

