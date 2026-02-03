Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 25/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2024 về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 1-3-2025, trong đó đáng chú ý là nội dung liên quan việc đặt tên tài khoản thanh toán,

Từ ngày 1-3, tài khoản thanh toán của hộ kinh doanh phải đứng tên người được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Ảnh minh họa)

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo cấp cao Ngân hàng Nhà nước cho biết với tài khoản thanh toán của tổ chức, tên tài khoản phải bao gồm tên của tổ chức theo giấy phép thành lập, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp.



Hộ kinh doanh cũng được xem là một tổ chức. Do đó, khi mở tài khoản ngân hàng, người được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (tức là tên hộ kinh doanh ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) phải đứng tên tài khoản.

Thông tư 25/2025 cũng làm rõ nguyên tắc đặt tên tài khoản cá nhân: Tên tài khoản phải được đặt đúng theo họ và tên trên giấy tờ tùy thân hợp pháp (căn cước công dân, hộ chiếu…) dùng để mở tài khoản.

Đáng chú ý, Thông tư 25/2025 cấm sử dụng bí danh, biệt danh khi đặt tên tài khoản ngân hàng. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng mạo danh thương hiệu, gây nhầm lẫn khi chuyển tiền hoặc lợi dụng kẽ hở để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo các chuyên gia tài chính, khi tài khoản đứng tên đúng theo hộ kinh doanh, cơ quan thuế sẽ thuận lợi hơn trong việc đối chiếu dòng tiền, xác định doanh thu thực tế phát sinh từ hoạt động kinh doanh để tính thuế chính xác.