Kinh tế

Hộ kinh doanh phải dùng tài khoản ngân hàng đúng tên đăng ký từ 1-3, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Thy Thơ

(NLĐO) – Theo quy định mới, từ ngày 1-3, tài khoản thanh toán ngân hàng của hộ kinh doanh phải đứng tên chính chủ hộ, thay vì đứng tên cá nhân.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 25/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2024 về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 1-3-2025, trong đó đáng chú ý là nội dung liên quan việc đặt tên tài khoản thanh toán,

Ngân hàng Nhà nước nói gì về tài khoản thanh toán của hộ kinh doanh? - Ảnh 1.

Từ ngày 1-3, tài khoản thanh toán của hộ kinh doanh phải đứng tên người được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Ảnh minh họa)

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo cấp cao Ngân hàng Nhà nước cho biết với tài khoản thanh toán của tổ chức, tên tài khoản phải bao gồm tên của tổ chức theo giấy phép thành lập, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp.

Hộ kinh doanh cũng được xem là một tổ chức. Do đó, khi mở tài khoản ngân hàng, người được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (tức là tên hộ kinh doanh ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) phải đứng tên tài khoản.

Thông tư 25/2025 cũng làm rõ nguyên tắc đặt tên tài khoản cá nhân: Tên tài khoản phải được đặt đúng theo họ và tên trên giấy tờ tùy thân hợp pháp (căn cước công dân, hộ chiếu…) dùng để mở tài khoản.

Đáng chú ý, Thông tư 25/2025 cấm sử dụng bí danh, biệt danh khi đặt tên tài khoản ngân hàng. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng mạo danh thương hiệu, gây nhầm lẫn khi chuyển tiền hoặc lợi dụng kẽ hở để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo các chuyên gia tài chính, khi tài khoản đứng tên đúng theo hộ kinh doanh, cơ quan thuế sẽ thuận lợi hơn trong việc đối chiếu dòng tiền, xác định doanh thu thực tế phát sinh từ hoạt động kinh doanh để tính thuế chính xác.

Tin liên quan

Cục Thuế: Không dùng doanh thu năm 2026 để truy thu thuế hộ kinh doanh

Cục Thuế: Không dùng doanh thu năm 2026 để truy thu thuế hộ kinh doanh

(NLĐO) - Cục Thuế cho biết không sử dụng doanh thu năm 2026 để kiểm tra, xử lý hồi tố đối với hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh còn lo sai sót hóa đơn, hàng tồn kho

(NLĐO) - Sau hơn 2 tuần thực hiện kê khai, nộp thuế theo doanh thu, hộ kinh doanh vẫn còn lo lắng về hóa đơn, hàng tồn kho.

Cục Thuế: Hạn chế sai sót, vi phạm không cố ý về thuế của hộ kinh doanh

(NLĐO)- Cơ quan thuế sẽ đẩy mạnh hỗ trợ hộ kinh doanh nhằm đảm bảo hạn chế sai sót, vi phạm không cố ý trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

