Hộ kinh doanh vừa bán cà phê vừa làm lồng đèn, dạy pha chế phải kê khai nộp thuế ra sao?

Gửi thông tin tới Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, bà Nguyễn Thị Hà – đại diện cho hộ kinh doanh sản xuất lồng đèn Tiếng Vọng Phố (Nguyễn Nhật Điệp) - địa chỉ 507 Hai Bà Trưng, phường Hội An, TP Đà Nẵng - trình bày hộ là cơ sở sản xuất - kinh doanh những ngành nghề, dịch vụ chưa được phân vào đâu.

Cụ thể, hộ sản xuất đèn lồng chất liệu tre, dạy dán lồng đèn, dạy pha chế cà phê, bán lẻ một số hàng hóa; phục vụ đồ uống (bán cà phê, nước giải khát); dịch vụ trải nghiệm chế tác và hoàn thiện tất cả công đoạn lồng đèn tre thủ công…

"Vậy, kinh doanh những sản phẩm và dịch vụ như trên, hộ kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) bao nhiêu?"- bà Nguyễn Thị Hà hỏi.

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 7 (trực thuộc Thuế TP Đà Nẵng) có ý kiến trả lời những ngành nghề, dịch vụ chưa được phân vào đâu như sản xuất lồng đèn, phục vụ đồ uống ( bán cà phê, giải khát), dịch vụ trải nghiệm pha chế cà phê, chế tác lồng đèn… thuộc nhóm sản xuất, dịch vụ có gắn với hàng hóa, thuế suất GTGT là 3% và thuế suất TNCN là 1,5%.

Đối với dịch vụ dạy dán lồng đèn, pha chế thuần túy thuộc nhóm dịch vụ không bao thầu nguyên vật liệu, thuế suất GTGT 5% và thuế suất TNCN 2%. Còn việc bán lẻ các loại hàng hóa, thuế suất GTGT 1% và thuế suất TNCN 0,5%.

Tuy nhiên, theo Thuế cơ sở 7 (trực thuộc Thuế TP Đà Nẵng), về nguyên tắc xác định doanh thu tính thuế, hộ kinh doanh hoạt động đa lĩnh vực, ngành nghề phải xác định doanh thu tương ứng với từng hoạt động để áp dụng thuế suất phù hợp theo từng lĩnh vực, ngành nghề.

Trường hợp không xác định được doanh thu của từng hoạt động thì cơ quan thuế xác định theo hoạt động kinh doanh chính.

Liên quan đến thuế suất hộ kinh doanh, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Thuế TPHCM, cho biết năm 2026, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng trở xuống sẽ được miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định tại Nghị định 141/2026 cùng các văn bản pháp luật liên quan.

Riêng hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm, việc nộp thuế GTGT và TNCN vẫn thực hiện theo quy định hiện hành, với mức thuế suất áp dụng theo từng ngành nghề.

Ví dụ, một hộ kinh doanh phân phối, cung cấp hàng hóa có doanh thu 2 tỉ đồng/năm sẽ phải nộp thuế GTGT 1% trên toàn bộ doanh thu.

Về thuế TNCN, hộ được trừ 1 tỉ đồng không phải chịu thuế; phần doanh thu còn lại 1 tỉ đồng chịu thuế suất 0,5%.