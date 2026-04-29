Doanh thu hộ kinh doanh miễn thuế nên được tính sát với lợi nhuận

Đại diện hộ kinh doanh giao dịch tại trụ sở Thuế TP HCM

Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Để triển khai luật, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ sẽ ban hành các nghị định hướng dẫn thực hiện vào tuần tới, dự kiến ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh có thể tăng lên 1 tỉ đồng.

Với các thông tin trên, không ít hộ kinh doanh không xác định được chi phí để tính ra lợi nhuận, cho rằng ngưỡng doanh thu miễn thuế dự kiến 1 tỉ đồng vẫn còn quá thấp, trong khi lợi nhuận thực tế của chủ hộ chưa bằng mức giảm trừ gia cảnh 15,5 triệu đồng/tháng nhưng vẫn phải nộp thuế.

Điển hình, anh Lê Văn Hải – chủ hộ kinh doanh bán hàng khô tại chợ Nguyễn Đình Chiểu, phường Đức Nhuận, TP HCM – cho biết doanh thu bán hàng mỗi năm khoảng 2 tỉ đồng. Giả sử sau khi được trừ 1 tỉ đồng miễn thuế TNCN, phần doanh thu còn lại 1 tỉ đồng chịu thuế TNCN với mức 0,5%, tương đương khoảng 5 triệu đồng.

Theo anh Hải, ngành bán lẻ thường chỉ có lợi nhuận từ 3% đến 5%. Như vậy, với doanh thu 2 tỉ đồng, lợi nhuận nhiều nhất chỉ khoảng 100 triệu đồng/năm. Sau khi nộp thuế 5 triệu đồng, thu nhập thực tế còn lại chỉ khoảng 95 triệu đồng/năm, tương đương hơn 7,9 triệu đồng/tháng, chỉ bằng hơn một nửa so với mức giảm trừ gia cảnh dành cho người làm công ăn lương.

"Đánh thuế trong trường hợp này là chưa hợp lý. Nên chăng Chính phủ tăng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên nhiều lần, phù hợp với lợi nhuận thực tế của người kinh doanh?" – anh Hải nhận xét và đề xuất.

Đồng tình với quan điểm này, Luật sư Nguyễn Đức Nghĩa, Giám đốc Công ty Luật TNHH Việt Tín Nghĩa, cho rằng ngưỡng doanh thu miễn thuế TNCN của hộ kinh doanh cần đảm bảo sự công bằng so với mức giảm trừ gia cảnh áp dụng cho người làm công ăn lương.

Tuy nhiên, theo ông Nghĩa, thuế GTGT của hộ kinh doanh thì không nên miễn, vì việc này sẽ dẫn đến mất công bằng với doanh nghiệp vốn đang phải nộp thuế GTGT. Nếu miễn thuế GTGT cho hộ kinh doanh, các doanh nghiệp có doanh thu ít có thể chuyển xuống hình thức hộ kinh doanh để được miễn thuế, trái với chủ trương khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Trong khi đó, một số cán bộ ngành thuế nhận định phần lớn hộ kinh doanh là cá nhân tự tạo việc làm để nuôi sống gia đình. Doanh thu giữa các ngành nghề có thể chênh lệch lớn, nhưng nếu giả định mức lợi nhuận bình quân khoảng 10% thì với doanh thu 2 tỉ đồng/năm, mỗi hộ thu về khoảng 200 triệu đồng.

Thu nhập này không cao hơn đáng kể so với ngưỡng giảm trừ gia cảnh dành cho người làm công ăn lương. Vì vậy, việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế TNCN lên 2 tỉ đồng có lẽ phù hợp thực tiễn.

Tuy vậy, luật sư Nguyễn Đức Nghĩa cho biết tỉ suất lợi nhuận giữa các nhóm ngành có độ chênh lệch khá lớn. Do đó, mức doanh thu miễn thuế TNCN cũng cần được áp dụng cao – thấp khác nhau theo lợi nhuận của từng nhóm ngành, nhằm bảo đảm công bằng về thuế giữa các hộ kinh doanh.