Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh tái hợp trong "Linh Cảm"

"Linh Cảm" là cách chơi chữ ghép từ tên của nhạc sĩ Dương Khắc Linh và cảm xúc anh dành cho âm nhạc. Nam nhạc sĩ chia sẻ anh dự định làm show kỷ niệm mốc 10 năm làm nghề, nhưng vì COVID-19 bùng phát, đành gác lại kế hoạch. Nhờ đó, anh có nhiều thời gian để chuẩn bị chỉn chu hơn cho đêm nhạc kỷ niệm 15 năm làm nghề. Và live show lần này không phải để tổng kết hay chứng minh điều gì, chỉ là lúc mà nhạc sĩ muốn nhìn lại, để nói lời cảm ơn, cùng những người bạn trân quý hát lại những ca khúc đã gắn bó hay các khán giả đã đồng hành cùng âm nhạc của anh.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh

"Linh Cảm" diễn ra ngày 14-11, tại Sân khấu Biểu diễn Nghệ thuật - Bảo tàng Hà Nội, quy tụ dàn nghệ sĩ từng đồng hành cùng Dương Khắc Linh trong các dự án âm nhạc: Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Trung Quân, JayKii, Sara Lưu và Lưu Hiền Trinh.

Các ca khúc " Xin hãy thứ tha", "Xin đừng lặng im", "Cánh hồng phai", "Đồng xanh", "Đừng như thói quen", "Yêu và yêu"… được làm mới hoàn toàn về hòa âm, phối khí, dàn dựng và hình ảnh. Mỗi tiết mục được thiết kế như một chương nhỏ trong hành trình 15 năm - giúp khán giả cảm nhận được sự trưởng thành trong phong cách sáng tác cũng như tư duy âm nhạc của Dương Khắc Linh, kể từ khi anh bắt đầu sáng tác, cho đến khi trở thành nhà sản xuất được đánh giá cao trong làng nhạc Việt.

"Linh Cảm" ghi dấu cột mốc 15 năm hoạt động nghệ thuật của nhạc sĩ Dương Khắc Linh.

"Linh Cảm" còn kể lại hành trình âm nhạc đã đưa Dương Khắc Linh về nhà. Từ những ngày đầu từ Hà Lan về Việt Nam làm việc tại Music Faces của nhạc sĩ Đức Trí, trong các dự án sản xuất âm nhạc nho nhỏ.

"Cho đến hôm nay, khi nhìn lại, Linh thấy biết bao giai điệu đã ra đời, biết bao gương mặt, bao kỷ niệm đã đi cùng âm nhạc của mình. Có những bài Linh viết trong niềm vui, cũng có những bài được sinh ra từ nỗi buồn. Tất cả đều là một phần trong cuộc sống, trong âm nhạc mà Linh luôn trân trọng" - nhạc sĩ bày tỏ.

Chia sẻ thêm về dàn nghệ sĩ tham gia chương trình, Dương Khắc Linh cho biết mỗi người đều để lại dấu ấn đặc biệt trong hành trình sáng tác của anh.

Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh

Hồ Ngọc Hà là người gắn bó với giai đoạn khởi đầu, khi cả hai hợp tác trong dự án "Xin hãy thứ tha" (2009) - ca khúc đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của anh, cũng là một bản hit để đời trong sự nghiệp của Hồ Ngọc Hà.

Sara Lưu, người bạn đời và cộng sự âm nhạc thân thiết, không chỉ thể hiện nhiều ca khúc của Dương Khắc Linh mà còn là người chứng kiến và chia sẻ cùng anh mọi thăng trầm trong cuộc sống và sự nghiệp. Sự xuất hiện của Sara trong liveshow kỷ niệm 15 năm vì thế mang ý nghĩa đặc biệt - một cột mốc không thể thiếu trong hành trình "âm nhạc đưa tôi về nhà" - slogan của đêm nhạc lần này.



Với Noo Phước Thịnh, Dương Khắc Linh đánh giá anh là người mang đến nguồn năng lượng trẻ trung và tinh thần cầu toàn, nhiệt huyết trong âm nhạc, hứa hẹn sẽ tạo nên những màn trình diễn bùng nổ. Liveshow lần này cũng là dịp hiếm hoi Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh cùng nhau tái ngộ khán giả thủ đô trên sân khấu một đêm nhạc tầm cỡ.

Trung Quân là giọng hát mà Dương Khắc Linh luôn đánh giá cao về cả kỹ thuật lẫn cảm xúc. Từng hợp tác trong ca khúc "Cảm ơn mẹ", hai nghệ sĩ đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.

Trong khi đó, JayKii, người song ca với bà xã của Dương Khắc Linh trong ca khúc "Đừng như thói quen" từng "gây bão" năm 2018 là đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ nhiều cảm xúc và sáng tạo. Còn với Lưu Hiền Trinh, Dương Khắc Linh ấn tượng với cô bởi khả năng "kể chuyện bằng giọng hát".