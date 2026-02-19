HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hồ sơ startup Việt gọi vốn lớn nhất năm 2025

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Coolmate đặt mục tiêu trong năm 2030, mảng đồ thể thao cho phụ nữ sẽ trở thành nhóm sản phẩm dẫn dắt tăng trưởng, góp phần mở rộng thương hiệu.

Theo báo cáo "Triển vọng công nghệ và đầu tư mạo hiểm Việt Nam 2025: Định hình lại tăng trưởng cho kỷ nguyên mới" do Quỹ đầu tư công nghệ VinVentures công bố mới đây, Coolmate là startup dẫn đầu về giá trị gọi vốn trong năm 2025.

Doanh nghiệp thương mại điện tử theo mô hình D2C (bán trực tiếp đến người dùng) trong lĩnh vực thời trang nam này đã huy động thành công 22,34 triệu USD ở vòng Series B+.

Theo thông tin từ Coolmate, startup này cũng vừa hoàn tất vòng gọi vốn Series C do Vertex Growth Fund dẫn dắt, cùng sự tham gia của Cool Japan Fund, YoungOne CVC và các nhà đầu tư hiện hữu Vertex Ventures SEA & India, Kairous Capital.

Với số tiền huy động từ vòng Series C, Coolmate đã mở ra ba chiến lược tăng tốc cho giai đoạn 2026-2030. Đó là mở sang khách hàng nữ (Go Women); mở rộng sang kênh phân phối Offline (Go Offline); mở rộng ra quốc tế (Go Global).

Coolmate đặt mục tiêu trong năm 2030, mảng đồ thể thao cho nữ sẽ trở thành nhóm sản phẩm dẫn dắt tăng trưởng, góp phần mở rộng từ "thương hiệu của đàn ông" sang "thương hiệu thể thao dành cho tất cả", với mục tiêu 40% doanh thu đến từ phân khúc khách hàng này.

Coolmate dẫn đầu gọi vốn 2025 và chiến lược phát triển bền vững cho tương lai - Ảnh 1.

CEO Coolmate phát biểu tại Hội nghị thường niên Amazon Vietnam 2025

Ở kênh bán lẻ, cửa hàng vật lý đầu tiên dự kiến khai trương cuối tháng 12-2025. Doanh nghiệp này kỳ vọng đến năm 2030, mảng offline sẽ chiếm 40% tổng doanh thu.

Coolmate đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành thương hiệu thời trang mang tính biểu tượng của Việt Nam, đạt 500 triệu USD doanh thu toàn cầu và hiện diện tại nhiều quốc gia.

Theo công ty tư vấn tăng trưởng thương mại điện tử YouNet ECI, thành công của Coolmate đến từ việc tập trung vào dòng sản phẩm tối giản, ứng dụng cao cho nam giới, song song với việc không ngừng cải tiến chất lượng, mở rộng thêm sản phẩm cho nữ.

Thương hiệu này cũng xây dựng cộng đồng khách hàng trung thành nhờ kết hợp KOLs, chia sẻ nội dung gần gũi như mẹo phối đồ hay hoạt động thường ngày.

Tin liên quan

Start-up thời trang trẻ thành công nhờ sự khác biệt

Start-up thời trang trẻ thành công nhờ sự khác biệt

Những start-up trẻ đang từng bước khẳng định ngành thời trang nội địa có thể tồn tại bền vững nếu kiên trì với giá trị thật

Livestream của LSOUL trên Shopee đưa thời trang Việt đến Singapore

Tiếp tục hành trình chinh phục người dùng trong nước & quốc tế, LSOUL thúc đẩy đưa thời trang Việt ra thị trường mới với mô hình xuất khẩu trực tuyến của Shopee

Giữa làn sóng cửa hàng thời trang dẹp tiệm, nhiều shop online vẫn "hốt bạc"

(NLĐO)- Nửa đầu năm 2025, thị trường thương mại điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của ngành thời trang chính hãng.

gọi vốn thời trang coolmate
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo