Hồ sơ startup Việt gọi vốn lớn nhất năm 2025

Theo báo cáo "Triển vọng công nghệ và đầu tư mạo hiểm Việt Nam 2025: Định hình lại tăng trưởng cho kỷ nguyên mới" do Quỹ đầu tư công nghệ VinVentures công bố mới đây, Coolmate là startup dẫn đầu về giá trị gọi vốn trong năm 2025.

Doanh nghiệp thương mại điện tử theo mô hình D2C (bán trực tiếp đến người dùng) trong lĩnh vực thời trang nam này đã huy động thành công 22,34 triệu USD ở vòng Series B+.

Theo thông tin từ Coolmate, startup này cũng vừa hoàn tất vòng gọi vốn Series C do Vertex Growth Fund dẫn dắt, cùng sự tham gia của Cool Japan Fund, YoungOne CVC và các nhà đầu tư hiện hữu Vertex Ventures SEA & India, Kairous Capital.

Với số tiền huy động từ vòng Series C, Coolmate đã mở ra ba chiến lược tăng tốc cho giai đoạn 2026-2030. Đó là mở sang khách hàng nữ (Go Women); mở rộng sang kênh phân phối Offline (Go Offline); mở rộng ra quốc tế (Go Global).

Coolmate đặt mục tiêu trong năm 2030, mảng đồ thể thao cho nữ sẽ trở thành nhóm sản phẩm dẫn dắt tăng trưởng, góp phần mở rộng từ "thương hiệu của đàn ông" sang "thương hiệu thể thao dành cho tất cả", với mục tiêu 40% doanh thu đến từ phân khúc khách hàng này.

CEO Coolmate phát biểu tại Hội nghị thường niên Amazon Vietnam 2025

Ở kênh bán lẻ, cửa hàng vật lý đầu tiên dự kiến khai trương cuối tháng 12-2025. Doanh nghiệp này kỳ vọng đến năm 2030, mảng offline sẽ chiếm 40% tổng doanh thu.

Coolmate đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành thương hiệu thời trang mang tính biểu tượng của Việt Nam, đạt 500 triệu USD doanh thu toàn cầu và hiện diện tại nhiều quốc gia.

Theo công ty tư vấn tăng trưởng thương mại điện tử YouNet ECI, thành công của Coolmate đến từ việc tập trung vào dòng sản phẩm tối giản, ứng dụng cao cho nam giới, song song với việc không ngừng cải tiến chất lượng, mở rộng thêm sản phẩm cho nữ.

Thương hiệu này cũng xây dựng cộng đồng khách hàng trung thành nhờ kết hợp KOLs, chia sẻ nội dung gần gũi như mẹo phối đồ hay hoạt động thường ngày.