Kinh tế

Start-up thời trang trẻ thành công nhờ sự khác biệt

Bài và ảnh: MINH QUYÊN

Những start-up trẻ đang từng bước khẳng định ngành thời trang nội địa có thể tồn tại bền vững nếu kiên trì với giá trị thật

Ngành thời trang Việt đang đối mặt nhiều thách thức trước các tập đoàn quốc tế có lợi thế vượt trội về quy mô. Trong bối cảnh đó, nhiều start-up trẻ đã chọn lối đi riêng: Không chạy theo số lượng mà tập trung xây dựng giá trị nội tại, gửi gắm triết lý sống và trách nhiệm cộng đồng vào từng sản phẩm.

Kiến tạo giá trị bền vững

Theo anh Trương Huỳnh Quốc Huy, chủ thương hiệu Kiếm Là Mốt, thách thức lớn nhất của ngành thời trang hiện nay không nằm ở vốn hay kỹ thuật, mà là nhận thức của người dùng. Sản phẩm thời trang nhanh tạo ra mặt bằng giá thấp khiến nhiều khách hàng dần quên đi giá trị thực sự của sản phẩm bền vững.

"Thay vì chạy đua giảm giá rồi đánh mất bản sắc, tôi chọn phát triển các thiết kế nền tảng có vòng đời dài, để khách hàng hiểu rằng một món đồ chất lượng là khoản đầu tư lâu dài, không phải sản phẩm tiêu dùng ngắn hạn" - anh Huy cho biết.

Đồng quan điểm về việc kiến tạo giá trị bền vững, anh Phan Nhựt Tường, người sáng lập VerSa.club, cho rằng việc hạ giá liên tục sẽ dẫn đến sản phẩm kém chất lượng và thiếu chiều sâu. Theo anh, lợi thế cạnh tranh bền vững là ở cấu trúc thiết kế thông minh và sự trung thực với người dùng.

"Thương hiệu không chỉ chú trọng doanh số ngắn hạn mà còn tập trung vào khả năng đồng hành của trang phục với người mặc trong nhiều năm. Sự tử tế trong chất liệu sản phẩm và tinh thần tôn trọng cơ thể khách hàng là điều mà các thương hiệu chạy theo giá rẻ không thể có được" - anh Tường nhấn mạnh.

Chạm đến trái tim người dùng

Không dừng ở chất lượng sản phẩm, việc lồng ghép câu chuyện văn hóa cùng dịch vụ tận tâm chính là cách mà nhiều start-up thời trang trẻ định vị lại bản sắc trong tâm trí khách hàng.

Anh Nguyễn Minh Khôi, người sáng lập thương hiệu Nhà Bản, nhận xét thời trang ngày nay không đơn thuần là những bộ quần áo đẹp mà còn là "cuộc đối thoại" giữa mỹ học đương đại và di sản dân tộc. Người đứng đầu thương hiệu thời trang này tiết lộ sau những năm tháng trải nghiệm thực tế tại các vùng đất, được tiếp xúc những con người dành cả cuộc đời cho di sản, anh nảy sinh niềm tự hào mãnh liệt trong tư duy làm nghề.

Start-up thời trang trẻ thành công nhờ sự khác biệt - Ảnh 1.

Anh Trương Huỳnh Quốc Huy (thứ 2 từ phải qua, hàng ngồi) và các nhân sự trong buổi khai trương cửa hàng Kiếm Là Mốt

Vì thế, Nhà Bản ra đời như một không gian nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật, nơi một phần văn hóa Việt Nam được tái hiện qua lăng kính sáng tạo, không phân biệt vùng miền, giới tính hay độ tuổi. Nhà Bản cũng xác định trong một thị trường thời trang đang dần bão hòa, khách hàng tìm đến thương hiệu nội địa không chỉ để mua một vài món đồ mà còn tìm kiếm sự an tâm, tin tưởng và cảm giác được trân trọng. Việc chăm chút sản phẩm từ khâu tư vấn, đóng gói cho đến hậu mãi đã biến hành vi mua sắm đơn thuần trở thành sự kết nối cảm xúc sâu sắc.

Anh Khôi bày tỏ: "Khi khách hàng nhận thấy món đồ nào đó không chỉ để mặc mà còn mang lại cảm giác được nâng niu cơ thể, che đi những khuyết điểm cá nhân, đó là lúc thương hiệu đã thành công trong việc chạm đến trái tim người dùng".

Theo nhiều chuyên gia thời trang, ngày nay, thương hiệu muốn trụ vững trên thị trường không chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân mà còn từ sự đồng lòng của cả đội ngũ cùng chung chí hướng. Việc lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng đã giúp nhiều nhà thiết kế trẻ tạo ra những món đồ "đo ni đóng giày" cho số đông nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân.

"Khách hàng quay lại không phải vì sản phẩm giá rẻ, mà bởi họ cảm thấy tự tin hơn, đẹp hơn và được lắng nghe. Đó là lúc start-up đã chiến thắng bằng những giá trị vô hình nhưng bền vững mà các thương hiệu thời trang nhanh khó có thể chạm tới" - anh Phan Nhựt Tường nhận định. 

