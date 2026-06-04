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Phủ xanh đất trống, làm đẹp xóm làng

Tác giả: Nguyễn Tuyền

(NLĐO) - Từng là những khu đất ngập rác, ô nhiễm và mất mỹ quan, nhiều điểm đất công ở xã Long Hải nay đã được phủ xanh bằng những "tiểu công viên cây xanh".

Trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp bền vững cho công tác bảo vệ môi trường và chỉnh trang cảnh quan nông thôn, mô hình "Tiểu công viên cây xanh" tại xã Long Hải, TPHCM đang trở thành điểm sáng tiêu biểu. Được lồng ghép hiệu quả trong phong trào thi đua "Dân vận khéo", mô hình không chỉ giúp địa phương xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp mà còn khơi dậy tinh thần chủ động, sự đồng thuận và trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường.

Tạo cảnh quan môi trường trong lành

Được triển khai từ cuối năm 2022, phong trào đã huy động nguồn lực lớn từ cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương. Đến nay, trên địa bàn xã Long Hải đã hình thành 13 "Tiểu công viên cây xanh" với diện tích từ 300 đến hơn 1.000 m².

Những công trình này không chỉ góp phần tạo cảnh quan môi trường trong lành, mở ra không gian vui chơi, giải trí cho người dân mà còn là giải pháp hiệu quả giúp địa phương quản lý các quỹ đất công còn bỏ trống, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm hoặc trở thành nơi tập kết rác thải.

Xóa "điểm đen" môi trường bằng mô hình tiểu công viên cây xanh - Ảnh 1.

Những khoảng xanh mới đang góp phần thay đổi diện mạo các khu dân cư ở xã Long Hải.

Một trong những mô hình tiêu biểu là "Tiểu công viên cây xanh" tại ấp Hải Lộc. Ít ai ngờ rằng nơi đây trước kia từng là bãi đất trống ngập rác thải, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.

Năm 2023, bằng sự chung sức của cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể và người dân trong ấp, khu đất đã được cải tạo hoàn toàn. Gần 100 triệu đồng cùng hàng chục ngày công lao động được huy động để dọn dẹp rác thải, phát quang cây cối, lát đá lối đi, trồng hoa, phủ cỏ và lắp đặt ghế đá.

Sau khi hoàn thành, công trình nhanh chóng trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng được người dân yêu thích. Không gian xanh mát, sạch đẹp không chỉ góp phần cải thiện diện mạo khu dân cư mà còn tạo nơi vui chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em và điểm thư giãn cho người dân mỗi chiều.

Xóa "điểm đen" môi trường bằng mô hình tiểu công viên cây xanh - Ảnh 2.

Từ sự đóng góp công sức và kinh phí của người dân, nhiều công viên xanh đã được hình thành.

Bà Lê Thị Tư, người dân ấp Hải Lộc, cho hay trước đây khu vực này là một "điểm nóng" về ô nhiễm môi trường do rác thải và cây lá ứ đọng quanh con suối, thường xuyên bốc mùi hôi thối. Từ khi được cải tạo thành công viên nhỏ, cảnh quan khu vực thay đổi rõ rệt, người dân ai cũng phấn khởi vì có thêm không gian sinh hoạt cộng đồng khang trang, sạch đẹp.

Từ hiệu quả thực tế mang lại, mô hình tiếp tục được nhân rộng tại nhiều địa bàn khác trong xã. Tại tổ 6, ấp Hải Sơn, Ban điều hành ấp phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã triển khai xây dựng một tiểu công viên trên khu đất công rộng khoảng 400 m².

Xóa "điểm đen" môi trường bằng mô hình tiểu công viên cây xanh - Ảnh 3.

Người dân xã Long Hải chung tay dọn dẹp vệ sinh, phủ xanh các khu đất công.

Toàn bộ kinh phí hơn 50 triệu đồng được vận động từ hội viên cựu chiến binh, cán bộ và nhân dân địa phương. Sau thời gian ngắn triển khai, khu đất trống đã được san lấp mặt bằng, dọn dẹp vệ sinh và phủ xanh bằng nhiều loại hoa, cây cảnh.

Giữ màu xanh bằng trách nhiệm chung

Để duy trì hiệu quả lâu dài, địa phương đã xây dựng cơ chế quản lý cụ thể. Ông Hoàng Văn Trọng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban điều hành ấp Hải Sơn, cho biết các đoàn thể được phân công luân phiên chăm sóc, quản lý công viên theo từng tháng. "Chúng tôi phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đoàn thể. Việc luân phiên quản lý giúp công viên luôn được chăm sóc thường xuyên, bảo đảm xanh, sạch và đẹp" - ông Trọng nói.

Xóa "điểm đen" môi trường bằng mô hình tiểu công viên cây xanh - Ảnh 4.

Mô hình "Tiểu công viên cây xanh" lan tỏa tinh thần chung tay bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Đến nay, mô hình "Tiểu công viên cây xanh" đã được triển khai rộng khắp các ấp trên địa bàn xã Long Hải với tổng cộng 13 công trình hoàn thành. Mỗi công viên có diện tích từ 300 đến khoảng 4.000 m², được xây dựng từ sự chung tay đóng góp kinh phí, ngày công của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân địa phương.

Theo ông Ngô Thanh Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hải, mô hình mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho địa phương. "Mô hình Tiểu công viên cây xanh là giải pháp hiệu quả giúp tăng cường quản lý các khu đất công, đất do Nhà nước quản lý nằm xen kẽ trong khu dân cư, hạn chế tình trạng lấn chiếm hoặc biến thành điểm tập kết rác thải. Đồng thời, việc phát triển các không gian xanh còn góp phần nâng tỉ lệ cây xanh đô thị, phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng đô thị của Long Hải trong thời gian tới"- ông Phúc nhấn mạnh.

Xóa "điểm đen" môi trường bằng mô hình tiểu công viên cây xanh - Ảnh 5.

Xã Long Hải đã xây dựng được 13 "tiểu công viên cây xanh" từ nguồn lực xã hội hóa.

Từ những bãi đất hoang hóa, ô nhiễm trở thành những công viên xanh mát, mô hình "Tiểu công viên cây xanh" đang cho thấy hiệu quả rõ nét trong công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Quan trọng hơn, đây còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của sự đồng thuận trong cộng đồng khi mỗi người dân đều chung tay góp sức vì một môi trường sống xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn.

Xóa "điểm đen" môi trường bằng mô hình tiểu công viên cây xanh - Ảnh 6.

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