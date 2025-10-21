Hỗ trợ gia đình công nhân và người dân bị ảnh hưởng bão lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Hỗ trợ gia đình công nhân và người dân bị ảnh hưởng bão lũ

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Hơn 100 triệu đồng quyên góp từ cán bộ, nhân viên Công ty CP Đồng Phú Cường ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bão lũ vừa qua

Ngày 21-10, ông Ngô Ngọc Thuận, Phó Giám đốc Công ty CP Đồng Phú Cường, cho biết công ty tổ chức lễ trao tặng số tiền hơn 100 triệu đồng quyên góp từ cán bộ, công nhân viên ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 và 11 gây ra. Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai nhận biểu trưng số tiền trên.

Hỗ trợ gia đình công nhân và người dân bị ảnh hưởng bão lũ - Ảnh 1.

Đại diện công ty trao biểu trưng số tiền hơn 100 triệu đồng cho lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai

Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được công ty chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai để gửi tới đồng bào các tỉnh miền Bắc và miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ - nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Song song đó, công ty cũng đã trao hỗ trợ các trường hợp là gia đình của công nhân viên trong công ty đang sinh sống tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của đợt bão lũ vừa qua với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/gia đình.

Hỗ trợ gia đình công nhân và người dân bị ảnh hưởng bão lũ - Ảnh 2.

Ông Ngô Ngọc Thuận, Phó Giám đốc Công ty CP Đồng Phú Cường trao hỗ trợ gia đình công nhân bị ảnh hưởng bão lũ

Dịp Lễ 20-10, công ty chi hơn 350 triệu đồng tiền thưởng cho công nhân. Công đoàn cơ sở Công ty CP Đồng Phú Cường đã tổ chức trao giải hội thi với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Theo đó, Ban tổ chức đã trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt giải tại cuộc thi ảnh, cuộc thi nấu ăn và giải nhảy thể dục.

Đồng thời, công ty còn khen thưởng 10 triệu đồng cho tập thể người lao động công ty đạt thành tích khi tham gia hội thi "Áo dài - Áo bà ba năm 2025" do Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Hỗ trợ gia đình công nhân và người dân bị ảnh hưởng bão lũ - Ảnh 3.

Nhiều công nhân có gia đình bị ảnh hưởng bão lũ được công ty hỗ trợ

Ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động ý nghĩa của công ty và công nhân viên, ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đề nghị Ban Giám đốc Công ty CP Đồng Phú Cường tiếp tục phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở quan tâm chăm lo, nâng cao hơn nữa đời sống, việc làm đoàn viên, người lao động.

Công ty CP Đồng Phú Cường (xã Thống Nhất) là công ty may có khoảng 2.300 lao động, có nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.

Tin liên quan

Tổng LĐLĐ Việt Nam trao hỗ trợ 1 tỉ đồng cho đoàn viên công đoàn tại Lào Cai bị thiệt hại do bão lũ

Tổng LĐLĐ Việt Nam trao hỗ trợ 1 tỉ đồng cho đoàn viên công đoàn tại Lào Cai bị thiệt hại do bão lũ

(NLĐO) - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 1 tỉ đồng cho Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai để hỗ trợ đoàn viên, lao động bị ảnh hưởng của bão số 10

Nữ doanh nhân Việt Nam góp 1 tỉ đồng xây cầu cho người dân vùng bão lũ

CLB Nữ Doanh nhân Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu đã tổ chức giao lưu gặp mặt thường niên với chủ đề "Những mốc son lịch sử A80, A50".

Khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ

Bão số 11 khi vào địa bàn Thái Nguyên đã làm 7 người chết, 3 người bị thương; ước tính tổng thiệt hại về tài sản trên 12.200 tỉ đồng

người lao động hỗ trợ người dân công nhân khắc phục hậu quả bão lũ Công ty CP Đồng Phú Cường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo