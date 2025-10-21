Hỗ trợ gia đình công nhân và người dân bị ảnh hưởng bão lũ

Ngày 21-10, ông Ngô Ngọc Thuận, Phó Giám đốc Công ty CP Đồng Phú Cường, cho biết công ty tổ chức lễ trao tặng số tiền hơn 100 triệu đồng quyên góp từ cán bộ, công nhân viên ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 và 11 gây ra. Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai nhận biểu trưng số tiền trên.

Đại diện công ty trao biểu trưng số tiền hơn 100 triệu đồng cho lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai

Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được công ty chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai để gửi tới đồng bào các tỉnh miền Bắc và miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ - nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Song song đó, công ty cũng đã trao hỗ trợ các trường hợp là gia đình của công nhân viên trong công ty đang sinh sống tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của đợt bão lũ vừa qua với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/gia đình.

Ông Ngô Ngọc Thuận, Phó Giám đốc Công ty CP Đồng Phú Cường trao hỗ trợ gia đình công nhân bị ảnh hưởng bão lũ

Dịp Lễ 20-10, công ty chi hơn 350 triệu đồng tiền thưởng cho công nhân. Công đoàn cơ sở Công ty CP Đồng Phú Cường đã tổ chức trao giải hội thi với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Theo đó, Ban tổ chức đã trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt giải tại cuộc thi ảnh, cuộc thi nấu ăn và giải nhảy thể dục.

Đồng thời, công ty còn khen thưởng 10 triệu đồng cho tập thể người lao động công ty đạt thành tích khi tham gia hội thi "Áo dài - Áo bà ba năm 2025" do Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Nhiều công nhân có gia đình bị ảnh hưởng bão lũ được công ty hỗ trợ

Ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động ý nghĩa của công ty và công nhân viên, ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đề nghị Ban Giám đốc Công ty CP Đồng Phú Cường tiếp tục phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở quan tâm chăm lo, nâng cao hơn nữa đời sống, việc làm đoàn viên, người lao động.

Công ty CP Đồng Phú Cường (xã Thống Nhất) là công ty may có khoảng 2.300 lao động, có nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.