Hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng lũ

Trưởng đoàn Nguyễn Văn Tuyên, Bí thư Đảng ủy xã Đông Thạnh (TPHCM) tặng quà cho người dân xã Tuy An Tây

Qua kết nối của Báo Người Lao Động, ngày 16-1, Đảng ủy, UBND xã Đông Thạnh cùng nhóm thiện nguyện BTN từ TP HCM đã trao 400 triệu đồng cho người dân 2 xã Tuy An Tây và Tuy An Đông thuộc tỉnh Phú Yên (cũ) nay là tỉnh Đắk Lắk.

Đây là 2 xã bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ giữa tháng 11-2025 vừa qua.

Người dân xã Tuy An Tây được nhận quà hỗ trợ

Tại xã Tuy An Tây, đoàn đã trao 200 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt để giúp 200 hộ dân bị thiệt hại nặng nhất trong đợt lũ vừa qua có tiền để sắm sửa Tết Nguyên đán sắp tới.

Ông Phan Quang Phi, Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây, cho biết xã có hơn 13.000 nhân khẩu. Trong đợt lũ vừa qua, hầu hết người dân nơi đây đều bị thiệt hại nặng nề. Nhiều hộ dân đã không còn tiền để sắm sửa Tết. "Đây là món quà rất ý nghĩa giúp những hộ dân khó khăn nhất trong xã có 1 cái Tết no đủ" - ông Phi nói.

Đoàn cứu trợ cùng lãnh đạo xã Tuy An Tây

Trong khi đó, tại xã Tuy An Đông, đoàn đã trao 40 suất quà, mỗi suất 5 triệu đồng để giúp người dân mua cây, con giống vật nuôi, thủy sản để tái sản xuất sau khi bị nước lũ cuốn trôi.

"5 triệu đồng mua được cả 1 con nghé để nuôi đấy chú ơi" - ông Trần Văn Mười nói sau khi nhận được tiền.

Đoàn cứu trợ chia sẻ tấm lòng đến người dân xã Tuy An Đông

Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông cho biết đây là địa phương bị thiệt hại nặng nhất cả về người lẫn tài sản trong đợt lũ vừa qua. "Đây là những hộ bị thiệt hại nặng nhất, có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhất mà chúng tôi chọn. Chúng tôi sẽ giám sát việc sử dụng đồng tiền hỗ trợ của đoàn trong việc mua cây con giống, tạo sinh kế cho bà con như thế nào cho hiệu quả nhất" - ông Biên nói.

Trao mỗi hộ 5 triệu đồng để người dân thiệt hại trong lũ ở xã Tuy An Đông mua cây con giống,

Ông Nguyễn Văn Tuyên, Bí thư xã Đông Thạnh, TP HCM (trưởng đoàn cứu trợ), chia sẻ: "Qua thông tin đại chúng, chúng tôi biết tỉnh Phú Yên cũ bị thiệt hại rất nặng. Vì vậy, chúng tôi muốn gửi 1 chút tấm lòng để làm sao chia sẻ cùng bà con".



