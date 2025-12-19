"Hoa chào ngõ hạnh" - nhiều nghệ sĩ tham gia ngày hội nghệ thuật 2025





Từ trái sang: diễn viên độc thoại UY Lê, đạo diễn - diễn viên Trần Quỳnh Anh và nghệ sĩ Violon Trí An

Nhằm tạo sân chơi dành cho sinh viên yêu nghệ thuật và tạo không gian kết nối, giao lưu học thuật - sáng tạo giữa các thế hệ sinh viên, giảng viên và những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Ngành Nghệ thuật học, Khoa Văn học và Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM sẽ tổ chức Ngày hội Nghệ thuật 2025 với chủ đề "Hoa chào ngõ hạnh".

Ngày hội được định hướng như một hoạt động văn hóa - học thuật thường niên, góp phần lan tỏa tinh thần nghệ thuật, sáng tạo và nhân văn trong cộng đồng sinh viên Nhân văn nói riêng và những người yêu nghệ thuật nói chung.

Chượng trình sẽ diễn ra từ 8 giờ 30 phút đến 20 giờ ngày 21-12 tại Hội trường Nhân văn, Cơ sở Linh Xuân (Thủ Đức), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM.

Trích đoạn "San Hậu" do diễn viên Hạ Nắng và Trần Quỳnh Anh thể hiện đã từng biểu diễn tại nhiều sự kiện

Trong ngày hội này có nhiều hoạt động như: (8 giờ 30 đến 11 giờ: Chiếu phim và Giao lưu với đoàn phim "Phá đám sinh nhật mẹ"; (13 giờ đến 17 giờ): Triển lãm và hội chợ nghệ thuật: khán giả sẽ được nghe chia sẻ về phục trang Hát bội, bói Tarot Kiều, vẽ tranh chibi, khám phá tranh của trẻ em phổ tự kỷ, khám phá gian hàng của Học viện kỹ xảo và hoạt hình MAAC, khám phá các gian hàng đậm chất nghệ thuật khác; (từ 9 giờ 30 đến 16 giờ) Talkshow và workshop nghệ thuật từ các chuyên gia, nghệ sĩ nổi tiếng như: Open-talk về truyện tranh, văn học, điện ảnh của Viện Truyện tranh và phim hoạt hình, Workshop diễn xuất (Diễn viên Lê Công Hoàng và diễn viên Bảo Định), Workshop biên kịch (F35 STORY, nhóm biên kịch phim "Truy tìm long diên hương"), Workshop vẽ và chuyển động của "Xưởng Tay Thở", Workshop làm phim và game của MAAC Vietnam, Workshop và chiếu phim của Đạo diễn Anna Phạm.

Đặc biệt, từ 17 giờ 30 đến 20 giờ 00 trình diễn nghệ thuật "Hoa chào ngõ hạnh": với các tiết mục Độc tấu violin (Nghệ sĩ Trí An), Múa rối dây (Nghệ sĩ Thái Hải), Sân khấu văn chương - kịch ngắn (Sinh viên Khoa Văn học và Ngôn ngữ học), Hát (Trần Thái Tất Thành), Trích đoạn "Đợi Kiều" (Châu Nhi, Trí An), Trích đoạn Tuồng San Hậu (diễn viên Hạ Nắng, diễn viên Trần Quỳnh Anh), Hài độc thoại (diễn viên Uy Lê), Nhảy Flashmob (Đội hình Khoa Văn).

Nghệ sĩ Trần Quỳnh Anh chia sẻ: "Chúng tôi rất háo hức tham gia ngày hội, vì nơi đây có nhiều sự kiện và văn nghệ sĩ tham gia. Kỳ vọng sẽ mang đến những chia sẻ bổ ích cho thế hệ khán giả trẻ, qua đó yêu và gìn giữ nghệ thuật dân tộc".



