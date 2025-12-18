"Lý Thường Kiệt phiên bản kid" - khoảnh khắc truyền nghề đầy xúc động của Kim Tử Long

NSƯT Kim Tử Long và con trai

Một dòng chia sẻ rất đời, rất thật trên trang cá nhân của NSƯT Kim Tử Long đã khiến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả không khỏi xúc động: "Andy ơi con làm ba vui quá đi! Cả nhà ơi Andy con trai đã làm được rồi nè! Lý Thường Kiệt phiên bản Kid! Cả nhà thấy có giống Long không? Cho Long một bình luận ủng hộ con trai Andy Khánh nha cả nhà ơi!".

Không ồn ào, không phô trương, nhưng chính sự giản dị và tự hào ấy đã mở ra một khoảnh khắc rất đặc biệt: lần đầu tiên con trai của NSƯT Kim Tử Long – bé Andy Khánh (tên thật Hoàng Khải) xuất hiện trong vai diễn lịch sử Lý Thường Kiệt, gợi lên nhiều suy nghĩ về hành trình tiếp nối của một gia đình có nhiều thế hệ theo nghề diễn viên sân khấu cải lương.

Khi niềm vui lớn của Kim Tử Long

Với khán giả yêu sân khấu, vai diễn Lý Thường Kiệt là một nhân vật lịch sử đầy biểu tượng của khí phách dân tộc. Việc một em nhỏ với "phiên bản kid" đảm nhận vai diễn này, dù trong khuôn khổ học đường hay hoạt động nghệ thuật thiếu nhi, vẫn là một thử thách không hề nhỏ. Nhưng điều làm nên giá trị của khoảnh khắc ấy không nằm ở kỹ thuật diễn xuất hay độ "giống" người cha, mà ở sự nhập tâm, thần thái tự nhiên và ánh nhìn đầy tự tin của một đứa trẻ đang chạm vào sân khấu.

Đó cũng chính là điều khiến NSƯT Kim Tử Long xúc động đến mức phải thốt lên: "con làm ba vui quá đi".

Diễn viên Andy Khánh (tên thật Hoàng Khải)

Mầm xanh nghệ thuật được ươm từ rất sớm

Không phải ngẫu nhiên mà Andy Khánh thể hiện được phong thái sân khấu ở độ tuổi còn rất nhỏ. Bé sớm bộc lộ năng khiếu và đam mê nghệ thuật cải lương, ca hát, múa từ khi mới 2 tuổi, thời điểm đã biết cầm kiếm múa tuồng, bắt chước các động tác sân khấu. Khoảng 5 tuổi, bé đã biết hát, cảm nhạc tốt và có phản xạ nhanh với giai điệu.

Sinh ra trong gia đình có cha là NSƯT Kim Tử Long, mẹ là nghệ sĩ Trinh Trinh, Andy Khánh được định hướng và tạo điều kiện tiếp xúc với sân khấu từ sớm, song không theo kiểu áp đặt. Gia đình chú trọng rèn cho bé sự tự tin, cảm xúc sân khấu và niềm vui biểu diễn, để nghệ thuật đến với bé một cách tự nhiên.

"Cảm âm" bẩm sinh – nền tảng quan trọng

Mới đây, NSƯT Kim Tử Long đăng tải video trực tiếp dạy con trai hát cải lương, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Chia sẻ thêm, NSƯT Kim Tử Long cho biết anh và bé Andy Khánh đang tập bài tân cổ "Tự hào thiếu nhi thành phố" để trình diễn trong một chương trình văn nghệ hồi bé còn học ở Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. Trước đó, Kim Tử Long từng dạy con hát các điệu lý quen thuộc như: Lý con khỉ, Lý con sáo, Lý tòng quân, Lý chiều chiều… nhưng chưa từng dạy ca bài bản cải lương.

Đây là lần đầu tiên Andy Khánh học ca bài bản, cụ thể là bài "Khốc hoàng thiên", thông qua bản tân cổ "Tự hào thiếu nhi thành phố".

Diễn viên Andy Khánh (tên thật Hoàng Khải) và các bạn

NSƯT Kim Tử Long nhận định con trai hát trôi chảy, chắc nhịp nhờ khả năng cảm âm bẩm sinh rất tốt. Ở độ tuổi còn nhỏ, anh chưa đặt nặng chuyện màu giọng hay kỹ thuật, nhưng khẳng định: "Khả năng cảm âm là nền tảng quan trọng cần phải học và rèn. Giọng thiếu cảm âm thì vẫn ca không tốt, dễ chênh nhịp và phô giọng. Phải hát đúng trước rồi mới có thể hát hay sau là điều mà tôi vẫn dạy con mình".

Theo NSƯT Kim Tử Long, khi anh hát mẫu lần đầu, Andy Khánh đã có thể hát theo ngay. Video được đăng tải là lần thứ ba bé tập bài này, cho thấy khả năng tiếp thu nhanh và ghi nhớ giai điệu tốt.

Một chi tiết khiến nhiều người bất ngờ là Kim Tử Long từng vô tình nghe con trai hát một đoạn trong tuồng "Võ Đông Sơ – Bạch Thu Hà". Khi hỏi, anh mới biết bé xem video rồi tự tập hát theo cha, không ai yêu cầu hay hướng dẫn trước đó. Chính sự chủ động ấy cho thấy tình yêu sân khấu của Andy Khánh không đến từ ép buộc, mà từ sự quan sát, ngưỡng mộ và đồng cảm rất tự nhiên với nghề của cha.

Tập sự dạn dĩ trên sân khấu và truyền hình

Andy Khánh không phải là gương mặt hoàn toàn xa lạ với nghệ thuật biểu diễn. Năm 2015, bé lần đầu xuất hiện trên truyền hình trong gameshow "Danh hài đất Việt". Một năm sau, bé tham gia diễn phụ họa cho tiết mục trong cuộc thi "Đường đến danh ca vọng cổ" – một sân chơi mang đậm màu sắc cải lương. Dù chỉ là những bước đi ban đầu, nhưng đó là những trải nghiệm quý giá, giúp bé làm quen với ánh đèn sân khấu và nhịp làm việc nghệ thuật. Ủng hộ nhưng không áp đặt, đó là quan điểm làm cha của một nghệ sĩ nhiều năm đoạt giải Mai Vàng do bạn đọc báo Người Lao Động bầu chọn.

Dù tự hào trước năng khiếu của con, NSƯT Kim Tử Long vẫn giữ quan điểm rất rõ ràng: Anh sẵn sàng ủng hộ nếu con thật sự đam mê và muốn nối nghiệp cải lương, nhưng không áp đặt con phải đi theo con đường của cha.

Điều Kim Tử Long mong muốn nhất là con được tự do lựa chọn nghề nghiệp, phát triển đúng với năng lực và sở thích, miễn là con hạnh phúc và có đam mê thực sự. Với anh, nghệ thuật là hành trình dài, chỉ có thể đi được nếu xuất phát từ tình yêu thật sự.



