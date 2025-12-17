HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội: 45 năm bền bỉ vun đắp "cái nôi" của nghệ thuật Việt

Thanh Hiệp (ảnh Trường ĐHSKDA HN)

(NLĐO) - Niềm vui của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ đã lan tỏa đến thế hệ trẻ đang tiếp bước trong công tác đào tạo và cống hiến cho vườn hoa nghệ thuật

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội: 45 năm bền bỉ vun đắp "cái nôi" của nghệ thuật Việt - Ảnh 1.

PGS.TS Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định cho Ban giám hiệu trường.

Sáng 17-12, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập (17.12.1980 - 17.12.2025), đồng thời kỷ niệm 66 năm truyền thống đào tạo ngành Sân khấu – Điện ảnh Việt Nam (1959 – 2025).

Buổi lễ là dấu mốc giàu ý nghĩa, nhìn lại hành trình bền bỉ xây dựng và phát triển của một cơ sở đào tạo nghệ thuật đầu ngành, nơi đã và đang ươm mầm cho nhiều thế hệ nghệ sĩ, đạo diễn, biên kịch, nhà lý luận – phê bình và cán bộ quản lý văn hóa của đất nước.

Tham dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; lãnh đạo các đơn vị chuyên môn; cùng đông đảo văn nghệ sĩ, đạo diễn, nhà nghiên cứu, diễn viên – những người từng trưởng thành từ mái trường giàu truyền thống này.

45 năm xây dựng nền tảng vững chắc cho nghệ thuật

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông khẳng định: 45 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội là một hành trình kiên trì, sáng tạo và cống hiến. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, nhà trường đã từng bước vượt qua thách thức, xây dựng nền tảng đào tạo vững chắc và khẳng định vị thế quan trọng trong hệ thống đào tạo nghệ thuật của cả nước.

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội: 45 năm bền bỉ vun đắp "cái nôi" của nghệ thuật Việt - Ảnh 2.

Niềm vui của các thầy cô giáo và ban giám hiệu nhà trường trước những thành tựu đạt được

Đến nay, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã phát triển tương đối toàn diện các bậc đào tạo từ đại học đến sau đại học; ngành nghề, chuyên ngành ngày càng đa dạng; nội dung chương trình, giáo trình không ngừng được đổi mới theo hướng hiện đại, tiệm cận chuẩn mực khu vực và quốc tế, đồng thời gắn chặt lý luận với thực tiễn sáng tạo nghệ thuật.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tâm huyết, trí tuệ và sự cống hiến bền bỉ của các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, nghệ sĩ, viên chức và người lao động nhà trường trong suốt 45 năm qua.

Đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng thời đại

Thứ trưởng đề nghị Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tập trung vào những nhiệm vụ then chốt: tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo; đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, sáng tạo, lấy người học làm trung tâm và gắn chặt với thực tiễn.

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội: 45 năm bền bỉ vun đắp "cái nôi" của nghệ thuật Việt - Ảnh 4.

Nhiều thế hệ nghệ sĩ tài năng đã được đào tạo từ ngôi trường này

Chia sẻ tại buổi lễ, NSƯT Bùi Như Lai – Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội nhấn mạnh: 45 năm xây dựng và phát triển tuy chưa dài trong lịch sử, nhưng đủ sâu để kết tinh bản sắc, khẳng định uy tín và vị thế của một cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu.

 "Những thành tựu của nhà trường là kết tinh của tâm huyết, trí tuệ và sự cống hiến thầm lặng của các thế hệ giảng viên, cán bộ, viên chức – những người không chỉ truyền dạy kỹ năng nghề, mà còn thắp lửa đam mê, hun đúc nhân cách, bồi đắp các giá trị chân – thiện – mỹ cho người học" - NSƯT Bùi Như Lai chia sẻ.

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội: 45 năm bền bỉ vun đắp "cái nôi" của nghệ thuật Việt - Ảnh 5.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL tặng hoa chúc mừng Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Hiệu trưởng TS. NSƯT Bùi Như Lai cho rằng Lễ kỷ niệm 45 năm không chỉ là dịp tri ân các thế hệ đi trước và tự hào về những thành tựu đã đạt được, mà còn là thời khắc để nhà trường suy ngẫm và xác định tầm nhìn cho tương lai giáo dục nghệ thuật trong bối cảnh mới.

Thấm nhuần tinh thần các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhà trường xác định trách nhiệm đổi mới căn bản và toàn diện hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và sáng tạo nghệ thuật; tăng cường ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số; xây dựng môi trường học thuật nhân văn, khai mở tư duy sáng tạo.

Dấu mốc đáng nhớ

Trong khuôn khổ buổi lễ, nhà trường vinh dự đón nhận quyết định và giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cùng 3 chương trình đào tạo: Diễn viên Kịch – Điện ảnh – Truyền hình, Đạo diễn Điện ảnh, Huấn luyện Múa.

Nhiều tập thể, cá nhân cán bộ, giảng viên được vinh danh, khen thưởng vì những đóng góp nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu và sáng tạo nghệ thuật.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu, trong đó có TS.NSƯT Bùi Như Lai – Hiệu trưởng và TS. Phạm Đắc Thi – Phó Hiệu trưởng nhà trường.


