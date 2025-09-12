Lương Thế Thành bác tin chia tay Thúy Diễm vì cảnh hôn

Lương Thế Thành nhấn mạnh không có chuyện vợ chồng chia tay hay lục đục

Trong tâm thư, Lương Thế Thành cho biết sau khi Thúy Diễm chia sẻ và anh cũng có động thái thông báo cảnh hôn không ảnh hưởng cuộc sống gia đình nhưng dường như mọi chuyện chưa dừng lại. Một số trang thông tin vẫn tiếp tục đưa tin sai sự thật, khiến một số khán giả vẫn hiểu lầm và có lời không hay cho Thúy Diễm.

Lương Thế Thành bác tin chia tay Thúy Diễm

"Hôm nay, Thành xin có đôi lời! Thành xin lỗi gia đình, người thân, bạn bè cũng như khán giả đã yêu mến vợ chồng Thành trong suốt thời gian qua. Những tin đồn này khiến mọi người lo lắng và hỏi thăm, động viên vợ chồng Thành. Thành cũng là diễn viên nên hiểu đó là tính chất công việc, đi quay hay diễn kịch cũng có những cảnh tình cảm với bạn diễn.

Là diễn viên, Thành hay ai khác không tránh khỏi những cảnh đó, chung quy cũng chỉ làm đẹp, làm đúng với nhân vật mà đạo diễn yêu cầu. Tất cả cũng chỉ để tạo ra một tác phẩm đẹp đúng với tiêu chí của biên kịch và đạo diễn cần truyền tải đến khán giả thôi" - Lương Thế Thành trải lòng.

Nam diễn viên nhấn mạnh không có chuyện vợ chồng chia tay hay lục đục. Cả hai vẫn đang rất bình thường và vui vẻ. Anh mong các trang thông tin đã từng đưa, sắp đưa và chưa đưa tin về việc này mọi người dừng lại giúp vì thông tin đó nó ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình, khiến ai cũng buồn khi nghe tin thất thiệt như vậy.

"Cuối cùng Thành xin nhắc lại lần nữa là chuyện vợ chồng Thành vẫn đang rất rất bình thường không hề có chuyện gì hết!" - Lương Thế Thành nhắn nhủ.

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ an ủi, động viên Lương Thế Thành.

Thúy Diễm khá buồn vì những bình luận tiêu cực vì một cảnh diễn tình cảm trên sân khấu

Trước đó, diễn viên Thúy Diễm cũng bày tỏ khá buồn vì đọc được những bình luận tiêu cực về mình chỉ vì một cảnh diễn tình cảm. Một nụ hôn trong hoàn cảnh bắt buộc của kịch bản và theo sự chỉ đạo của đạo diễn trong một tác phẩm sân khấu.

Là một diễn viên chuyên nghiệp, cô làm nghề mười mấy năm, trải qua nhiều vai diễn, thậm chí có những vai diễn yêu cầu nhiều cảnh nóng và tình cảm, phải quay cận cảnh còn khó hơn thế rất nhiều.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành đều là diễn viên danh tiếng

Cả hai nhận được nhiều lời động viên từ đồng nghiệp, người hâm mộ sau sự việc

"Nhưng thật ngạc nhiên vì chỉ một lần bị quay lén phát tán cảnh diễn đó trên sân khấu mà lần này tôi lại bị những người lạ, những người chưa từng xem trọn vẹn tác phẩm lại đánh giá tiêu cực và bình luận không hay. Mỗi ngày lại dùng lời lẽ nặng nề hơn suy diễn ra đủ kiểu rồi đánh giá đủ nơi khiến tôi rất buồn và ảnh hưởng tâm lý" - Thúy Diễm thổ lộ.

Cô nói thêm rằng khi nhận lời mời tham gia dự án nghệ thuật, trách nhiệm là phải truyền tải tâm tư tình cảm mỗi vai diễn đảm nhận và không thể nào né tránh các cảnh cần thể hiện tình cảm của nhân vật mình thủ diễn. Nếu cô e dè, diễn không tốt thì không thể được xem là diễn viên chuyên nghiệp và khi đó khán giả cũng chẳng đón nhận tác phẩm do diễn viên không diễn tốt.

"Tôi mong được hiểu rõ là chắc chắn sau mỗi vai diễn, bản thân người diễn viên khi cánh màn nhung khép lại, sau khi ống kính đóng lại thì mọi thứ sẽ kết thúc. Ai cũng trở về lại chính bản thân mình. Người diễn viên sau mỗi dự án đều trở về cuộc sống thật của mình. Mọi tình cảm, mọi hành động, mọi tâm tư của nhân vật khán giả thấy đó chỉ là giả, là diễn xuất" - Thúy Diễm tâm sự.

Cô nói bản thân may mắn được sự ủng hộ của gia đình, người thân để theo sự nghiệp diễn xuất và luôn tự hào về điều đó. Cô đã toàn tâm toàn ý làm nghề, mới có được sự thành công của hôm nay. Thúy Diễm hy vọng một bộ phận công chúng mạng nên để những người nghệ sĩ chân chính được làm nghề, được yêu nghề.

"Làm ơn đừng thêu dệt, đừng cắt ghép, đừng dựng chuyện không thành có và đưa ra những thông tin sai sự thật hay những lời nói nặng nề sai lệch làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm cũng như nhân cách của người khác, của những người làm nghề chân chính bằng cả trái tim mình như tôi" - Thúy Diễm nhắn nhủ.

Thúy Diễm bị một số công chúng mạng chỉ trích, bình luận tiêu cực do cảnh hôn với bạn diễn Ma Ran Đô

Mọi lùm xùm bắt đầu từ đoạn video clip quay lại cảnh hôn giữa Thúy Diễm và bạn diễn Ma Ran Đô trong vở kịch mới "Chạy đến ngày hôm qua" của sân khấu Hoàng Thái Thanh. Thúy Diễm vai ca sĩ Tú Quỳnh còn Ma Ran Đô vào vai nhạc sĩ Thanh Phương. Cảnh hôn giữa cả hai trở thành tâm điểm bàn tán.

Một số người chỉ trích rằng Thúy Diễm đã có chồng con thì không nên diễn cảnh hôn nồng nhiệt như thế với bạn diễn nam. Họ dành lời lẽ tiêu cực, ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh nữ diễn viên. Một số khác lên tiếng bênh vực Thúy Diễm, cho rằng cô là diễn viên và phân cảnh đòi hỏi tình cảm thì phải diễn hết lực để lột tả đúng nội tâm nhân vật.

Thúy Diễm sinh năm 1986, từng tham gia nhiều phim: "Trái tim hoa hồng", "Ranh giới tình yêu", "Sau bức tường lửa"… Lương Thế Thành sinh năm 1982, tham gia nhiều phim khác nhau. Cả hai kết hôn năm 2016 và có con trai.