Cô gái Hàn Quốc Han Sara bật khóc

Han Sara khóc, cười với người hâm mộ

Han Sara bật khóc trong buổi Fan meeting đón sinh nhật tuổi 25

Buổi Fan meeting của Han Sara chiều 15-11 tại TP HCM và 16-11 tại Hà Nội để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Cô ca sĩ trẻ bật khóc hạnh phúc giữa vòng tay yêu thương của đồng nghiệp, người hâm mộ; cùng fandom Lạc Đà quẩy hết cỡ trong loạt trò chơi hài hước.

Hai buổi fanmeeting là dịp để giọng ca "Đếm cừu" gửi lời tri ân người hâm mộ, dành thời gian cùng những người bạn thân và fandom Lạc Đà tận hưởng tuổi mới một cách đáng nhớ.

Qua đây, cô cũng nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật đầy chăm chỉ, nỗ lực; đặc biệt đánh dấu năm 2025 với nhiều dấu tích đáng nhớ cùng show thực tế "Em xinh say hi" cũng như E.P "Unfrozen" và mini concert cùng tên.

Mừng Han Sara đón tuổi mới, những người bạn thân trong showbiz như hai “em xinh” Đào Tử A1J, Hoàng Duyên, nhạc sĩ - ca sĩ Cheng, dancer Quang Đăng và bạn gái Yee Pink, MC Emma Nhất Khanh cùng tề tựu từ sớm và ở lại trọn vẹn buổi Fan meeting, cùng nữ ca sĩ chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Han Sara trong mắt bạn bè

Là người anh lớn, Quang Đăng cho biết chứng kiến hành trình trưởng thành ấn tượng của Han Sara trong âm nhạc, mong cô tiếp tục “cháy” trên sân khấu. Người anh chung công ty quản lý Cheng cũng hy vọng Han Sara có thêm nhiều sản phẩm tốt trong năm 2026.

Han Sara - cô gái Hàn Quốc được yêu mến ở Việt Nam

“Cô ba” Hoàng Duyên kể kỷ niệm những ngày đầu quen biết với Han Sara nhiều năm trước: “Hồi đó, ngày nào bé Sa cũng ghé phòng Duyên. Duyên thì hướng nội, im lặng chơi đàn, bé Sa ngồi bên cạnh nói luyên thuyên đủ thứ chuyện. Từ hồi đó, Duyên đã cảm thấy cô bé này rất dễ thương, lành tính”.

“Em xinh” Đào Tử A1J hứa sẽ tự tay làm bánh kem tặng Han Sara vào đúng sinh nhật 17-11. Nhiều tiền bối, người bạn không thể có mặt trong sự kiện do bận lịch trình riêng như “chị đẹp” Minh Hằng, “anh trai” Erik, “anh trai” JSOL, “em xinh” Orange, “em xinh” Lamoon”, “em xinh Yeolan… cũng gửi những lời chúc đáng yêu đến chủ nhân bữa tiệc qua video.

Nhận bánh kem từ ê-kip, nhận lời chúc từ bạn bè và nhận những tiếng hò reo cổ vũ của người hâm mộ, Han Sara bật khóc trên sân khấu. Cô tâm sự: “Xem lại những hình ảnh của hai năm vắng bóng trong âm nhạc, tôi thấy lúc ấy mình khổ thật, chỉ có một mình. Giờ đây, tôi có mọi người, có các Lạc Đà nhìn tôi khóc và khen dù tôi khóc tôi vẫn xinh”.

Trân quý tình yêu thương của mọi người, Han Sara hứa tiếp tục nỗ lực trên đường đua âm nhạc, trở thành phiên bản mình mong muốn. Giọng ca Gen Z tiết lộ đang thực hiện album mới và nói đùa “không sợ công ty lập biên bản vì tiết lộ thông tin quá sớm”.

Trên sân khấu Fan meeting, Han Sara thoải mái bung tỏa năng lượng, quăng miếng hài cùng các đồng nghiệp và người hâm mộ. Nhờ hiệu ứng từ show thực tế "Em xinh say hi", Han Sara nhanh chóng trở thành cái tên được giới trẻ săn đón nhờ tài năng ca hát, sáng tác, ngoại hình cuốn hút cùng phong cách trình diễn hấp dẫn.

3 tháng trước, cô phát hành dự án âm nhạc "Unfrozen" được đầu tư chỉn chu về âm nhạc, hình ảnh cũng đón nhận phản hồi tích cực từ khán giả trẻ. Nối tiếp chuỗi hoạt động, Han Sara còn làm concert cá nhân và tham gia hàng loạt các concert lớn tại cả hai miền Nam - Bắc.

2025 đặc biệt của Han Sara

“2025 là một năm đáng nhớ với tôi khi những nỗ lực trong nghệ thuật đã được ghi nhận bằng sự yêu thương của khán giả. Bản thân tôi cũng vượt qua những giới hạn của bản thân, có thêm sự tự tin đối mặt với các thử thách khó nhằn, để rồi được tái sinh qua dự án "Unfrozen".

Mỗi bước đi của tôi thêm phần vững chãi khi có các Lạc Đà (tên cộng đồng fans của nữ ca sĩ) đồng hành ở bên cổ vũ, tiếp cho tôi thêm sức mạnh tiến lên phía trước. Sinh nhật năm nay, tôi muốn chia sẻ niềm vui với fans tại hai buổi Fan meeting. Đây cũng là cơ hội để tôi gửi lời cám ơn đến các Lạc Đà” - nữ ca sĩ cho biết.

Người hâm mộ dành tình cảm đặc biệt cho Han Sara

Trước thềm sinh nhật và Fan meeting, “em xinh” người Hàn Quốc cũng đón nhận tin vui khi có tên trong đề cử giải thưởng "Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc 2025" (Korea Top Brand Awards), cạnh bên dàn nghệ sĩ Kpop như G Dragon, Jisoo, Rose, Jennie… Cô là một trong những ứng viên tại hạng mục “Nữ ca sĩ triển vọng dẫn dắt năm 2025”, dành riêng khu vực Việt Nam (Vietnam Category).

Chương trình nhằm tôn vinh những thương hiệu, nghệ sĩ và cá nhân có sức ảnh hưởng tích cực tại Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia. Kết quả giải thưởng được xác định thông qua khảo sát người tiêu dùng toàn cầu, do Diễn đàn Người tiêu dùng Hàn Quốc chủ trì.

Chia sẻ cảm xúc về đề cử giải thưởng, Han Sara không giấu được sự xúc động: “Tôi vô cùng biết ơn khi có tên tại một giải thưởng lớn của quê hương, dù tôi hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Đây là một phần thưởng, món quà tinh thần lớn lao mà tôi nhận được trước sinh nhật, khiến tuổi 25 của tôi rực rỡ hơn bao giờ hết.

Dù có chiến thắng hay không thì tôi cũng rất hạnh phúc, coi nó là động lực để tiếp tục phát triển bản thân, cống hiến và sáng tạo thật nhiều sản phẩm âm nhạc tốt cho khán giả”.

Định danh Han Sara

Han Sara ngày càng xinh đẹp

Han Sara sinh năm 2000 tại Seoul (Hàn Quốc). Cô tới Việt Nam sinh sống từ lúc 10 tuổi. Năm 2017, cô được chú ý khi tham gia cuộc thi "Giọng hát Việt" và từ đó bước chân vào làng nhạc Việt. Suốt 8 năm qua, giọng ca gen Z chăm chỉ hoạt động và không ngừng cải thiện những kỹ năng, trải nghiệm qua loạt sản phẩm âm nhạc đậm chất thời thượng, pha trộn chất liệu văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc.

Cô xây dựng hình tượng nghệ sĩ trẻ dám thoát khỏi khuôn mẫu cũ, tự do thể hiện bản sắc, cá tính riêng. Không chỉ có ngoại hình, giọng hát sáng, khả năng đọc rap và vũ đạo, cô còn đa tài trong sáng tác khi trực tiếp viết lời cho 3 ca khúc trong dự án "Unfrozen". Các sản phẩm nổi bật của cô được giới trẻ yêu thích như "Do anh si", "Xinh", "Black Rose"…