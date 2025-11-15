Ca sĩ Minh Hằng: Tôi biết mình có gì

Minh Hằng lắng nghe phản ứng của khán giả

Minh Hằng chia sẻ tại talkshow Vén màn showbiz của Báo Người Lao Động. (Ảnh: Tấn Thạnh)

. Phóng viên: Minh Hằng vừa giới thiệu MV "DIRECTOR" mở màn cho EP đánh dấu hành trình tái xuất đường đua nhạc Việt sau 7 năm, chị nhận được phản hồi thế nào từ khán giả?

- Ca sĩ, diễn viên Minh Hằng: Trong cộng đồng những người yêu mến mình, mọi thứ đều tốt đẹp. Dĩ nhiên rồi, vì người yêu mến tôi vốn đã có tình cảm đặc biệt với tôi mà nên họ mong chờ ngày tôi trở lại. Còn phản ứng bên ngoài cộng đồng người yêu mến mình, tôi vẫn đang theo dõi.

Giống như bản thân chúng ta vậy, có người yêu thì cũng có những người chưa yêu hay thậm chí là không yêu. Một sản phẩm cũng sẽ có những luồng dư luận trái chiều.

Dù khán giả thích hay không thích, đó không chỉ là điều bình thường mà chính là điều mà tôi mong đợi. Bởi chính những nhận định thẳng thắn sẽ giúp tôi hoàn thiện sản phẩm cũng như bản thân mình.

Tôi luôn biết, vocal (giọng ca) chưa bao giờ là thế mạnh của Minh Hằng. Nhưng Minh Hằng có thể thành công được là nhờ sự cộng hưởng của rất nhiều yếu tố.

Hơn hết, tôi luôn cầu thị để sẵn sàng soi chiếu chính mình cho mục tiêu cuối cùng là sự hoàn thiện cho bản thân.

. Minh Hằng là sao hạng A rồi, còn điều gì mà chị mong chờ trong hành trình trở lại lần này của mình?

- Thực lòng, tôi không mong chờ gì cả. Tôi cũng không nghĩ nhiều về vị thế của mình thế nào đâu. Tôi thực hiện các sản phẩm vì biết rằng, khán giả đang đợi mình sau một quãng thời gian rất dài tôi đã không làm gì cả.

. Nhưng nhìn sản phẩm rất đắt đỏ này, từ âm nhạc của producer DTAP đến chất lượng hình ảnh hay thậm chí là outfit trong MV, nói chẳng mong gì có phần phi lý?

- À, tính tôi cầu toàn nên làm gì cũng phải chỉn chu. Tôi luôn tin tiền nào của đó. Muốn có một sản phẩm chỉn chu nhất thì mình chắc chắn phải chỉn chu rồi. Còn mong được gì thì là mong khán giả không thất vọng vì đã từng yêu mến Minh Hằng nhiều đến thế.

Tính tôi cầu thị nên không phải vì Minh Hằng đã là cái tên gần gũi với khán giả rồi mà làm gì thì làm. Cùng với cái tính "không làm thì thôi, làm gì thì phải ra ngô ra khoai" nên chúng ta đã có một sản phẩm mà chị cho là rất "đắt đỏ" này đây.

Nói không mong gì thì cũng vô lý thật nhưng điều tôi mong không phải là Minh Hằng bứt phá, bùng nổ hay có một vị thế nào cả. Điều tôi mong đơn giản là sự hài lòng của khán giả. Và hành trình trở lại của Minh Hằng thực sự xứng đáng.

Minh Hằng luôn tự tin, thần thái. Ảnh: Tấn Thạnh

Minh Hằng chưa từng ngại đối diện với sai lầm

Minh Hằng tái xuất đường đua nhạc Việt sau 7 năm đầy ấn tượng

. Ai cũng có tâm lý che giấu những điều từng khiến mình xấu hổ nhưng chị lại tự giễu nhại bản thân với câu chuyện hát "oét" khi xưa làm nội dung cho EP "Dance is back" lần này?

- Có một điều mà không phải ai cũng biết về tôi là tôi cá tính hơn vẻ bề ngoài của mình. Chuyện đối mặt với khoảnh khắc hát "oét" trước đây đúng là không dễ dàng gì. Nhưng không đối mặt thì không có nghĩa điều đó chưa từng xảy ra. Vì vậy, thay vì trốn tránh, tôi cứ thế mà đối diện với nó thôi. Một cách nhẹ nhõm và hài hước.

Dance is back thực ra chỉ là một trong những cái hint "dấu hiệu" cho EP đầy màu sắc lần này của tôi thôi. Để biết nó sắc màu thế nào thì cho tôi thêm chút thời gian nữa, EP sẽ sớm trình làng.

. Làm việc với một người cái gì cũng biết, rành như chị (từ diễn xuất đến sản xuất phim, từ biểu tượng thời trang đến tạo hình tượng nhân vật lại dư dả tài chính để chọn những gì mình thích nhất), hẳn chẳng dễ dàng gì?

- Ngược lại, tôi là người rất dễ chịu. Tôi hiểu mỗi người mỗi việc và họ sẽ làm tốt nhất những thứ là chuyên môn sở trường. Khi làm việc gì đó mà có người xen ngang, tôi cũng cực kỳ khó chịu. Vì vậy, không có lý do gì để tôi chen ngang công việc của người khác.

Tôi tin rằng muốn một sản phẩm chỉn chu nhất thì đó là sản phẩm hợp tác của nhiều người. Một người, dù có giỏi đến đâu, cũng không thể tạo nên sự chỉn chu đa sắc được.

Minh Hằng của hiện tại khác trước khá nhiều

. Có vẻ chị chịu kết giao nhiều hơn so với trước nhỉ?

- Trước đây, tôi tự khép lại vòng quan hệ bạn bè của mình một cách chủ động nhưng giờ tôi khác rồi, tôi cũng thích "bù khú" bạn bè. Cuộc sống bây giờ vui hơn vì tôi phát hiện ra, nhiều người dễ thương kinh khủng. Tôi cũng thấy, bên ngoài nhiều người giỏi lắm, nếu có cơ hội tiếp xúc mình sẽ học hỏi từ họ nhiều điều.

Nhiều người hỏi tôi, có tin vào tình bạn của giới showbiz không? Tôi tin một cách tuyệt đối với trái tim ngây thơ của mình. Vì với tôi, nếu đã chơi với một người nào đó, thì mình nên tin họ. Còn nếu đã không tin được họ thì đừng chơi. Đơn giản thế thôi.

. Trở lại đường đua nhạc Việt đồng nghĩa chị bận bịu hơn và cũng sẽ không có nhiều thời gian dành cho gia đình nữa. Chị có vất vả để dung hòa gia đình và công việc không?

- Tôi may mắn có được sự ủng hộ tuyệt đối của chồng. Khoảng thời gian bận bịu này, chồng thay tôi quán xuyến mọi việc trong nhà. Nhưng tôi cũng tự biết dung hòa để có ít nhất khoảng thời gian dành cho bé Mỡ (con trai Minh Hằng).

Hạnh phúc của một phụ nữ, suy cho cùng, không phải trở thành bà này bà nọ mà là được chứng kiến hành trình trưởng thành của con cái. Tôi đang có hạnh phúc trọn vẹn và viên mãn của một người phụ nữ khi cùng con lớn lên từng ngày.