Hoa hậu Mai Phương tiết lộ là "nàng thơ" của Thanh Thúy

Đức Thịnh tái xuất sau 6 năm, đảm nhiệm 3 vai trò cùng lúc

Nhà sản xuất phim "Trùm Sò" tung video clip hậu trường đầu tiên quảng bá phim. Đây là tác phẩm trở lại sau 6 năm vắng bóng điện ảnh của Đức Thịnh.

Trong lần tái xuất này, Đức Thịnh đảm nhiệm cùng lúc 3 vai trò: đạo diễn, đồng biên kịch (cùng Hồ Hải) và nam chính. Điều này đòi hỏi Đức Thịnh phải liên tục chuyển đổi giữa hai trạng thái: một người kể chuyện tỉnh táo và một nhân vật sống trọn trong cảm xúc.

Đức Thịnh đa năng trong phim "Trùm Sò"

Thanh Thúy tham gia vai phụ trong phim

Cô cũng là nhà sản xuất phim, chung tay hỗ trợ chồng

Đức Thịnh ngồi xem monitor với vai trò đạo diễn

Xuất hiện trường ống kính với hình ảnh Trùm Sò

"Với nhân vật Trùm Sò, tôi cảm thấy những gì xoay quanh anh ta đủ chất liệu để xây dựng thành một phim điện ảnh. Cuộc sống của một người lúc nào cũng đặt đồng tiền lên trên hết đã tạo cho tôi một cảm hứng đặc biệt. Tôi gặp và chia sẻ với Hồ Hải, rất may mắn khi Hồ Hải cũng thấy hào hứng với câu chuyện của Trùm Sò. Nhờ vậy mà chúng tôi đã có thể đồng hành cùng nhau để đưa ý tưởng lên màn ảnh rộng" - Đức Thịnh kể lại.

Trong phim, đạo diễn Đức Thịnh vẫn tiếp tục theo đuổi phong cách hài hước, dí dỏm có chút drama mà anh đã từng thành công với "Siêu sao siêu ngố" và "Trạng Quỳnh". Sự trở lại lần này không chỉ đơn thuần là một dự án mới, mà còn là cách Đức Thịnh quay lại với chính "chất" của mình - vẫn là sự duyên dáng quen thuộc nhưng được kể bằng nhiều trải nghiệm, điềm tĩnh và sâu hơn.

Video clip hậu trường Trùm Sò

Ngoài Đức Thịnh, Thanh Thúy, phim còn có các diễn viên như Phương Nam, Mai Phương, Doãn Quốc Đam, Hoàng Tóc Dài…

Nam diễn viên Phương Nam tiết lộ anh thích nhân vật Tôm Hùm - một giang hồ hảo hán, đầy nghĩa hiệp, ngay khi đọc kịch bản.

Lần đầu tiên gặp Đức Thịnh - Thanh Thúy, Phương Nam đã say sưa bàn luận cả tiếng đồng hồ về nhân vật và phim.

Hoa hậu Mai Phương được Thanh Thúy phát hiện, trao cơ hội

Hoa hậu Mai Phương lần đầu chạm ngõ điện ảnh, tiết lộ nhà sản xuất Thanh Thúy chính là người đã tìm ra và tin tưởng trao cho cô cơ hội diễn xuất. "Chị ấy đã vô tình xem được một đoạn video clip quay cảnh tôi đang chuẩn bị cho một tiết mục. Chị kể rằng trông tôi lúc đó nhìn vừa chính chuyên lại vừa quyến rũ, hai điểm rất cần cho nhân vật Thị Hến" - Mai Phương nói.

Nắm bắt cơ hội, Mai Phương tham gia và nhanh chóng bắt nhịp với nhân vật. Những mảng miếng hài tự nhiên của cô mang đến cảm giác nhẹ nhàng.

Hoa hậu Mai Phương vai Thị Hến

Suốt quá trình quay phim, cả ê-kíp nhiều lần "dở khóc dở cười" bởi những tình huống hài hước trong kịch bản lẫn những khoảnh khắc ngoài kịch bản trên phim trường. Thế nhưng, phía sau lại là một hành trình làm phim đầy thử thách - nơi mỗi cảnh quay đều phải đánh đổi bằng không ít công sức và sự bền bỉ của cả đoàn phim.

Bối cảnh "Trùm Sò" diễn ra tại Phan Rang, để có những cảnh quay chân thật nhất, nhà sản xuất xây dựng mới một ngôi làng để phục vụ cho quá trình quay phim. Cả đoàn phim không chỉ đối mặt thử thách bởi thời tiết mà còn con người, mất đến 6 ngày mới hoàn thành đại cảnh dự kiến quay trong 3 ngày khiến chi phí sản xuất tăng lên.