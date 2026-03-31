Hoa hậu Mai Phương tiết lộ là "nàng thơ" của Thanh Thúy

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Hoa hậu Mai Phương tiết lộ là "nàng thơ" của Thanh Thúy

Minh Khuê

(NLĐO) - Mai Phương tham gia phim "Trùm Sò" của đạo diễn Đức Thịnh nhưng cô lại là "nàng thơ" do Thanh Thúy phát hiện.

Đức Thịnh tái xuất sau 6 năm, đảm nhiệm 3 vai trò cùng lúc

Nhà sản xuất phim "Trùm Sò" tung video clip hậu trường đầu tiên quảng bá phim. Đây là tác phẩm trở lại sau 6 năm vắng bóng điện ảnh của Đức Thịnh.

Trong lần tái xuất này, Đức Thịnh đảm nhiệm cùng lúc 3 vai trò: đạo diễn, đồng biên kịch (cùng Hồ Hải) và nam chính. Điều này đòi hỏi Đức Thịnh phải liên tục chuyển đổi giữa hai trạng thái: một người kể chuyện tỉnh táo và một nhân vật sống trọn trong cảm xúc.

Đức Thịnh đa năng trong phim "Trùm Sò"

Thanh Thúy tham gia vai phụ trong phim

Cô cũng là nhà sản xuất phim, chung tay hỗ trợ chồng

Đức Thịnh ngồi xem monitor với vai trò đạo diễn

Tất bật trên phim trường

Xuất hiện trường ống kính với hình ảnh Trùm Sò

"Với nhân vật Trùm Sò, tôi cảm thấy những gì xoay quanh anh ta đủ chất liệu để xây dựng thành một phim điện ảnh. Cuộc sống của một người lúc nào cũng đặt đồng tiền lên trên hết đã tạo cho tôi một cảm hứng đặc biệt. Tôi gặp và chia sẻ với Hồ Hải, rất may mắn khi Hồ Hải cũng thấy hào hứng với câu chuyện của Trùm Sò. Nhờ vậy mà chúng tôi đã có thể đồng hành cùng nhau để đưa ý tưởng lên màn ảnh rộng" - Đức Thịnh kể lại.

Trong phim, đạo diễn Đức Thịnh vẫn tiếp tục theo đuổi phong cách hài hước, dí dỏm có chút drama mà anh đã từng thành công với "Siêu sao siêu ngố" và "Trạng Quỳnh". Sự trở lại lần này không chỉ đơn thuần là một dự án mới, mà còn là cách Đức Thịnh quay lại với chính "chất" của mình - vẫn là sự duyên dáng quen thuộc nhưng được kể bằng nhiều trải nghiệm, điềm tĩnh và sâu hơn.

Video clip hậu trường Trùm Sò

Ngoài Đức Thịnh, Thanh Thúy, phim còn có các diễn viên như Phương Nam, Mai Phương, Doãn Quốc Đam, Hoàng Tóc Dài…

Nam diễn viên Phương Nam tiết lộ anh thích nhân vật Tôm Hùm - một giang hồ hảo hán, đầy nghĩa hiệp, ngay khi đọc kịch bản.

Lần đầu tiên gặp Đức Thịnh - Thanh Thúy, Phương Nam đã say sưa bàn luận cả tiếng đồng hồ về nhân vật và phim.

Hoa hậu Mai Phương được Thanh Thúy phát hiện, trao cơ hội

Hoa hậu Mai Phương lần đầu chạm ngõ điện ảnh, tiết lộ nhà sản xuất Thanh Thúy chính là người đã tìm ra và tin tưởng trao cho cô cơ hội diễn xuất. "Chị ấy đã vô tình xem được một đoạn video clip quay cảnh tôi đang chuẩn bị cho một tiết mục. Chị kể rằng trông tôi lúc đó nhìn vừa chính chuyên lại vừa quyến rũ, hai điểm rất cần cho nhân vật Thị Hến" - Mai Phương nói.

Nắm bắt cơ hội, Mai Phương tham gia và nhanh chóng bắt nhịp với nhân vật. Những mảng miếng hài tự nhiên của cô mang đến cảm giác nhẹ nhàng.

Hoa hậu Mai Phương vai Thị Hến

Cùng các diễn viên khác

Suốt quá trình quay phim, cả ê-kíp nhiều lần "dở khóc dở cười" bởi những tình huống hài hước trong kịch bản lẫn những khoảnh khắc ngoài kịch bản trên phim trường. Thế nhưng, phía sau lại là một hành trình làm phim đầy thử thách - nơi mỗi cảnh quay đều phải đánh đổi bằng không ít công sức và sự bền bỉ của cả đoàn phim.

Bối cảnh "Trùm Sò" diễn ra tại Phan Rang, để có những cảnh quay chân thật nhất, nhà sản xuất xây dựng mới một ngôi làng để phục vụ cho quá trình quay phim. Cả đoàn phim không chỉ đối mặt thử thách bởi thời tiết mà còn con người, mất đến 6 ngày mới hoàn thành đại cảnh dự kiến quay trong 3 ngày khiến chi phí sản xuất tăng lên.

Phim xoay quanh gã Trùm Sò giàu nứt đố đổ vách nhưng lại ki-bo, bủn xỉn nổi tiếng. Một ngày nọ, Trùm Sò bị mất một số vàng lớn. Vì tiếc tiền, Trùm Sò đã "nhắm mắt đưa chân" tham gia vào một vụ cướp kinh thiên động địa cùng hai người bạn thuở nhỏ là Tôm Hùm và Thị Hến.

Phim ra rạp từ ngày 24-4, tham gia đường đua mùa phim dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4.

Thanh Thúy hoa hậu Mai Phương nàng thơ Đức Thịnh phim Trùm Sò
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo