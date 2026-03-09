Hoa hậu, nam vương tham gia lan tỏa thông tin về bầu cử ở tại TPHCM

Chiều 9-3, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi chủ trì cuộc họp phối hợp tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị: Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố; Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố...

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi cho biết còn 1 tuần nữa sẽ đến ngày bầu cử. Đây là thời gian trọng điểm cho công tác tuyên truyền về bầu cử.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, đợt cao điểm tuyên truyền nhằm hướng đến mục tiêu người dân biết được ngày 15-3 là ngày bầu cử, ngày hội non sông. Cạnh đó, tuyên truyền để mỗi người dân biết mình sẽ đi bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào và tại điểm bầu cử nào.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng cho biết đơn vị sẽ cử những nam vương, hoa hậu - là người có sức người ảnh hưởng lớn để tham gia sản xuất các video clip về bầu cử.

"Hiện nay, đơn vị đang quản lý hơn 20 hoa hậu, nam vương đang được giới trẻ yêu thích. Tuy nhiên, người trẻ cũng là nhóm đối tượng cần được tuyên truyền về bầu cử. Nếu đội ngũ hoa hậu, nam vương tham gia tuyên truyền thông qua các video clip được đăng tải trên mạng xã hội sẽ tạo được sự lan tỏa sâu rộng" - đại diện Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng nêu ý kiến.

Đại diện các đơn vị nêu ý kiến tại cuộc họp

Đại diện Công ty CP Tập đoàn MCV (MCV Group) cho biết hiện đơn vị đang quản lý khoảng 50 KOL (người có sức ảnh hưởng) và đội ngũ này sẽ tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền về bầu cử. Dựa vào những thông tin ngắn gọn, đơn giản, các KOL sẽ tạo ra những hình ảnh, video clip hấp dẫn, sinh động về các chủ đề liên quan đến bầu cử.

Đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM nêu ý kiến

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử được TPHCM thực hiện xuyên suốt trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, từ nay đến ngày 15-3, việc tuyên truyền phải đến đúng đối tượng, đủ số lượng người tiếp cận thông tin.

Đây là đợt TPHCM tổng lực các đơn vị tham gia tuyên truyền, bao gồm báo chí, KOL, các đơn vị truyền thông, hoa hậu, nam vương.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi khẳng định công việc dù khó nhưng vẫn phải "phủ xanh thông tin về bầu cử trên không gian mạng". Việc phủ xanh thông tin này phải triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau, linh động, sáng tạo. Qua đó, nhắc nhở mọi người về ngày hội non sông, quy định và trách nhiệm của mỗi người dân về bầu cử.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh việc phủ xanh thông tin về bầu cử trên không gian mạng

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, việc phủ xanh thông tin này phải được duy trì đến sau bầu cử.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cũng khuyến khích các nhà sáng tạo nội dung tạo ra các trend (xu hướng) về bầu cử. Đồng thời, khẳng định sẽ có những hình thức khen thưởng xứng đáng dành cho những cá nhân, tập thể làm tốt công tác tuyên truyền về ngày hội non sông tại TPHCM.