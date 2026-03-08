HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Cận cảnh buổi bầu cử thử nghiệm tại phường Diên Hồng, TPHCM

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Từ buổi vận hành thử nghiệm bầu cử, phường Diên Hồng sẽ rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế để ngày bầu cử chính thức diễn ra thành công

Sáng 8-3, phường Diên Hồng, TPHCM tổ chức chương trình vận hành thử nghiệm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Buổi vận hành thử nghiệm diễn ra tại khu vực bầu cử số 8, đơn vị bầu cử số 3, phường Diên Hồng.

Cận cảnh buổi bầu cử thử nghiệm tại phường Diên Hồng, TPHCM - Ảnh 1.

Nghi thức chào cờ, hát Quốc ca

Buổi vận hành thử nghiệm diễn ra với đầy đủ các quy trình. Trong đó, phần khai mạc gồm nghi thức chào cờ, hát Quốc ca; đại diện Tổ bầu cử đọc nội quy phòng bỏ phiếu và thể lệ bầu cử; Tổ bầu cử kiểm tra thùng phiếu chính và thùng phiếu phụ trước sự chứng kiến của cử tri.

Cận cảnh buổi bầu cử thử nghiệm tại phường Diên Hồng, TPHCM - Ảnh 2.

Tổ bầu cử kiểm tra và niêm yết thùng phiếu trước sự chứng kiến của cử tri

Sau phần khai mạc, khoảng 250 cử tri minh họa đã tiến hành bỏ phiếu bầu. Ngay cửa ra vào, cử tri được thành viên Tổ bầu cử tiếp đón, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức bầu. Kế đó, cử tri được hướng dẫn vào phòng gạch phiếu. Có 3 phòng gạch phiếu và 1 phòng gạch phiếu giúp được bố trí tại đây.

Sau khi gạch phiếu xong, cử tri được hướng dẫn bỏ phiếu vào lần lượt 3 thùng phiếu, tương ứng với 3 màu khác nhau để phân biệt giữa thùng phiếu bầu đại biểu Quốc hội với thùng phiếu bầu đại biểu HĐND TPHCM và thùng phiếu bầu đại biểu HĐND phường.

Cuối buổi, Tổ bầu cử cũng tiến hành kiểm phiếu bầu.

Chủ tịch UBND phường Diên Hồng Nguyễn Trường Sơn cho biết cuộc bầu cử lần này diễn ra với nhiều điểm mới, do đó, phường nhận thấy cần có buổi thử nghiệm "giống như thật" để giúp tất cả các Tổ bầu cử nắm chắc quy trình và thực hiện đúng quy định vào ngày 15-3 tới đây. Qua buổi vận hành, phường sẽ rút kinh nghiệm và khắc phục những thiếu sót.

img
img

Cử tri nộp phiếu cử tri và nhận phiếu bầu

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, tuy là thử nghiệm nhưng buổi bỏ phiếu được tổ chức với đầy đủ các khâu. Phường cũng đặt ra các tình huống phát sinh để Tổ bầu cử xử lý, từ đó rút kinh nghiệm. Đầu tuần sau, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử của phường sẽ họp rút kinh nghiệm cho tất cả các Tổ bầu cử.

Cận cảnh buổi bầu cử thử nghiệm tại phường Diên Hồng, TPHCM - Ảnh 5.

Thành viên Tổ bầu cử hướng dẫn cử tri vào phòng gạch phiếu

"Tại buổi vận hành thử nghiệm có khoảng 250 cử tri minh họa đến bỏ phiếu. Điều này giúp tạo ra áp lực, đồng thời đo đếm được khả năng xử lý, ứng phó của Tổ bầu cử. Từ đó có những điều chỉnh phù hợp để ngày bầu cử chính thức được diễn ra thành công" – ông Nguyễn Trường Sơn nói.

Cận cảnh buổi bầu cử thử nghiệm tại phường Diên Hồng, TPHCM - Ảnh 6.
Cận cảnh buổi bầu cử thử nghiệm tại phường Diên Hồng, TPHCM - Ảnh 7.

Buổi vận hành thử nghiệm được tổ chức với đầy đủ các khâu

Cận cảnh buổi bầu cử thử nghiệm tại phường Diên Hồng, TPHCM - Ảnh 8.

Lãnh đạo phường Diên Hồng quan sát, điều hành buổi vận hành thử nghiệm bầu cử

Cận cảnh buổi bầu cử thử nghiệm tại phường Diên Hồng, TPHCM - Ảnh 9.

Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu


