Giải trí

Hoa hậu Ngọc Hân đón con trai đầu lòng ở tuổi 36

D.Thu

(NLĐO) - Hoa hậu Ngọc Hân sinh con đầu lòng 3 tuần trước tại một bệnh viện sản khoa ở Hà Nội. Em bé nặng 3 kg, được đặt tên ở nhà là "bé Pi".

Hoa Hậu Ngọc Hân vừa chia sẻ niềm hạnh phúc khi đón con trai đầu lòng cách đây 3 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội).

Hoa hậu Ngọc Hân sinh con đầu lòng ở tuổi 36 - Ảnh 1.

Ngọc Hân đón con trai đầu lòng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương hôm 28-8. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản

"Con chọn ra vào một ngày thật đặc biệt 28-8-2025 - Kỷ niệm 80 năm ngành ngoại giao Việt Nam - công việc mà bố con đang cống hiến. Có lẽ đây là định mệnh, là sự kết nối kỳ diệu của gia đình mình"- Ngọc Hân chia sẻ trên trang cá nhân ngày 18-9.

Hoa hậu gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã đồng hành cùng gia đình từ những ngày đầu thai kỳ đến khi bé Pi cất tiếng khóc đầu đời.

Cô cũng chia sẻ: "Vì là sinh mổ cấp cứu nên em được các bác sĩ sơ sinh thăm khám rất cẩn thận". Ngọc Hân cho biết ngay từ khi mang bầu cô đã nghĩ sẽ nuôi con bằng sữa mẹ. "Các cô điều dưỡng trong viện đã chỉ cho tôi cách gọi sữa về thật nhanh. Ngay sau hôm ra đời, bé Pi đã được uống những giọt sữa non quý giá của mẹ"- cô nói.

Trên trang Facebook, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng chúc mừng gia đình Ngọc Hân và ghi nhận sự tận tâm của bác sĩ cùng ê kíp hồi sức cấp cứu. Các y bác sĩ đã chu đáo từ những ngày đầu thai kỳ cho đến khi bé Pi cất tiếng khóc chào đời an toàn và khỏe mạnh.

Sự ra đời của bé Pi không chỉ là niềm vui riêng của gia đình Ngọc Hân mà còn được công chúng quan tâm, theo dõi hành trình làm mẹ của nàng hậu.

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, bé Pi khỏe mạnh, đáng yêu trong vòng tay bố mẹ. Từ giây phút da kề da với mẹ đến khi được chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, bé mang lại niềm vui trọn vẹn cho gia đình.

Hoa hậu Ngọc Hân sinh con đầu lòng ở tuổi 36 - Ảnh 2.

Vợ chồng Ngọc Hân cùng nhau chăm sóc con. Ảnh: Facebook

Hoa hậu Ngọc Hân cũng chia sẻ quan điểm gia đình là giá trị cốt lõi và giờ đây bước vào hành trình mới đầy hạnh phúc và thử thách với vai trò mẹ.

Ngọc Hân (Đặng Thị Ngọc Hân, sinh năm 1989, ở Hà Nội) đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 và được yêu mến bởi hình ảnh giản dị, gần gũi. Sau đăng quang, cô theo đuổi sự nghiệp thiết kế thời trang và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Tháng 12-2022, Ngọc Hân kết hôn với bạn trai lâu năm trong đám cưới ấm cúng, kín đáo nhưng gây chú ý. Sau gần 3 năm kết hôn, gia đình cô nhận được nhiều lời chúc mừng khi đón con đầu lòng. Chồng của Ngọc Hân là Phạm Phú Đạt, hiện đang làm việc trong ngành ngoại giao.

Dưới đây là một số hình ảnh được Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ trên trang cá nhân:

Hoa hậu Ngọc Hân sinh con đầu lòng ở tuổi 36 - Ảnh 3.

Hoa hậu Ngọc Hân sinh con đầu lòng ở tuổi 36 - Ảnh 7.

Hoa hậu Ngọc Hân sinh con đầu lòng ở tuổi 36 - Ảnh 8.

Hoa hậu Ngọc Hân sinh con đầu lòng ở tuổi 36 - Ảnh 10.

Hoa hậu Ngọc Hân sinh con đầu lòng ở tuổi 36 - Ảnh 11.

Chồng Hoa hậu Ngọc Hân đón con đầu lòng


Tin liên quan

Hoa hậu Ngọc Hân du hành nghệ thuật cùng các họa sĩ trẻ

Hoa hậu Ngọc Hân du hành nghệ thuật cùng các họa sĩ trẻ

(NLĐO) - Theo đuổi sự nghiệp thiết kế thời trang, Hoa hậu Việt Nam 2020 Ngọc Hân còn đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực hội họa bằng nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các họa sĩ

Nhà thiết kế Minh Hạnh, Hoa hậu Ngọc Hân trình diễn áo dài tại Văn Miếu

(NLĐO)- Nhà thiết kế Minh Hạnh, Hoa hậu Ngọc Hân cùng 16 nhà thiết kế nổi tiếng trong cả nước sẽ góp mặt trong chương trình nghệ thuật "Nơi tôi sinh ra" tối 5-1 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội

Hoa hậu Ngọc Hân thôi làm Phó tổng giám đốc Ninh Vân Bay

(NLĐO)- Bà Đặng Thị Ngọc Hân được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Ninh Vân Bay từ tháng 3-2022. Bà từng đăng quang cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam năm 2010.

ngoại giao Việt Nam trang cá nhân hoa hậu Ngọc Hân Hoa hậu Ngọc Hân sinh con Hoa hậu Việt Nam Bộ Ngoại giao con đầu lòng hoa hậu
