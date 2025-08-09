Hoa hậu Nguyễn Ngọc Hiếu chung tay hỗ trợ bà con khó khăn

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Hiếu: Hành trình nhân ái!

Đăng quang danh hiệu Hoa hậu Nhân ái tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Châu Á Việt Nam 2023, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Hiếu không dừng lại ở danh xưng.

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Hiếu liên tục làm thiện nguyện

Cô đến với bà con vùng lũ

Nguyễn Ngọc Hiếu tận trách với danh hiệu của mình

Cô đều đặn đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện. Mới đây, với trái tim hướng về cộng đồng, cô tiếp tục sát cánh cùng đồng bào vùng lũ tại Nghệ An, Điện Biên, Sơn La bằng những phần nhu yếu phẩm thiết thực.

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Hiếu thường xuyên tham gia các chương trình trao học bổng, quà tặng dụng cụ học tập, cổ vũ tinh thần vượt khó vươn lên của các em nhỏ, những chuyến đi về vùng sâu, vùng xa trao quà, nhu yếu phẩm thiết yếu đã trở thành hoạt động quen thuộc của cô.

Chung tay xoa dịu khó khăn, thắp hy vọng cho bà con vùng lũ

Trước ảnh hưởng của mưa lũ gần đây, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Hiếu đã kêu gọi và phối hợp trao tặng nhu yếu phẩm đến bà con tại Nghệ An, Điện Biên, Sơn La.

Những phần quà như lương thực, đồ dùng thiết yếu được gửi đến các hộ chịu ảnh hưởng, góp phần san sẻ phần nào khó khăn trước mắt và tiếp thêm nghị lực để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Mang quà đến các em nhỏ

Không chỉ dừng ở việc trao tặng vật chất, các hoạt động của Nguyễn Ngọc Hiếu còn mang thông điệp khích lệ, mỗi sự sẻ chia dù nhỏ cũng có thể tạo nên khác biệt.

Với tấm lòng và sự nhất quán trong các hành động thiết thực về thiện nguyện, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Hiếu đang từng bước tô sáng thêm cho danh hiệu Hoa hậu “Nhân ái” mà mình đảm nhận.

Hành trình ấy là viết tiếp câu chuyện về niềm tin và tình người nơi mỗi tấm lòng chung tay đều góp phần thắp sáng hy vọng.