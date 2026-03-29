Hoa hậu sinh năm 1990 được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Mekong

Hoa hậu Phan Thị Mơ được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Mekong

Mới đây, Hoa hậu Phan Thị Mơ chính thức được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Mekong TP HCM, tổ chức trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA). Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý của người đẹp sinh năm 1990 từ lĩnh vực nghệ thuật sang vai trò gắn với kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Việc Hoa hậu Phan Thị Mơ tham gia Ban Chấp hành và giữ chức vụ Phó Chủ tịch được xem là một bước đi chiến lược trong việc mở rộng phạm vi hoạt động của CLB.

Không chỉ đơn thuần là một gương mặt nổi tiếng, cô mang đến lợi thế về truyền thông, khả năng lan tỏa và kết nối cộng đồng, những yếu tố ngày càng quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh và giá trị của toàn thể doanh nghiệp trong thời đại mới.

Chia sẻ về vai trò mới, Hoa hậu Phan Thị Mơ cho biết cô nhìn nhận đây không phải là một danh vị, mà là một trách nhiệm. "Tôi mong muốn có thể đóng góp vào việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp gắn bó với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tôi tin rằng, khi các doanh nghiệp có thể liên kết và hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta sẽ tạo ra những giá trị lớn hơn cho xã hội" - cô chia sẻ.

Hoa hậu Phan Thị Mơ là ai?

Phan Thị Mơ được kỳ vọng sẽ phát huy thế mạnh về hình ảnh, truyền thông và sự kết nối

Hoa hậu Phan Thị Mơ được biết đến là người đẹp có hành trình kiên trì trong các cuộc thi nhan sắc. Sau khi đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 (World Miss Tourism Ambassador 2018), cô không chỉ dừng lại ở danh hiệu mà tiếp tục hoạt động trong nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn viên, truyền hình. Đồng thời, người đẹp cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hướng đến các giá trị cộng đồng.

Theo đại diện CLB Doanh nghiệp Mekong, việc củng cố bộ máy nhân sự trong nhiệm kỳ mới nhằm hướng đến xây dựng một hệ sinh thái doanh nghiệp năng động, thích ứng với bối cảnh kinh tế đang thay đổi nhanh chóng. Trong đó, yếu tố kết nối, chia sẻ nguồn lực và đổi mới tư duy được đặt lên hàng đầu.

Hoa hậu Phan Thị Mơ nhận nhiệm vụ mới

Trong thời gian tới, CLB dự kiến triển khai nhiều hoạt động trọng điểm như chương trình kết nối giao thương, hội thảo chuyên đề, xúc tiến đầu tư và các dự án trách nhiệm xã hội.

Ở vai trò mới, Phan Thị Mơ được kỳ vọng sẽ phát huy thế mạnh về hình ảnh, truyền thông và sự kết nối để góp phần xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp năng động, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội.