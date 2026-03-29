Hoa hậu sinh năm 1990 được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Mekong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hoa hậu sinh năm 1990 được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Mekong

Thùy Trang

(NLĐO) - Hoa hậu Phan Thị Mơ vừa chính thức được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Mekong TP HCM.

Hoa hậu sinh năm 1990 được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Mekong - Ảnh 1.

Mới đây, Hoa hậu Phan Thị Mơ chính thức được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Mekong TP HCM, tổ chức trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA). Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý của người đẹp sinh năm 1990 từ lĩnh vực nghệ thuật sang vai trò gắn với kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Việc Hoa hậu Phan Thị Mơ tham gia Ban Chấp hành và giữ chức vụ Phó Chủ tịch được xem là một bước đi chiến lược trong việc mở rộng phạm vi hoạt động của CLB.

Không chỉ đơn thuần là một gương mặt nổi tiếng, cô mang đến lợi thế về truyền thông, khả năng lan tỏa và kết nối cộng đồng, những yếu tố ngày càng quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh và giá trị của toàn thể doanh nghiệp trong thời đại mới.

Chia sẻ về vai trò mới, Hoa hậu Phan Thị Mơ cho biết cô nhìn nhận đây không phải là một danh vị, mà là một trách nhiệm. "Tôi mong muốn có thể đóng góp vào việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp gắn bó với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tôi tin rằng, khi các doanh nghiệp có thể liên kết và hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta sẽ tạo ra những giá trị lớn hơn cho xã hội" - cô chia sẻ.

Hoa hậu Phan Thị Mơ là ai?

Hoa hậu sinh năm 1990 được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Mekong - Ảnh 2.

Phan Thị Mơ được kỳ vọng sẽ phát huy thế mạnh về hình ảnh, truyền thông và sự kết nối

Hoa hậu Phan Thị Mơ được biết đến là người đẹp có hành trình kiên trì trong các cuộc thi nhan sắc. Sau khi đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 (World Miss Tourism Ambassador 2018), cô không chỉ dừng lại ở danh hiệu mà tiếp tục hoạt động trong nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn viên, truyền hình. Đồng thời, người đẹp cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hướng đến các giá trị cộng đồng.

Theo đại diện CLB Doanh nghiệp Mekong, việc củng cố bộ máy nhân sự trong nhiệm kỳ mới nhằm hướng đến xây dựng một hệ sinh thái doanh nghiệp năng động, thích ứng với bối cảnh kinh tế đang thay đổi nhanh chóng. Trong đó, yếu tố kết nối, chia sẻ nguồn lực và đổi mới tư duy được đặt lên hàng đầu.

Hoa hậu sinh năm 1990 được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Mekong - Ảnh 3.

Hoa hậu Phan Thị Mơ nhận nhiệm vụ mới

Trong thời gian tới, CLB dự kiến triển khai nhiều hoạt động trọng điểm như chương trình kết nối giao thương, hội thảo chuyên đề, xúc tiến đầu tư và các dự án trách nhiệm xã hội.

Ở vai trò mới, Phan Thị Mơ được kỳ vọng sẽ phát huy thế mạnh về hình ảnh, truyền thông và sự kết nối để góp phần xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp năng động, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo