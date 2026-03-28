Giải trí

Diễn viên Kiều Diễm: "Mỗi vai diễn là cơ hội để hoàn thiện bản thân"

Thùy Trang

(NLĐO) - Không ồn ào truyền thông, Kiều Diễm, nữ diễn viên Gen Z, đang từng bước xây dựng hành trình nghệ thuật từ sân khấu kịch, quảng cáo đến điện ảnh.

Kiều Diễm chọn đi chậm

Diễn viên Kiều Diễm: "Mỗi vai diễn là cơ hội để hoàn thiện bản thân" - Ảnh 1.

Diễn viên Kiều Diễm chọn đi chậm mà chắc

Trong bối cảnh điện ảnh Việt liên tục xuất hiện những gương mặt mới, không phải ai cũng lựa chọn con đường nhanh để gây chú ý. Có những diễn viên trẻ chọn cách đi chậm, tích lũy từng vai diễn nhỏ để hoàn thiện kỹ năng. Và diễn viên Kiều Diễm là một trong những trường hợp như vậy.

Sinh năm 2002 tại Pleiku, nữ tân binh Kiều Diễm đến với nghệ thuật từ khá sớm thông qua công việc người mẫu ảnh và tham gia các dự án quảng cáo. Sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, năng động, cô từng xuất hiện trong nhiều chiến dịch truyền thông của các thương hiệu quen thuộc.

Tuy nhiên, thay vì dừng lại ở hình ảnh một gương mặt quảng cáo, cô lựa chọn theo đuổi con đường diễn xuất một cách nghiêm túc.

Hiện tại, cô theo học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, đồng thời tham gia biểu diễn tại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ. Với cô, sân khấu là nơi rèn luyện nền tảng quan trọng, từ khả năng làm chủ cảm xúc, xử lý tình huống cho đến việc xây dựng nhân vật trong thời gian dài.

Diễn viên Kiều Diễm: "Mỗi vai diễn là cơ hội để hoàn thiện bản thân" - Ảnh 2.

Kiều Diễm biết mình phải làm gì để có thể đi với nghề diễn lâu dài

Chính môi trường này giúp nữ diễn viên từng bước tích lũy kinh nghiệm diễn xuất trước khi bước sang lĩnh vực điện ảnh. Không vội vàng tìm kiếm những vai diễn lớn, cô lựa chọn tham gia các dự án phù hợp để học hỏi và làm quen với nhịp làm việc của ngành công nghiệp này.

Một trong những dấu mốc đầu tiên là việc góp mặt trong dự án điện ảnh "Tử chiến trên không". Dù chỉ đảm nhận vai diễn nhỏ, nhưng đây được xem là trải nghiệm quan trọng giúp nữ tân binh Kiều Diễm tiếp cận môi trường sản xuất phim chuyên nghiệp, nơi yêu cầu cao về kỷ luật làm việc và khả năng phối hợp trong ê-kíp.

Kiều Diễm trong "Song hỷ lâm nguy"

Tiếp nối hành trình đó, diễn viên Kiều Diễm tiếp tục xuất hiện trong dự án điện ảnh "Song hỷ lâm nguy" của đạo diễn Hà Vũ. Trong phim, cô vào vai Út Diễm, em út trong một gia đình ba chị em lớn lên cùng bà nội.

Diễn viên Kiều Diễm: "Mỗi vai diễn là cơ hội để hoàn thiện bản thân" - Ảnh 3.

Từ "Tử chiến trên không", Kiều Diễm đến với "Song hỷ lâm nguy"

Khi được hỏi về nhân vật, nữ diễn viên Kiều Diễm háo hức chia sẻ: "Trong "Song hỷ lâm nguy", tôi vào vai Út Diễm, em út trong một gia đình ba chị em lớn lên cùng bà nội. Út Diễm là một cô gái thương chị hai rất nhiều, vì từ nhỏ đã thấy chị phải hy sinh và lo cho cả nhà. Vì thương chị nên đôi lúc Út Diễm trở nên bốc đồng, từng nghĩ đến việc nghỉ học để đi làm phụ chị.

Út Diễm cũng có những mâu thuẫn với anh ba, vì cảm thấy anh khá vô tư và đôi khi làm chị buồn. Câu chuyện diễn ra trong dịp đám cưới của anh ba, nơi những cảm xúc trong gia đình dần được bộc lộ. Dù chỉ là một vai cameo nhỏ, nhưng tôi rất trân trọng cơ hội được góp mặt trong một câu chuyện gần gũi và nhiều cảm xúc như vậy".

Diễn viên Kiều Diễm: "Mỗi vai diễn là cơ hội để hoàn thiện bản thân" - Ảnh 4.
Diễn viên Kiều Diễm: "Mỗi vai diễn là cơ hội để hoàn thiện bản thân" - Ảnh 5.
Diễn viên Kiều Diễm: "Mỗi vai diễn là cơ hội để hoàn thiện bản thân" - Ảnh 6.
Diễn viên Kiều Diễm: "Mỗi vai diễn là cơ hội để hoàn thiện bản thân" - Ảnh 7.
Diễn viên Kiều Diễm: "Mỗi vai diễn là cơ hội để hoàn thiện bản thân" - Ảnh 8.

Kiều Diễm ngày ra mắt phim "Song hỷ lâm nguy"

Mặc dù không phải là một vai diễn lớn, nhưng với nữ diễn viên, mỗi nhân vật đều là một cơ hội để quan sát, học hỏi và hoàn thiện bản thân. Việc lựa chọn bắt đầu từ những vai nhỏ cũng phản ánh cách tiếp cận nghề nghiệp thận trọng của nữ diễn viên trẻ.

Đối với diễn viên Kiều Diễm, con đường phía trước vẫn còn dài. Thay vì đặt áp lực phải tạo dấu ấn ngay lập tức, cô lựa chọn tích lũy kinh nghiệm qua từng dự án, từng vai diễn. Sự xuất hiện trong "Song hỷ lâm nguy" vì thế không chỉ đơn thuần là một vai diễn mới, mà còn là một bước đi tiếp theo trong hành trình phát triển của cô nàng tân binh này.

Từ sân khấu kịch đến màn ảnh, từ những vai diễn nhỏ đến những cơ hội lớn hơn trong tương lai, nữ diễn viên trẻ đang từng bước khẳng định hướng đi của mình.

Diễn viên Lê Thúy: "Tôi muốn khán giả nhớ đến mình bằng chiều sâu nhân vật"

(NLĐO) - Ở Lê Thúy hội tụ đủ các điều kiện cần của một ngôi sao: sắc vóc, kỹ năng diễn xuất và đam mê cháy bỏng.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu - "Đi qua sóng gió, tôi chọn cách sống an yên để đẹp hơn mỗi ngày"

(NLĐO) - Ca sĩ Hồ Lệ Thu khẳng định sửa mũi vì 'hao tài', nhưng chính sự bình an mới khiến chị đẹp hơn mỗi ngày.

Lý do Trang Pháp biến mất trên mạng xã hội nhiều ngày liền

(NLĐO) - Mango TV- Đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc) công bố Trang Pháp sẽ tham gia chương trình "Đạp gió 2026".

