Hoa hậu Tiểu Vy muốn là bông hoa đang tỏa hương

Hoa hậu Tiểu Vy tủi thân vì với danh xưng "bình hoa di động"

Đoàn phim "Ốc mượn hồn" tổ chức buổi giao lưu, ra mắt vào chiều ngày 15-5 tại TP HCM. Ngoài đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, sự kiện quy tụ dàn diễn viên: Quốc Trường, Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan…

Đây là lần thứ hai Tiểu Vy đóng nữ chính phim điện ảnh. Trước đó, phim nữ chính đầu tay của cô là "Bộ tứ báo thủ" do Trấn Thành đạo diễn.

Khi được hỏi cảm nghĩ về danh xưng "bình hoa di động" và diễn xuất còn nhiều ý kiến trái chiều trong "Bộ tứ báo thủ", Tiểu Vy cho biết cô vui khi được công nhận là một bông hoa nhưng lại thấy tủi thân khi bị cho là "bình hoa di động".

"Tôi nghĩ không cô gái nào muốn bị gọi là "bình hoa di động". Tôi mong mọi người xem như là một bông hoa đang trong hành trình tỏa hương. Tôi biết mình còn nhiều thiếu sót, chưa hoàn hảo. Vì thế, tôi luôn nỗ lực để mọi người thấy mình trưởng thành" – Tiểu Vy trải lòng.

Cô cũng nói thêm rằng đã đi casting (thử vai) và trải qua nhiều vòng mới được nhận vai. Cô cũng tham gia đủ các buổi workshop chuyên sâu cùng đạo diễn, dốc hết sức lực trên trường quay.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết trong buổi casting đầu tiên, Tiểu Vy thể hiện chưa ổn. Tuy nhiên, đến buổi casting thứ hai, so sánh cùng các ứng viên khác, Tiểu Vy thể hiện được điều đạo diễn muốn ở nhân vật. Anh đánh giá cao nhiệt huyết, nỗ lực của nữ diễn viên khi cô tập chèo thuyền thúng trong suốt 4 tiếng đồng hồ dưới thời tiết khắc nghiệt ở Phú Yên cho một cảnh quay trong phim.

Nam diễn viên Quốc Trường nhận định vai Quân trong phim là vai diễn nặng tâm lý, một phim mà anh xuất hiện với thời lượng dài nhất, phải workshop liên tục với ê-kíp, bạn diễn. Anh cũng có những cảnh tình cảm với cả ba bạn diễn nữ gồm Yên Đan, Tiểu Vy, Anh Phạm. Nhờ kinh nghiệm phong phú từ các phim trước, Quốc Trường không gặp áp lực, dễ dàng tìm được giải pháp để yêu thương nhân vật trên trường quay.

"Trong lúc quay, tôi phải sống thật với nhân vật để tạo ra sự liên kết tốt nhất và có cảm xúc thật để truyền tải đến khán giả. Tôi phải chuẩn bị trước đó khá nhiều, tìm ra điểm đáng yêu nhất của mỗi bạn diễn nữ để có thể yêu thương nhân vật đó chân thật. Với kinh nghiệm của mình, khi đạo diễn hô "cắt", kết thúc phim, rời trường quay thì tôi trở lại là Quốc Trường, thoát vai cũng như cảm xúc với bạn diễn khác" – Quốc Trường kể.

"Ốc mượn hồn" kể câu chuyện về Quân và vợ kém nhan sắc nhưng giàu có tên An. Vợ Quân gặp tai nạn ngoài biển và qua đời đột ngột. Bất ngờ, hồn cô lại nhập vào thân xác của một cô gái ngây thơ, vô tư lự tên Ngọc. Ngọc sở hữu nhan sắc, sức trẻ tiến về phía Quân, khẳng định bản thân là An – vợ anh. Phim có suất chiếu sớm từ ngày 29 đến 31-5 và chính thức khởi chiếu từ ngày 5-6.

