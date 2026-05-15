HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hoa hậu Tiểu Vy muốn là bông hoa đang tỏa hương

Bài - clip: Minh Khuê. Ảnh: Minh Khuê - ĐPCC

(NLĐO) – Hoa hậu Tiểu Vy đóng nữ chính phim "Ốc mượn hồn" do Đinh Tuấn Vũ đạo diễn. Đây là vai diễn điện ảnh thứ hai của cô sau "Bộ tứ báo thủ".

Hoa hậu Tiểu Vy tủi thân vì với danh xưng "bình hoa di động"

Đoàn phim "Ốc mượn hồn" tổ chức buổi giao lưu, ra mắt vào chiều ngày 15-5 tại TP HCM. Ngoài đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, sự kiện quy tụ dàn diễn viên: Quốc Trường, Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan…

Đây là lần thứ hai Tiểu Vy đóng nữ chính phim điện ảnh. Trước đó, phim nữ chính đầu tay của cô là "Bộ tứ báo thủ" do Trấn Thành đạo diễn.

Hoa hậu Tiểu Vy muốn là bông hoa đang tỏa hương - Ảnh 1.

Hoa hậu Tiểu Vy tại sự kiện

Hoa hậu Tiểu Vy muốn là bông hoa đang tỏa hương - Ảnh 2.

Đây là vai nữ chính thứ hai của cô ở lĩnh vực điện ảnh

Hoa hậu Tiểu Vy muốn là bông hoa đang tỏa hương - Ảnh 3.

Tiểu Vy chia sẻ tại sự kiện giao lưu

Hoa hậu Tiểu Vy muốn là bông hoa đang tỏa hương - Ảnh 4.

Tiểu Vy rạng ngời khi được đạo diễn khen ngợi về sự nhiệt huyết với vai diễn, tập chèo thuyền thúng suốt 4 tiếng trong thời tiết khắc nghiệt

Hoa hậu Tiểu Vy muốn là bông hoa đang tỏa hương - Ảnh 5.
Hoa hậu Tiểu Vy muốn là bông hoa đang tỏa hương - Ảnh 6.

Hoa hậu Tiểu Vy thổ lộ

Khi được hỏi cảm nghĩ về danh xưng "bình hoa di động" và diễn xuất còn nhiều ý kiến trái chiều trong "Bộ tứ báo thủ", Tiểu Vy cho biết cô vui khi được công nhận là một bông hoa nhưng lại thấy tủi thân khi bị cho là "bình hoa di động".

"Tôi nghĩ không cô gái nào muốn bị gọi là "bình hoa di động". Tôi mong mọi người xem như là một bông hoa đang trong hành trình tỏa hương. Tôi biết mình còn nhiều thiếu sót, chưa hoàn hảo. Vì thế, tôi luôn nỗ lực để mọi người thấy mình trưởng thành" – Tiểu Vy trải lòng.

Cô cũng nói thêm rằng đã đi casting (thử vai) và trải qua nhiều vòng mới được nhận vai. Cô cũng tham gia đủ các buổi workshop chuyên sâu cùng đạo diễn, dốc hết sức lực trên trường quay.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết trong buổi casting đầu tiên, Tiểu Vy thể hiện chưa ổn. Tuy nhiên, đến buổi casting thứ hai, so sánh cùng các ứng viên khác, Tiểu Vy thể hiện được điều đạo diễn muốn ở nhân vật. Anh đánh giá cao nhiệt huyết, nỗ lực của nữ diễn viên khi cô tập chèo thuyền thúng trong suốt 4 tiếng đồng hồ dưới thời tiết khắc nghiệt ở Phú Yên cho một cảnh quay trong phim.

Quốc Trường nhiều kinh nghiệm đóng cảnh thân mật với bạn diễn nữ, tiết lộ bí quyết để anh có cảm xúc yêu thương nhân vật nữ trên màn ảnh rộng

Nam diễn viên Quốc Trường nhận định vai Quân trong phim là vai diễn nặng tâm lý, một phim mà anh xuất hiện với thời lượng dài nhất, phải workshop liên tục với ê-kíp, bạn diễn. Anh cũng có những cảnh tình cảm với cả ba bạn diễn nữ gồm Yên Đan, Tiểu Vy, Anh Phạm. Nhờ kinh nghiệm phong phú từ các phim trước, Quốc Trường không gặp áp lực, dễ dàng tìm được giải pháp để yêu thương nhân vật trên trường quay.

Hoa hậu Tiểu Vy muốn là bông hoa đang tỏa hương - Ảnh 7.

Quốc Trường đóng nam chính

Hoa hậu Tiểu Vy muốn là bông hoa đang tỏa hương - Ảnh 8.

Nhân vật Quân của anh có mối quan hệ tình cảm với cả ba cô gái xinh đẹp do Tiểu Vy, Yên Đan, Anh Phạm thủ diễn

Hoa hậu Tiểu Vy muốn là bông hoa đang tỏa hương - Ảnh 9.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ trải lòng

Quốc Trường kể về kinh nghiệm đóng những cảnh thân mật trên màn ảnh rộng

"Trong lúc quay, tôi phải sống thật với nhân vật để tạo ra sự liên kết tốt nhất và có cảm xúc thật để truyền tải đến khán giả. Tôi phải chuẩn bị trước đó khá nhiều, tìm ra điểm đáng yêu nhất của mỗi bạn diễn nữ để có thể yêu thương nhân vật đó chân thật. Với kinh nghiệm của mình, khi đạo diễn hô "cắt", kết thúc phim, rời trường quay thì tôi trở lại là Quốc Trường, thoát vai cũng như cảm xúc với bạn diễn khác" – Quốc Trường kể.

"Ốc mượn hồn" kể câu chuyện về Quân và vợ kém nhan sắc nhưng giàu có tên An. Vợ Quân gặp tai nạn ngoài biển và qua đời đột ngột. Bất ngờ, hồn cô lại nhập vào thân xác của một cô gái ngây thơ, vô tư lự tên Ngọc. Ngọc sở hữu nhan sắc, sức trẻ tiến về phía Quân, khẳng định bản thân là An – vợ anh. Phim có suất chiếu sớm từ ngày 29 đến 31-5 và chính thức khởi chiếu từ ngày 5-6.

Hoa hậu Tiểu Vy muốn là bông hoa đang tỏa hương - Ảnh 10.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói anh được vai diễn chắc do... đẹp trai

Hoa hậu Tiểu Vy muốn là bông hoa đang tỏa hương - Ảnh 11.

Các diễn viên khác trong phim

Hoa hậu Tiểu Vy muốn là bông hoa đang tỏa hương - Ảnh 12.

Yên Đan

Hoa hậu Tiểu Vy muốn là bông hoa đang tỏa hương - Ảnh 13.

Anh Phạm vợ của diễn viên Anh Đức

Hoa hậu Tiểu Vy muốn là bông hoa đang tỏa hương - Ảnh 14.

Các diễn viên ký tặng cho khán giả sau sự kiện

Hoa hậu Tiểu Vy muốn là bông hoa đang tỏa hương - Ảnh 15.
Hoa hậu Tiểu Vy muốn là bông hoa đang tỏa hương - Ảnh 16.

 

Tin liên quan

Hoa hậu Trần Tiểu Vy lên tiếng vụ bị nghi "quảng cáo cho web cá độ"

Hoa hậu Trần Tiểu Vy lên tiếng vụ bị nghi "quảng cáo cho web cá độ"

(NLĐO) - Sau khi cư dân mạng nghi ngờ hoa hậu Trần Tiểu Vy quảng cáo cho web cá độ, chính chủ lên tiếng.

Hoa hậu Bảo Ngọc, Tiểu Vy, Thanh Thuỷ đọ sắc trong tà áo dài

(NLĐO) - Đại sứ Lễ hội Áo dài - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Trần Tiểu Vy, Huỳnh Thị Thanh Thuỷ thu hút sự chú ý trong tà áo dài.

Hoa hậu Kỳ Duyên, Tiểu Vy đóng phim Trấn Thành

(NLĐO) - Hai nàng hậu Kỳ Duyên và Tiểu Vy được thông báo tham gia phim "Bộ tứ báo thủ" do Trấn Thành đạo diễn. Phim ra rạp dịp Tết Ất Tỵ.

Đinh Tuấn Vũ Quốc Trường Hoa hậu Tiểu Vy phim Ốc mượn hồn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo