Quốc Trường - Tiểu Vy "đối đầu", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đóng phim

Nhà sản xuất phim "Ốc mượn hồn" tung poster chính thức, quy tụ dàn diễn viên gồm: Quốc Trường, Tiểu Vy, Tiểu Vy, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan, Xuân An, Nguyễn Văn Chung.

Trong poster, Quốc Trường đứng ở vị trí trung tâm, toát lên sự điềm tĩnh, sắc lạnh với ánh mắt chứa đầy sự kiểm soát. Ngược lại, Tiểu Vy xuất hiện với bờ vai trần gợi cảm, mang vẻ ngoài mong manh nhưng đôi mắt mở to đầy đề phòng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung góp mặt trong poster phim

Đứng giữa vòng xoáy hoán đổi thân xác, cả hai khoác lên mình "chiếc vỏ" hoàn hảo để che giấu những góc khuất thầm kín nhất. Mối quan hệ của họ không chỉ gói gọn trong ái tình, sự giằng co mà còn mở ra một câu hỏi lớn trong một khoảnh khắc nào đó giữa cuộc đời, mỗi người đều đang là một con "ốc mượn hồn".

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết mời nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tham gia dự án là một sự tính toán kỹ lưỡng.

Nét duyên diễn xuất của anh được kỳ vọng là điểm nhấn thú vị, mang đến sự mới mẻ cho câu chuyện phim.

"Dù là lần đầu chạm ngõ điện ảnh nhưng anh Chung khiến tôi hoàn toàn yên tâm bởi thái độ làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Anh có khả năng quan sát và bắt nhịp với ống kính rất nhanh, đôi khi chỉ qua một vài lời gợi ý nhỏ là đã có thể lột tả đúng tinh thần nhân vật mà tôi mong muốn. Anh ấy xóa nhòa khoảng cách của một người tay ngang, mang đến một làn gió mới lạ nhưng cũng đầy chiều sâu" - đạo diễn nói.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bộc bạch: "Đây thực sự là một trải nghiệm vô cùng thú vị và đặc biệt đối với bản thân tôi. Rất cảm ơn đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và ê-kíp đã tin tưởng và giao phó vai diễn này".

"Ốc mượn hồn" có suất chiếu đặc biệt từ ngày 29 đến ngày 31-5, chính thức ra rạp từ ngày 5-6.

Tạo hình Quốc Trường trong phim

Hoa hậu Tiểu Vy

Quốc Trường và Tiểu Vy khoác lên mình "chiếc vỏ" hoàn hảo để che giấu những góc khuất thầm kín nhất.

Diễn viên Yên Đan

Quốc Trường và Lương Gia Huy