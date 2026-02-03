HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hoa hậu Trần Tiểu Vy lên tiếng vụ bị nghi "quảng cáo cho web cá độ"

Thùy Trang

(NLĐO) - Sau khi cư dân mạng nghi ngờ hoa hậu Trần Tiểu Vy quảng cáo cho web cá độ, chính chủ lên tiếng.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy quảng bá cho web cá độ?

Hoa hậu Trần Tiểu Vy lên tiếng vụ quảng cáo cho web cá độ - Ảnh 1.

Cư dân mạng nghi ngờ hoa hậu Trần Tiểu Vy và Sỹ Thanh quảng bá cho web cá độ

Theo đó, tối 2-2, cư dân mạng phát hiện hoa hậu Trần Tiểu Vy cùng diễn viên Sỹ Thanh xuất hiện tại sự kiện quảng bá cho web cá độ dưới vỏ bọc "sự kiện đua xe MotoGP". Cư dân mạng cũng đưa ra bằng chứng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cũng từng tham gia quảng bá cho sự kiện này có logo của web cá độ (với tư cách nhà tài trợ). Sau đó, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã bị phạt và đã gỡ bài đăng.

Trước nghi vấn của công chúng, hoa hậu Trần Tiểu Vy đã chính thức lên tiếng giải thích về vụ việc. Theo chia sẻ của hoa hậu Trần Tiểu Vy, cô tham dự sự kiện ra mắt giải đua MotoGP tại Malaysia với tư cách khách mời theo lời mời từ ban tổ chức. Sự kiện có sự tham gia của nhiều khách mời và đại diện đến từ các quốc gia khác nhau.

"Trong khuôn khổ chương trình, Vy có tham gia chụp hình lưu niệm tại khu vực chung của sự kiện. Tại thời điểm chụp hình, trong bối cảnh hoạt động chung của chương trình, Vy đã chưa rà soát đầy đủ các chi tiết xuất hiện trong khung hình cũng như nội dung trước khi đăng tải, dẫn đến sơ suất ngoài mong muốn và gây ra những hiểu lầm, phản hồi không tích cực từ khán giả" - hoa hậu cho biết.

Trần Tiểu Vy lên tiếng

Hoa hậu Trần Tiểu Vy lên tiếng vụ quảng cáo cho web cá độ - Ảnh 2.

Trần Tiểu Vy lên tiếng xin lỗi về sự thiếu cẩn trọng của mình

Sau khi cư dân mạng lên tiếng, hoa hậu Trần Tiểu Vy cho biết "đã chủ động rà soát và gỡ bỏ các hình ảnh liên quan. Vy xin chân thành nhận lỗi về sự thiếu cẩn trọng này và xem đây là bài học để bản thân hoàn thiện hơn trong quá trình hoạt động".

Hoa hậu Trần Tiểu Vy khẳng định: "Vy xin nói rõ rằng bản thân không tham gia quảng bá, hợp tác hay liên quan đến bất kỳ hoạt động nào ngoài khuôn khổ sự kiện ra mắt giải đua MotoGP lần này".

Tin liên quan

Hoa hậu Trần Tiểu Vy diện bikini, trở thành đề tài bình luận của cư dân mạng

Hoa hậu Trần Tiểu Vy diện bikini, trở thành đề tài bình luận của cư dân mạng

(NLĐO) - Hoa hậu Trần Tiểu Vy diện bikini, cư dân mạng lập tức bàn luận "khoe đường cong gắt hơn Ngọc Trinh".

Mặc áo dài đẹp như Võ Hạ Trâm

(NLĐO) - Võ Hạ Trâm lan tỏa văn hóa Việt qua trang phục với tôn chỉ "một bộ trang phục đẹp không nằm ở giá tiền".

Phương Ly chứng minh sức hút

(NLĐO) - "Người vợ quốc dân" Phương Ly chính thức trở lại sau 2 năm, vừa công bố sản phẩm mới đã khiến dân tình mong ngóng.

Trần Tiểu Vy hoa hậu trần tiểu vy Trần Tiểu Vy quảng cáo web cá độ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo