Hoa hậu Tiểu Vy: "Tôi may mắn gặp và được anh Thành hướng dẫn"

Tiểu Vy nhận thấy trưởng thành hơn qua từng nhân vật hóa thân trên màn ảnh rộng

*Cơ duyên để Tiểu Vy đến với vai diễn Ngọc trong phim "Ốc mượn hồn" của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ?

Hoa hậu Tiểu Vy: - Tôi có nghe nhà sản xuất phim chia sẻ kịch bản này trước đây. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, khi tôi quên mất kịch bản này thì bất ngờ ê-kíp gọi thử vai. Tôi trải qua nhiều vòng mới được nhận vai Ngọc. Đây là vai diễn có chuyển biến tâm lý phức tạp, nội tâm giằng xé sâu bên trong. Vai diễn mang đến cho tôi rất nhiều trải nghiệm diễn xuất, tình cảm.

*Tiểu Vy có cảm thấy hài lòng hay học hỏi được thêm điều gì sau khi xem lại vai diễn của mình trên màn ảnh rộng?

- Tôi chưa có thời gian ra rạp để xem lại cho thật tập trung phim này. Tôi đang tất bật với cinetour, gặp gỡ khán giả và truyền thông nên chưa thể thực hiện điều này. Tôi có lẽ sẽ xem lại 2-3 lần để có những đánh giá về bản thân, nhìn nhận diễn xuất của mình.

Tiểu Vy chia sẻ với truyền thông quanh vai diễn mới

Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ

*Sau một vài phim điện ảnh, Tiểu Vy nhận thấy diễn xuất của mình thế nào, có sự cải thiện hơn vai diễn đầu tiên không?

- Tôi thấy sau 3 phim cũng có được chút ít kinh nghiệm, biết diễn xuất thế nào, máy quay ra sao. Tôi trưởng thành hơn, có trải nghiệm trong từng nhân vật tham gia. Trước đây, các nhân vật của tôi trẻ trung, nhí nhảnh, hồn nhiên, đúng lứa tuổi bản thân. Đến với "Ốc mượn hồn", tôi phải hóa thân thành Ngọc và Ngọc lại hóa thân thành An - một người điềm tĩnh. Sau dự án này, tôi thấy bản thân thay đổi, không còn quá một màu.

*Những cảnh khó nhất theo Tiểu Vy khi hóa thân trong phim mới?

- Tôi thấy khó khăn khá nhiều nhưng ấn tượng nhất là cảnh chèo thuyền thúng. Tôi đã phải tập cảnh này rất vất vả, ngày nào cũng ra biển. Cảnh chèo thuyền thúng quay từ 6-7 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau bên trong một cái hồ trên núi cao. Chúng tôi vất vả đến hồ rồi di chuyển qua con tàu, từ tàu sang thuyền thúng. Trời tối lại còn ở trên núi trong lúc thời tiết mưa bão, cả ê-kíp vất vả, tôi rất thương, luôn muốn cố gắng hoàn thành phân đoạn một cách hay nhất.

Tiểu Vy với tạo hình trong phim

Cảnh quay rất khó, ê-kíp đứng trên tàu cá, cách xa thuyền thúng, diễn viên phải diễn thế nào để gương mặt mình xuất hiện trong ống kính máy quay. Một số người còn phải xuống nước để bảo hộ xung quanh thuyền thúng, đề phòng tai nạn sẵn sàng ứng cứu.

Tiểu Vy thuận lợi khi diễn cùng Quốc Trường nhưng lại gặp rắc rối với "bạn trai màn ảnh" Xuân An

*Tiểu Vy có gặp khó khăn nào với hai bạn diễn nam là Quốc Trường và Xuân An không?

- Anh Quốc Trường rất chuyên nghiệp, hỗ trợ cảm xúc, mang đến cho bạn diễn cảm giác thoải mái. Trong khi đó, Xuân An là người mới, tính cách lạnh lùng nên hai chúng tôi không hòa hợp. Chúng tôi đấu khẩu trong thời gian workshop và ê-kíp phải mất một thời gian để nói chuyện cho hai bên hoàn thành tốt vai trò trong phim.

Nguyên nhân chúng tôi tranh cãi vì không hợp gu, nói chuyện là mâu thuẫn. Xuân An tính cách lạnh lùng, tôi góp ý để bạn ga-lăng hơn, để cả hai có cảm xúc đang yêu nhau. Sau những nỗ lực, cuối cùng chúng tôi cũng thực hiện được.

Tiểu Vy và Quốc Trường trong một cảnh quay

Tiểu Vy nói về bạn diễn Xuân An

*Những cảnh "tác động vật lý", Tiểu Vy có kỹ thuật, bí quyết riêng để thực hiện tốt các cảnh này không?

- Tôi biết cách kiểm soát lực tay, đánh không đau. Tôi học được từ anh Trấn Thành trong phim "Bộ tứ báo thủ". Anh ấy chỉ cách đánh không đau nhưng kêu rất to.

Tôi may mắn có cơ hội gặp gỡ, đóng phim anh Thành được ảnh hướng dẫn. Từ cơ sở sẵn có của vai diễn đầu tay, tôi có kinh nghiệm giữ tâm lý trước máy quay, cảnh quay. Tất cả những gì học được ở "Bộ tứ báo thủ", tôi áp dụng vào phim này. Anh Thành còn chỉ tôi học cách quan sát xung quanh, quan sát con người để có những tư liệu riêng cho bản thân, khi vào vai diễn không mắc phải lỗi dùng kỹ thuật, diễn tự nhiên.

*Tiểu Vy có học thêm các lớp diễn xuất hay chỉ học từ các dự án phim thực tế?

- Tôi có học các khóa diễn xuất nhưng nghĩ rằng học sách vở là một phần, bản thân phải trải nghiệm thực tế, học từ anh chị diễn viên, ra trường quay diễn nhiều, mỗi dự án, cải thiện được diễn xuất nhiều hơn.

“Khám phá cơ hội điện ảnh đầy hấp dẫn của Hoa hậu Tiểu Vy!”

- Tôi nghĩ danh hiệu hoa hậu mang đến cho mình rất nhiều cơ hội tham gia diễn xuất cũng như các hoạt động khác trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, đó chỉ là bước đầu. Tôi nghĩ bản thân mình phải có khả năng, cố gắng, hợp vai mới được lựa chọn vào các dự án điện ảnh.

Bởi lẽ, những dự án này vốn đầu tư lớn, mỗi tác phẩm là công sức của tập thể gồm ê-kíp nhiều người. Tuy nhiên, tôi vẫn biết ơn danh hiệu này vì đã mang đến cho mình nhiều cơ hội trong công việc, cuộc sống. Tôi sẽ nỗ lực hơn để cố gắng phát triển bản thân.

Tiểu Vy học hỏi được nhiều từ phim đầu tay do Trấn Thành đạo diễn

Cô áp dụng những gì đã học trong các tác phẩm tiếp theo

Với Tiểu Vy, ai muốn yêu cô sẽ phải nhường vì hiện tại đam mê lớn nhất vẫn là công việc diễn xuất

*Khi đối mặt thị phi, những bình luận tiêu cực về mình, Tiểu Vy chọn cách xử lý thế nào?

- Tôi biết ai làm nghệ thuật cũng sẽ có lúc phải nhận bình luận trái chiều, không tránh được. Tôi là người không dễ bị lung lay, đọc bình luận tiêu cực sẽ buồn nhưng không nhụt chí, không bỏ cuộc vì bỏ cuộc là thua.

Trong các bình luận trái chiều, có người góp ý nhưng cũng có người ác ý, muốn mình từ bỏ công việc, sự nghiệp, giấc mơ. Tôi không để điều tiêu cực nặng nề, ác ý ảnh hưởng đến mình. Tôi biết phân biệt đâu là lời góp ý và đâu là ác ý. Tuy nhiên, với những lời góp ý thẳng thắn, mong muốn mình tốt hơn thì tôi rất trân trọng vì đó là lời nhắc nhở để tôi nhìn lại mình, thấy mình còn thiếu sót ở đâu để cải thiện.

*Hoa hậu Tiểu Vy có nghĩ đến chuyện tìm kiếm người bạn chung đường để chăm lo cho mình?

- Tôi hiện tại đang tập trung cho sự nghiệp, ưu tiên công việc. Người nào muốn yêu tôi phải thông cảm, nhường tôi trước và ủng hộ ước mơ của tôi thì mới có cơ hội khiến tôi rung động. Còn không, tôi vẫn vui vẻ vì chưa tính đến chuyện này, vẫn muốn đóng phim thật tốt, diễn xuất thật tốt.



