Giải trí

Phương Ly chứng minh sức hút

Thùy Trang

(NLĐO) - "Người vợ quốc dân" Phương Ly chính thức trở lại sau 2 năm, vừa công bố sản phẩm mới đã khiến dân tình mong ngóng.

Phương Lý mang "Vỗ tay" đến gần hơn với khán giả

Phương Ly chứng minh sức hút - Ảnh 1.

Phương Ly đã có một năm thành công

Từng gây tiếng vang lớn với ca khúc "Vỗ tay" tại sân khấu "Em xinh say hi" nhưng đến nay, Phương Ly mới ra mắt MV cho bản hit này. Giai điệu tươi sáng, dễ tiếp cận cùng ca từ mang thông điệp cổ vũ, khích lệ đã giúp tiết mục nhanh chóng ghi điểm, trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm chung kết.

"Giữa bao mông lung và ồn ào, vẫn chưa buông tay một lần nào đã là một điều quý giá rồi em…", câu hát này được giới trẻ chia sẻ rộng rãi trong các video tổng kết cuối năm hay những clip tự nhắc nhở, động viên bản thân, dần hình thành một xu hướng với hàng loạt nội dung thu hút lượng tương tác lớn. Nhờ đó, ca khúc phủ sóng dày đặc trên TikTok và nhiều nền tảng video ngắn khác.

Không chỉ dừng lại ở một màn biểu diễn giải trí, "Vỗ tay" còn được Phương Ly xem như lời tự ghi nhận dành cho chính mình và các thí sinh sau hành trình dài nỗ lực tại chương trình. Thông qua ca khúc, nữ ca sĩ mong muốn gửi đến khán giả một thông điệp nhẹ nhàng: hãy dành cho bản thân và những người xung quanh một cái vỗ tay, như cách trân trọng những cố gắng thầm lặng trong cuộc sống.

Phương Ly thành công lớn với "Vỗ tay"

Phương Ly chứng minh sức hút - Ảnh 2.

"Vỗ tay" là bản hit lớn của Phương Ly

Song song với hiệu ứng trực tuyến, "Vỗ tay" cũng được Phương Ly đưa đến nhiều sân khấu âm nhạc lớn nhỏ khác nhau. Mỗi lần ca khúc vang lên đều kéo theo sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả với những tràng vỗ tay và fanchant đồng loạt. Đáng chú ý, dù không góp mặt trong Top 5 của Em xinh say hi, Phương Ly vẫn là nghệ sĩ duy nhất có tiết mục solo riêng tại concert của chương trình, cho thấy mức độ yêu thích và dấu ấn đặc biệt mà "Vỗ tay" để lại.

Đà lan tỏa của "Vỗ tay" tiếp tục được nối dài khi Phương Ly chính thức khởi động "Vỗ tay" Challenge trên TikTok. Không chạy theo các trào lưu vũ đạo hay lipsync quen thuộc, thử thách này khuyến khích người tham gia chia sẻ những câu chuyện tích cực, khoảnh khắc vượt qua áp lực hoặc lời tự động viên dành cho bản thân và những người xung quanh.

Nhiều video nhanh chóng đạt hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem, phản ánh sự đồng cảm mạnh mẽ của giới trẻ dành cho ca khúc.

Phương Ly chứng minh sức hút - Ảnh 3.

Dù không nằm trong top 5 Em xinh say hi nhưng cái tên Phương Ly được mọi người biết đến

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các video có nội dung nổi bật hoặc đạt mức tương tác ấn tượng, đồng thời trực tiếp lựa chọn một số gương mặt may mắn tham gia quay và xuất hiện trong MV "Vỗ tay".

Trong MV "Vỗ tay", các khách mời nổi tiếng như Phương Mỹ Chi, Tina Thảo Thi và Bàngiu,.. càng khiến khán giả yêu thích "Vỗ tay".

Phương Ly Phương Ly với bản hit Vỗ tay Phương Ly và Vỗ tay
