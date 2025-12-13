HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hoa hậu Trăng khuyết đầu tiên của Việt Nam

Thùy Trang

(NLĐO) - Người đẹp đến từ Đồng Tháp giành vương miện Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025.

Hoa hậu là một người khuyết tật

Hoa hậu Trăng khuyết đầu tiên của Việt Nam - Ảnh 1.

Hoa hậu Trăng khuyết đầu tiên của Việt Nam

Tối 12-12, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025 (Miss Crescent Moon Vietnam) diễn ra tại Trung tâm HTV Bình Dương, TP HCM. Nghệ nhân Nguyễn Đình Phúc - trưởng ban tổ chức Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025 - cho biết đây là lần đầu ở Việt Nam có cuộc thi hoa hậu tìm kiếm các cô gái dù khuyết tật có vẻ đẹp tâm hồn, có câu chuyện truyền cảm hứng.

Điểm khác biệt của cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam so với các cuộc thi sắc đẹp khác là điều kiện tuyển sinh. Cuộc thi dành cho nữ công dân Việt Nam bị khiếm khuyết một phần trên cơ thể, tuổi từ 18 đến 45 tuổi.

Sau vòng sơ tuyển khu vực phía Bắc và phía Nam, ban tổ chức Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025 tuyển chọn top 21 vào vòng chung kết, để tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện cao quý. Do tình hình sức khỏe của thí sinh là người khuyết tật, ban tổ chức quyết định rút ngắn các phần thi. Top 21 trải qua phần thi trình diễn áo dài, dạ hội và ứng xử.

Trải qua các phần thi trình diễn áo dài, trang phục dạ hội, ban giám khảo chọn ra top 3 bước vào phần thi ứng xử gồm: Nguyễn Thị Minh Tâm (Đồng Tháp), Hà Thị Như Quỳnh (Hà Nội) và Nguyễn Thị Hải (TPHCM). Kết quả chung cuộc, người đẹp Nguyễn Thị Minh Tâm đến từ Đồng Tháp đăng quang Hoa hậu Trăng khuyết 2025. Danh hiệu á hậu 1, 2 lần lượt trao cho người đẹp Hà Thị Như Quỳnh (Hà Nội) và Nguyễn Thị Hải (TP HCM). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng phụ.

Hoa hậu Trăng khuyết - ý nghĩa và nhân văn

Hoa hậu Trăng khuyết đầu tiên của Việt Nam - Ảnh 2.

Hoa hậu và hai á hậu

Người đẹp Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh năm 1986, quê tỉnh Đồng Tháp. Cô hiện là giáo viên Trường Trung học Phổ thông Thiên Hộ Dương (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau tai nạn giao thông, Nguyễn Thị Tâm mất chân trái nhưng cô không ngừng nỗ lực vươn lên, vừa thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, vừa tích cực tham gia công tác thiện nguyện.

Năm 2008, Nguyễn Thị Minh Tâm tốt nghiệp đại học về nhận nhiệm vụ tại Trường Trung học Phổ thông Tân Thành - một ngôi trường ở vùng xa của tỉnh Đồng Tháp. Năm 2009, trong một lần đi vận động học sinh đến lớp, cô bị tai nạn giao thông, chân trái bị dập nát, buộc tháo khớp gối, mất chân trái. Sau quá trình luyện tập với chiếc chân giả, cô xin chuyển công tác về Trường Trung học Phổ thông Thiên Hộ Dương để tiện việc đi lại và chăm sóc mẹ già.

Đến năm 2015, Nguyễn Thị Minh Tâm thành lập Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhất là với những người cùng cảnh ngộ khuyết tật như cô.

Hoa hậu Trăng khuyết đầu tiên của Việt Nam - Ảnh 3.

Tân hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025

Chiếc vương miện dành cho người chiến thắng được lấy cảm hứng từ Viên đá mặt trăng nằm sâu dưới đáy biển, sân khấu Grand Finale năm nay mang đến một không gian kỳ ảo, huyền bí và tràn đầy sức sống - biểu tượng cho hành trình vượt chướng ngại, tự chữa lành và tỏa sáng của cộng đồng người khuyết tật Việt Nam.


Tin liên quan

Tân Hoa hậu nhí áo dài bản sắc Việt Nam đến từ TP HCM

Tân Hoa hậu nhí áo dài bản sắc Việt Nam đến từ TP HCM

(NLĐO) - Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025 tìm ra chủ nhân vương miện mùa đầu tiên.

10 cặp đôi trên màn ảnh được yêu thích nhất

(NLĐO) - "Ngôi Sao Xanh" 2025 bùng nổ tuần đầu vượt hơn 10 triệu lượt vote, Top 10 cặp đôi được yêu thích nhất chính thức vào đường đua.

Giọng ca Thu cuối, Hằng BingBoong trở lại sau thời gian "mất tích"

(NLĐO) - Quay trở lại với âm nhạc, Hằng BingBoong khoe khéo chuyện mình đã sẵn sàng với tình yêu.

hoa hậu Hoa hậu trăng khuyết cuộc thi hoa hậu dành cho người khuyết tật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo