Hoa hậu là một người khuyết tật

Hoa hậu Trăng khuyết đầu tiên của Việt Nam

Tối 12-12, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025 (Miss Crescent Moon Vietnam) diễn ra tại Trung tâm HTV Bình Dương, TP HCM. Nghệ nhân Nguyễn Đình Phúc - trưởng ban tổ chức Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025 - cho biết đây là lần đầu ở Việt Nam có cuộc thi hoa hậu tìm kiếm các cô gái dù khuyết tật có vẻ đẹp tâm hồn, có câu chuyện truyền cảm hứng.

Điểm khác biệt của cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam so với các cuộc thi sắc đẹp khác là điều kiện tuyển sinh. Cuộc thi dành cho nữ công dân Việt Nam bị khiếm khuyết một phần trên cơ thể, tuổi từ 18 đến 45 tuổi.

Sau vòng sơ tuyển khu vực phía Bắc và phía Nam, ban tổ chức Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025 tuyển chọn top 21 vào vòng chung kết, để tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện cao quý. Do tình hình sức khỏe của thí sinh là người khuyết tật, ban tổ chức quyết định rút ngắn các phần thi. Top 21 trải qua phần thi trình diễn áo dài, dạ hội và ứng xử.

Trải qua các phần thi trình diễn áo dài, trang phục dạ hội, ban giám khảo chọn ra top 3 bước vào phần thi ứng xử gồm: Nguyễn Thị Minh Tâm (Đồng Tháp), Hà Thị Như Quỳnh (Hà Nội) và Nguyễn Thị Hải (TPHCM). Kết quả chung cuộc, người đẹp Nguyễn Thị Minh Tâm đến từ Đồng Tháp đăng quang Hoa hậu Trăng khuyết 2025. Danh hiệu á hậu 1, 2 lần lượt trao cho người đẹp Hà Thị Như Quỳnh (Hà Nội) và Nguyễn Thị Hải (TP HCM). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng phụ.

Hoa hậu Trăng khuyết - ý nghĩa và nhân văn

Hoa hậu và hai á hậu

Người đẹp Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh năm 1986, quê tỉnh Đồng Tháp. Cô hiện là giáo viên Trường Trung học Phổ thông Thiên Hộ Dương (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau tai nạn giao thông, Nguyễn Thị Tâm mất chân trái nhưng cô không ngừng nỗ lực vươn lên, vừa thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, vừa tích cực tham gia công tác thiện nguyện.

Năm 2008, Nguyễn Thị Minh Tâm tốt nghiệp đại học về nhận nhiệm vụ tại Trường Trung học Phổ thông Tân Thành - một ngôi trường ở vùng xa của tỉnh Đồng Tháp. Năm 2009, trong một lần đi vận động học sinh đến lớp, cô bị tai nạn giao thông, chân trái bị dập nát, buộc tháo khớp gối, mất chân trái. Sau quá trình luyện tập với chiếc chân giả, cô xin chuyển công tác về Trường Trung học Phổ thông Thiên Hộ Dương để tiện việc đi lại và chăm sóc mẹ già.

Đến năm 2015, Nguyễn Thị Minh Tâm thành lập Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhất là với những người cùng cảnh ngộ khuyết tật như cô.

Tân hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025

Chiếc vương miện dành cho người chiến thắng được lấy cảm hứng từ Viên đá mặt trăng nằm sâu dưới đáy biển, sân khấu Grand Finale năm nay mang đến một không gian kỳ ảo, huyền bí và tràn đầy sức sống - biểu tượng cho hành trình vượt chướng ngại, tự chữa lành và tỏa sáng của cộng đồng người khuyết tật Việt Nam.



