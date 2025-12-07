HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Diễn viên Nguyễn Lâm Thái, vừa bị bắt vì trộm túi xách của hoa hậu Mexico, là ai?

Thùy Trang

(NLĐO)- Diễn viên Nguyễn Lâm Thái, người trộm tài sản của hoa hậu Cosmo Mexico, vừa bị bắt khiến cư dân mạng dậy sóng.

Diễn viên bị bắt vì trộm cắp

Diễn viên vừa bị bắt vì tội trộm cắp là ai? - Ảnh 1.

Nguyễn Lâm Thái bị bắt vì trộm cắp

Nguyễn Lâm Thái là cái tên sáng nhất mạng xã hội vì bị bắt tội trộm cắp. Cùng tham gia trong sự kiện thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo 2025 đang diễn ra tại quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt, Lâm Đồng), Nguyễn Lâm Thái đã ăn trộm giỏ xách (chiếc tụi hiệu Louis Vuitton) chứa nhiều tài sản quan trọng và hơn 40 triệu đồng tiền mặt. Khi hoa hậu Mexico trình báo công an, Nguyễn Lâm Thái nhanh chóng bị bắt giữ và trả lại tài sản cho người đẹp Mexico.

Mạng xã hội nhanh chóng lan truyền thông tin về Nguyễn Lâm Thái. Dù chưa được kiểm chứng nhưng nhiều tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ "đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Lâm Thái trộm cắp tài sản và người này cũng đã bị bắt nhiều lần. Tuy nhiên, những lần trước, sau khi lấy lại tài sản thì người bị mất cắp không trình báo công an. Lần này, sự việc bùng nổ khi người đẹp Mexico đã nhờ công an điều tra lấy lại tài sản".

Bên cạnh đó, nhiều tài khoảng facebook cũng khẳng định: "Biết Nguyễn Lâm Thái và người này có tật ăn cắp vặt". Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là lời nói từ một phía và chưa qua kiểm chứng.

Diễn viên Nguyễn Lâm Thái là ai?

Diễn viên vừa bị bắt vì tội trộm cắp là ai? - Ảnh 2.

Nguyễn Lâm Thái thường xuyên chụp hình với người nổi tiếng rồi post lên mạng

Trên trang cá nhân của mình, Nguyễn Lâm Thái tự giới thiệu là diễn viên, người mẫu, quản lý nghệ sĩ… Người này từng là sinh viên Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Để quảng bá cho chính mình, phương thức hoạt động của Nguyễn Lâm Thái là chụp ảnh cùng người nổi tiếng rồi đăng lên mạng xã hội.

Nguyễn Lâm Thái từng đảm nhận vai trò giám khảo, cố vấn, đạo diễn cho những cuộc thi hoa khôi tại các trường đại học, các sân chơi sắc đẹp khác tại đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời, Hương Nam. Khi thông tin Nguyễn Lâm Thái bị bắt vì tội trộm cắp lan truyền, hầu hết cư dân mạng đều có chung cảm xúc "thấy xấu hổ vì việc của một kẻ gian lại ảnh hưởng đến cả thể diện của dân tộc", "con sâu làm rầu nồi canh", "Vụ việc này, bị hại là người nổi tiếng quốc tế, gây ảnh hưởng đến hình ảnh Việt Nam, cơ quan chức năng nên xem xét tình tiết tăng nặng"; "Tham một chút mà vứt cả tương lai, danh dự, sự nghiệp"; "Trai trẻ, khỏe mà như vậy, ngại giùm luôn"; "Nghe nói đây không phải là lần đầu"; "Đây là hành động không khác gì bôi nhọ hình ảnh đất nước, cần xử lý nghiêm"…

diễn viên Nguyễn Lâm Thái diễn viên bị bắt diễn viên trộm cắp
