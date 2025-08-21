Hoa hậu Văn hóa Việt Nam tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Hoa hậu Văn hóa Việt Nam tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ Việt Nam

Yến Anh

(NLĐO)- Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản sắc văn hóa của phụ nữ Việt Nam

Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025 - Miss Multicultural Vietnam 2025 là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia, hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản sắc văn hóa của phụ nữ Việt Nam. Cuộc thi được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận tổ chức theo Văn bản số 3299/SVHTT-QLNT.

Hoa hậu Văn hóa Việt Nam tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ Việt Nam- Ảnh 1.

Dàn giám khảo cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025

Thí sinh tham gia cuộc thi không chỉ được thể hiện hình thể, tài năng và bản lĩnh cá nhân, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc tới cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế.

Cuộc thi đồng thời là vòng tuyển chọn chính thức nhằm tìm ra đại diện Việt Nam tham dự Miss Multicultural World 2026 diễn ra tại Việt Nam vào tháng 6-2026 tới. Đây là sân chơi sắc đẹp quốc tế quy tụ thí sinh từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, nơi các ứng viên được đánh giá toàn diện về nhan sắc, tri thức, tài năng và sự am hiểu văn hóa.

Phát biểu tại họp báo công bố cuộc thi diễn ra tại Hà Nội chiều 20-8, Hoa hậu Phan Kim Oanh, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Miss Multicultural Vietnam và Miss Multicultural World, cho biết: "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam – Miss Multicultural Vietnam không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh vẻ đẹp hình thể, mà còn mở ra một hành trình lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Hoa hậu Văn hóa Việt Nam tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ Việt Nam- Ảnh 2.

Hoa hậu Phan Kim Oanh kỳ vọng cuộc thi mở ra một hành trình lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc

Cuộc thi là nơi hội tụ của những cô gái Việt Nam hiện đại, bản lĩnh, trí tuệ và giàu lòng tự hào với bản sắc dân tộc. Thông qua các vòng thi, những giá trị truyền thống quý báu sẽ được khơi dậy, gìn giữ và quảng bá rộng rãi đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế".

Không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp, đây còn là nơi tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt từ trang phục, ngôn ngữ, ẩm thực đến lễ nghi, phong tục; tạo cầu nối giữa thế hệ trẻ và di sản, khơi dậy niềm tự hào dân tộc; đồng thời truyền cảm hứng về lối sống đẹp, chuẩn mực và giàu lòng yêu nước.

Người giành được vương miện sẽ là đại sứ văn hóa, mang sứ mệnh kết nối quá khứ và hiện tại, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới.

Theo BTC, cuộc thi dành cho nữ công dân Việt Nam từ 18 đến 33 tuổi, cao từ 1 m 63 trở lên, chưa từng đăng ký kết hôn (chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân) và đã tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi, trong đó, vòng sơ tuyển được tổ chức ngày 18-11 để chọn ra 40 thí sinh vào bán kết. Vòng bán kết diễn ra ngày 22-11 với ba phần thi trang phục áo dài, trang phục dạ hội và tài năng, chọn 30 gương mặt xuất sắc nhất bước vào chung kết. Vòng chung kết cuộc thi được tổ chức vào ngày 23-11, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi là NSND Nguyễn Hải, NSND Trung Hiếu, NSND Trần Nhượng, NSƯT Tiến Quang, Hoa hậu Phan Kim Oanh, Hoa hậu Vũ Thị Hoa, Hoa hậu Nguyễn Thị Thưa, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyên, Hoa hậu Sao Mai và diễn viên Thanh Hương. NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL giữ vai trò Trưởng ban cố vấn.

Tin liên quan

Hoa hậu Đỗ Lan Anh gây sốt với bộ ảnh "Tân cổ"

Hoa hậu Đỗ Lan Anh gây sốt với bộ ảnh "Tân cổ"

(NLĐO) - Khi người trẻ kể chuyện cải lương bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh và được số đông công chúng cổ vũ

hoa hậu Hoa hậu Văn hóa Việt Nam Phan Kim Oanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo