Hoa hậu Văn hóa Việt Nam tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ Việt Nam

Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025 - Miss Multicultural Vietnam 2025 là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia, hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản sắc văn hóa của phụ nữ Việt Nam. Cuộc thi được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận tổ chức theo Văn bản số 3299/SVHTT-QLNT.

Dàn giám khảo cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025

Thí sinh tham gia cuộc thi không chỉ được thể hiện hình thể, tài năng và bản lĩnh cá nhân, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc tới cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế.

Cuộc thi đồng thời là vòng tuyển chọn chính thức nhằm tìm ra đại diện Việt Nam tham dự Miss Multicultural World 2026 diễn ra tại Việt Nam vào tháng 6-2026 tới. Đây là sân chơi sắc đẹp quốc tế quy tụ thí sinh từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, nơi các ứng viên được đánh giá toàn diện về nhan sắc, tri thức, tài năng và sự am hiểu văn hóa.

Phát biểu tại họp báo công bố cuộc thi diễn ra tại Hà Nội chiều 20-8, Hoa hậu Phan Kim Oanh, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Miss Multicultural Vietnam và Miss Multicultural World, cho biết: "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam – Miss Multicultural Vietnam không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh vẻ đẹp hình thể, mà còn mở ra một hành trình lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Hoa hậu Phan Kim Oanh kỳ vọng cuộc thi mở ra một hành trình lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc

Cuộc thi là nơi hội tụ của những cô gái Việt Nam hiện đại, bản lĩnh, trí tuệ và giàu lòng tự hào với bản sắc dân tộc. Thông qua các vòng thi, những giá trị truyền thống quý báu sẽ được khơi dậy, gìn giữ và quảng bá rộng rãi đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế".

Không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp, đây còn là nơi tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt từ trang phục, ngôn ngữ, ẩm thực đến lễ nghi, phong tục; tạo cầu nối giữa thế hệ trẻ và di sản, khơi dậy niềm tự hào dân tộc; đồng thời truyền cảm hứng về lối sống đẹp, chuẩn mực và giàu lòng yêu nước.

Người giành được vương miện sẽ là đại sứ văn hóa, mang sứ mệnh kết nối quá khứ và hiện tại, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới.

Theo BTC, cuộc thi dành cho nữ công dân Việt Nam từ 18 đến 33 tuổi, cao từ 1 m 63 trở lên, chưa từng đăng ký kết hôn (chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân) và đã tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi, trong đó, vòng sơ tuyển được tổ chức ngày 18-11 để chọn ra 40 thí sinh vào bán kết. Vòng bán kết diễn ra ngày 22-11 với ba phần thi trang phục áo dài, trang phục dạ hội và tài năng, chọn 30 gương mặt xuất sắc nhất bước vào chung kết. Vòng chung kết cuộc thi được tổ chức vào ngày 23-11, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi là NSND Nguyễn Hải, NSND Trung Hiếu, NSND Trần Nhượng, NSƯT Tiến Quang, Hoa hậu Phan Kim Oanh, Hoa hậu Vũ Thị Hoa, Hoa hậu Nguyễn Thị Thưa, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyên, Hoa hậu Sao Mai và diễn viên Thanh Hương. NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL giữ vai trò Trưởng ban cố vấn.