Thân Thúy Hà kể những kỷ niệm đóng "Mưa đỏ"

Trong buổi giao lưu, ra mắt phim "Mưa đỏ" tại TP HCM chiều ngày 20-8, các thành viên trong đoàn phim chia sẻ về vai diễn của mình.

"Tôi là một trong những hạt mưa nhỏ góp phần để tạo nên cơn "Mưa đỏ". Tôi rất vinh dự được tham gia phim, tự hào hơn khi là người Việt Nam. Vai diễn của tôi không áp lực nhiều như các bạn diễn khác khi chỉ tập trung cho tình thương của người mẹ dành cho con, nỗi đau của người mẹ mất con. Cho dù phe nào, nỗi đau đó của các bà mẹ đều như nhau" – diễn viên Thân Thúy Hà trải lòng.

Poster các nhân vật trong phim "Mưa đỏ"

Thân Thúy Hà vai mẹ cuản nhân vật Quang

Ê-kíp phim trong buổi giao lưu

Thân Thúy Hà (thứ ba từ phải sang trái) và ê-kíp phim

Cùng giao lưu sau buổi chiếu phim

Thân Thúy Hà chia sẻ

Cô nói thêm đến được vai diễn này rất gian truân bởi đã đặt vé máy bay 3 lần nhưng phải đổi lịch 3 lần. Một lần, cô đang thay đồ ra sân bay để quay thì một người cháu thông báo là ngoài Huế nước ngập. Cô vội gọi cho nhà sản xuất thì được báo khoan hãy đến Huế, hoãn lại. Ba lần như thế, đến mức, cô định bỏ quay vì xếp lịch khó khăn do đang quay phim ở Đà Lạt.

"Tôi nghĩ đây là một cơ hội để được tham gia một phim lớn như thế, dù vai nhỏ nhưng bỏ qua lại rất đáng tiếc nên cuối cùng cố gắng xếp lịch để diễn. Một kỷ niệm đáng nhớ là tôi đóng phim này toàn khóc là khóc nhưng đến cuối đạo diễn không cho khóc. Lúc này, hòa bình, con cũng đã mất lâu rồi nên đạo diễn yêu cầu không ướt át như lúc đầu. Nhưng khi quay cảnh tôi lên thăm mộ Quang, trời âm u, cảnh vật chỉ cần nhìn, không cần lấy cảm xúc, nước mắt tôi tuôn trào. Cảnh hai người mẹ thả hoa trên sông cũng khiến tôi rơi nước mắt nhưng phải cố gắng kềm lại để hoàn thành cảnh người mẹ đau khổ mà không được khóc" – diễn viên Thân Húy Hà kể.

Diễn viên Hứa Vỹ Văn cho biết đây là phim đặc biệt. Tất cả các diễn viên khi đóng phim này không với tư cách diễn viên mà tư cách một người Việt Nam nhập ngũ để làm nhiệm vụ của mình, cống hiến cho phim, với một niềm tự hào.

"Mưa đỏ" là khúc tráng ca bằng hình ảnh được tạo ra từ ê-kíp đầy tâm huyết

Nam diễn viên Đỗ Nhật Hoàng cho biết khó khăn nhất là làm cách nào diễn tả rõ nét cho khán giả hiện tại, tương lai có thể xem, đồng cảm cha ông ngày xưa khổ cực, khó khăn đến mức nào.

Phim được đầu tư hoành tráng, công phu

Tạo được cảm xúc cho người xem

"Đó là vấn đề lớn nhất mà chúng tôi gặp phải vì chúng tôi là thanh niên sinh ra và lớn lên trong thời bình. Cho dù cố gắng tìm hiểu, tập luyện thế nào thì chúng tôi vẫn khó có thể hiểu rõ sinh tồn trong thời chiến khắc nghiệt thế nào. Bom, đạn nổ bên cạnh nhưng chúng tôi biết bản thân sẽ luôn an toàn, không cảm nhận được nỗi sợ lỡ như tiếp theo mình hy sinh thì sao" – Đỗ Nhật Hoàng trải lòng.

NSƯT Đặng Thái Huyền là đạo diễn phim, thông tin tất cả vũ khí, khí tài sử dụng trong phim có sự hỗ trợ lớn từ các quân binh chủng của quân đội. Khí tài xuất hiện trong phim chỉ là bề nỗi, bề sâu là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ê-kíp đoàn phim trong quá trình quay. Đó là tất cả các phà công binh vây cả khúc sông đảm bảo an toàn cho diễn viên, vũ khí khí tài bảo đảm tuyệt đối cho đoàn phim khi thực hiện cảnh quay cháy nổ. Gần một năm để độ ngũ chuyên nghiệp rà phá toàn bộ mấy chục ha phim trường để xem có bom mìn nào còn sót lại nhằm đảm bảo an toàn.

"Mưa đỏ" là phim về đề tài chiến tranh cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

Tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này. Bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, là nén tâm nhang tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hoà hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Ngoài các diễn viên trên, phim còn có sự tham gia của Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy… Phim ra rạp từ 22-8.