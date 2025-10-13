HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Hoa hậu Xuân Hạnh cùng 100 con công nhân “hóa thân” thành Lọ Lem

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Con công nhân tại các khu lưu trú, được hóa thân thành các nàng Lọ Lem thể hiện năng khiếu cá nhân qua các tiết mục “Tỏa sáng tài năng”.

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP HCM phối hợp cùng Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức Ngày hội Giấc mơ Lọ Lem 2025 dành cho các em thiếu nhi vào tối 12-10 tại Aeon Mall Bình Tân.

Hoa hậu Xuân Hạnh cùng 100 con công nhân “hóa thân” thành Lọ Lem - Ảnh 1.

Hoa hậu hoàn vũ Xuân Hạnh cùng 100 con công nhân “hóa thân” thành Lọ Lem

Trong khuôn khổ sự kiện, 100 bé gái là con công nhân tại các khu lưu trú được hóa thân thành các nàng "công chúa nhỏ" thể hiện năng khiếu cá nhân qua các tiết mục "Tỏa sáng tài năng".

Đây là lần đầu tiên các bé được trang điểm, khoác lên mình những chiếc đầm rực rỡ, vòng tay xinh xắn tự tin trình diễn trên sân khấu. Khoảnh khắc ấy không chỉ là niềm vui, mà còn góp phần gieo những hạt mầm đầu tiên về sự tự tin để các em bước vào đời, tự tin theo đuổi ước mơ, bất kể xuất phát điểm.

Hoa hậu Xuân Hạnh cùng 100 con công nhân “hóa thân” thành Lọ Lem - Ảnh 2.

Lần đầu tiên được khoác lên mình bộ váy xinh đẹp và biểu diễn trên sân khấu, con công nhân vô cùng hạnh phúc

Đặc biệt, tại sự kiện có sự xuất hiện của khách mời hoa hậu Xuân Hạnh (Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023) chia sẻ về hành trình trở thành hoa hậu xinh đẹp, tài năng và tỏa sáng truyền cảm hứng cho các em thêm tự tin theo đuổi ước mơ.

Bên cạnh đó, sự kiện còn tổ chức hai chương trình workshop kỹ năng mềm dành cho tất cả các bé tham gia ngày hội gồm: "Quý trọng và Phát huy nội lực của bản thân" và "Chia sẻ kiến thức tự vệ bản thân" nhằm trang bị những kỹ năng mềm cần thiết, giúp các em xây dựng nền tảng phát triển toàn diện cả về tư duy và cảm xúc.

Hoa hậu Xuân Hạnh cùng 100 con công nhân “hóa thân” thành Lọ Lem - Ảnh 3.

Con công nhân tham gia các trò chơi

Cũng tại chương trình, PNJ đã tặng 100 vòng tay Kind Heart như một món quà đồng hành cùng hành trình lớn lên của các em. Biểu tượng "Trái tim tử tế" - Kind Heart cũng đã gắn liền xuyên suốt cùng dự án Giấc mơ Lọ Lem, trở thành dấu ấn gắn kết yêu thương.

Hoa hậu Xuân Hạnh cùng 100 con công nhân “hóa thân” thành Lọ Lem - Ảnh 4.

Các em thể hiện tài năng

Hoa hậu Xuân Hạnh cùng 100 con công nhân “hóa thân” thành Lọ Lem - Ảnh 5.

Con công nhân hạnh phúc khi được nhận quà

Ngoài ra, ngày hội mang đến không gian tương tác đa dạng với các trò chơi sáng tạo, thú vị như: Trạm hóa thân công chúa và hoàng tử, Trạm vẽ tranh, Trạm trò chơi thể chất, Trạm và khu vực chụp ảnh cổ tích, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình tuổi thơ.

