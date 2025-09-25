HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Yến Nhi mang gì đi thi quốc tế?

Thùy Trang

(NLĐO)- Hãy khám phá độ nhận diện của hoa hậu Yến Nhi khi đem chuông đi thi thố ở Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2025.

Hoa hậu Yến Nhi: chinh phục vương miện Hoa hậu Hòa Bình quốc tế 2025!

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Yến Nhi mang gì đi thi quốc tế? - Ảnh 1.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Yến Nhi tranh tài tại Hoa hậu Hòa bình 2025

Vừa đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi (thường gọi là Yến Nhi) sẽ là người đẹp Việt tranh vương miện tại đấu trường quốc tế Hoa hậu Hòa bình 2025.

Hoa hậu Yến Nhi chia sẻ: "Yến Nhi không chắc liệu mình có đạt được vị trí cao nhất hay không, nhưng sẽ cố gắng hết sức để biến Miss Grand International thành một hành trình thật rực rỡ. Để rồi khi hô vang hai tiếng Việt Nam trên đấu trường quốc tế, tất cả những ai yêu thương Yến Nhi đều sẽ cảm thấy tự hào".

Để chuẩn bị cho hành trình thi thố quốc tế, Yến Nhi mang đi bộ trang phục "Thăng Long hội" để tham dự phần thi trang phục Văn hóa Dân tộc trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2025. Đây chính là thiết kế đã xuất sắc giành giải nhất trong phần thi The Grand National Costume - Trang phục Văn hóa Dân tộc thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Yến Nhi mang “Thăng Long Hội” đi thi thố 

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Yến Nhi mang gì đi thi quốc tế? - Ảnh 2.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Yến Nhi với bộ trang phục Thăng Long Hội

"Thăng Long Hội" là sáng tạo của NTK trẻ Nguyễn Huy Hoàng thuộc team mentor Đặng Trọng Minh Châu. Thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước, là niềm tự hào ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Bộ trang phục tái hiện hình ảnh những mái đình tráng lệ bên hồ, nơi từng là sân khấu cho bao câu chuyện dân gian, đồng thời phản chiếu tâm hồn sáng tạo và tinh thần Việt. "Thăng Long Hội" mang trong mình khát vọng gìn giữ bản sắc, để múa rối nước – di sản tinh thần vô giá – tiếp tục tỏa sáng rực rỡ giữa thời đại hội nhập, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương - người từng thể hiện "Thăng Long Hội" tại đêm thi Trang phục Văn hoá Dân tộc của Miss Grand Vietnam 2025 khẳng định "Thăng Long Hội" là dành riêng cho Hoa hậu Yến Nhi. "Tôi cảm nhận được tinh thần máu chiến ở Yến Nhi. Điều này rất cần thiết cho đại diện Việt Nam ở Miss Grand International. Tôi mong Yến Nhi sẽ giữ vững được phong độ này để tỏa sáng ở cuộc thi sắp tới".

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Yến Nhi mang gì đi thi quốc tế? - Ảnh 3.

Yến Nhi với bộ trang phục lấp lánh

Nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ sẽ đồng hành cùng Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi tại Miss Grand International 2025, với hai mẫu đầm dạ hội được chuẩn bị riêng cho đêm thi bán kết và chung kết. Theo kế hoạch, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự Miss Grand International 2025 vào ngày 29-9. 

Sau buổi họp báo và trao sash vào ngày 1-10, cô bắt đầu tham gia chuỗi hoạt động, bao gồm các phần thi quan trọng như trình diễn áo tắm, trang phục văn hoá dân tộc, phần thi tài năng hay phỏng vấn kín… 

Vòng bán kết Miss Grand International 2025 diễn ra vào ngày 15-10, sau đó là đêm chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 18-10.

hoa hậu Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2025 Hoa hậu Yến Nhi
