Đọc profile tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, cư dân mạng đặt dấu chấm hỏi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Đọc profile tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, cư dân mạng đặt dấu chấm hỏi

Thùy Trang

(NLĐO) - Vừa đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 tối 14-9, tân hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi đã khiến "cõi mạng" dậy sóng.

Tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025: Yến Nhi Đắk Lắk với sắc vóc nổi bật

Đọc profile tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, cư dân mạng đặt dấu chấm hỏi- Ảnh 1.

Tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi

Tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, đến tứ Đắk Lắk sở hữu số đo hình thể hoàn hào với: chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 81-64-92 cm.

Không chỉ gây ấn tượng với sắc vóc, Yến Nhi còn ấn tượng bởi hành trình học vấn. Cô từng tham gia Miss Grand Việt Nam 2024, vào top 15 và vào top 5 nhiều phần thi phụ.

Năm 2025, khi một lần nữa tham dự Miss Grand Việt Nam. Theo hồ sơ dự thi, Nguyễn Thị Yến Nhi đã tốt nghiệp đại học và đăng ký học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại trường Đại học Văn Hiến.

Cô cũng tham gia bài nghiên cứu khoa học sinh viên về đề tài "Quảng bá nhằm phát huy giá trị văn hóa sản phẩm quà lưu niệm của cộng đồng dân tộc thiểu số tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk".

Yến Nhi còn khiến khán giả bất ngờ với gia thế của mình. Thông tin từ ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025 cho biết cha Yến Nhi làm thợ phụ hồ, mẹ bán vé số, sự phấn đấu của Yến Nhi càng khiến khán giả ngưỡng mộ. Trường hợp Yến Nhi càng khẳng định cho câu "không gì có thể đánh gục được một người có đủ ý chí vươn lên".

Yến Nhi: Hành trình vượt khó, tân hoa hậu Gen Z gây sốt!

Đọc profile tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, cư dân mạng đặt dấu chấm hỏi- Ảnh 2.

Nhan sắc đời thường của tân hoa hậu

Mừng cho chiến thắng và cả hành trình vượt khó, sự quyết tâm học hành của Yến Nhi, cư dân mạng cũng có vài đôi điều thắc mắc khi mạng xã hội xuất hiện loạt ảnh đời thường của tân hoa hậu. Trong đời thường, Yến Nhi có gu thời trang gợi cảm và rất hiện đại đúng tinh thần gen Z. Cô thường diện croptop khoe eo thon cùng vòng một căng tràn sức sống.

Yến Nhi cũng cho thấy sự sành điệu, sanh chảnh khi xách túi xách Chanel kết hợp với quần jeans và áo trắng cúp ngực. Tân hoa hậu cũng không ngại thử thách với váy ôm sát đường cong mix cùng tất dài vừa thanh lịch mà vẫn gợi cảm.

Có đôi lúc, Nguyễn Thị Yến Nhi hóa bông hồng rực rỡ với đầm đỏ cut-out khoe vòng một nóng bỏng. Hoặc đơn giản khi đi du lịch, cô diện váy len bó sát khoe chân dài cùng bờ vai thon nuột nà. Hình ảnh Yến Nhi trong đời thường không hẳn là một cô gái có gia cảnh. Cô vẫn sang trọng và sành điệu.

Đọc profile tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, cư dân mạng đặt dấu chấm hỏi- Ảnh 3.

Đọc profile tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, cư dân mạng đặt dấu chấm hỏi- Ảnh 4.

Cư dân mạng nghi ngờ về gia thế được công bố của tân hoa hậu

Vậy nên, cõi mạng nghi ngờ không biết gia cảnh cha làm phụ hồ mẹ bán vé số có thật không? Trường hợp Yến Nhi có thể làm thêm để tự sắm sửa đồ xa xỉ cho mình thì có lẽ, cô cần giúp gia đình trước khi sắm sửa. Hoặc có thể cha mẹ vẫn làm công việc cũ vì yêu thích nhưng túi chanel, đồng hồ apple, du lịch, học đại học rồi tiếp tục cao học… vẫn là cuộc sống của rich kids (con nhà giàu).

Đó là lý do, cư dân mạng nghi ngờ về gia thế thực sự của Yến Nhi.

Tin liên quan

Gia cảnh đặc biệt của tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025

Gia cảnh đặc biệt của tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025

(NLĐO)- Người đẹp Đắc Lắk Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 (Miss Grand VietNam 2025).

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang tự hào tình trẻ "đẹp trai vãi chưởng"

(NLĐO) - Những chia sẻ hài hước của hoa hậu chuyển giới Hương Giang về bạn trai kém tuổi thu hút sự chú ý.

Dấu ấn Jun Phạm

(NLĐO)- Fan Anh trai vượt ngàn chông gai và Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 'phát sốt' khi Jun Phạm song ca cùng Bùi Lan Hương.

hoa hậu Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi Tân Hoa hậu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo