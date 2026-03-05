Hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân có đất bị thu hồi

Chiều 5-3, tại phường Bình Hưng Hoà, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI thuộc tổ bầu cử số 10 - TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri.

Các ứng cử viên gồm: ông Hà Hải - Bí thư Chi bộ 7, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Pháp luật và Trợ giúp pháp lý Liên đoàn Luật sư Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Phạm Văn Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, phụ trách bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Ủy viên Hội đồng tư vấn về kinh tế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Trần Thị Diệu Thúy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Trần Diệp Tuấn - Bí thư Đảng ủy Đại học Y dược TPHCM; Bí thư Đảng ủy Trường Y; cán bộ giảng dạy Bộ môn Nhi, Trường Y - Đại học Y Dược TPHCM.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực pháp luật như thu hồi đất, cấp đổi giấy tờ, phổ biến pháp luật đến học sinh,...

Cử tri Nguyễn Thị Mỹ Tiên đặt câu hỏi.

Đặt câu hỏi đến ông Hà Hải, cử tri Nguyễn Thị Mỹ Tiên (ngụ khu phố 37, phường Bình Hưng Hoà) cho biết nhiều người dân không sợ thu hồi đất, mà do không biết quyền lợi của mình sẽ ra sao. Với chương trình hành động, ông Hà Hải sẽ làm gì để người dân thấy yên tâm hơn trong các dự án thu hồi đất, bồi thường và tái định cư?



Trao đổi với cử tri, ông Hà Hải cho hay việc phổ biến pháp luật cần được thực hiện thường xuyên để người dân hiểu biết và bảo vệ tốt nhất quyền và loi ích hợp pháp của minh.

Luật sư Hà Hải trả lời câu hỏi của người dân.

Ông Hải cho biết trong quá trình hỗ trợ pháp lý, tiếp xúc với người dân, có nhiều ý kiến phản ánh về việc bồi thường, giải tỏa và thu hồi đất trong các dự án. Theo ông, hiện nay vẫn còn những vướng mắc trong việc bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân có đất bị thu hồi. Nhiều người dân cho rằng có những dự án chủ yếu phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, nhưng hành lang pháp lý, cơ chế bồi thường và thỏa thuận chưa thật sự tạo được sự đồng thuận.

Ông Hà Hải nhận định một số quy định pháp luật hiện nay vẫn chưa giải quyết được đầy đủ như cơ chế thu hồi đất, xác định gia đất theo giá thi trường, cơ quan nào có thêm quyền định giá đất, việc xử lý các dự án treo... Trong thực tế, nhà đầu tư thường có lực lượng pháp lý mạnh, trong khi nhiều người dân còn hạn chế về điều kiện tiếp cận hỗ trợ pháp lý, do đó cần sự trợ giúp pháp lý của luật sư.

Ông Hà Hải hy vọng Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định liên quan đến Luật nhà ở, Luật đất đai và Luật đầu tư và kinh doanh bất động sản sao cho bảo đảm sự hài hòa lợi ích giữa các bên và hạn chế phát sinh tranh chấp.

Còn cử tri Mai Châu Tuyết (86 tuổi) cho rằng hiện một số Nghị định có mức phạt khá cao, ông đề nghị các ứng cử có thể góp ý để phù hợp hơn.

Tương tự, cử tri Nguyễn Thanh Năm (luật sư), cho biết hiện rất nhiều người dân vi phạm pháp luật do không hiểu luật, do đó đề nghị các ứng cử viên đại biểu Quốc hội phát huy vai trò của mình để trợ giúp pháp lý cho người dân.

"Cử tri hy vọng vào là đại biểu trúng cử phát huy được tài và đức, cam kết, nói đi đôi với thực hành, đem lại quyền lợi, hạnh phúc cho người dân" - cử tri Nguyễn Thanh Năm nói.

Trình bày chương trình hành động, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cam kết sẽ tham gia tích cực công tác xây dựng pháp luật; đồng thời quyết liệt trong giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước, với mục tiêu làm sao để pháp luật đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trình bày chương trình hành động. Bà Trần Thị Diệu Thúy cũng kiến nghị xây dựng hệ thống cơ sở giáo dục đồng bộ, chuẩn hóa cơ sở vật chất, bảo đảm bình đẳng về cơ hội học tập; đồng thời có chính sách thu hút, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Ngoài ra, chú trọng nâng cao chất lượng y tế, từ đội ngũ bác sĩ đến các đơn vị như bệnh viện, hệ thống y tế dự phòng. Trong khi đó, ông Phạm Văn Thanh cho hay với 30 năm công tác, ông hiểu rằng điều người dân mong đợi không chỉ là lời hứa, mà còn là những quyết sách chạm đúng vấn đề đời sống. Ông Phạm Văn Thanh trình bày chương trình hành động. Ông Thanh cũng chia sẻ ông thấu hiểu áp lực chi phí sinh hoạt đang đè nặng lên người dân, nhất là công nhân và hộ kinh doanh nhỏ. Theo ông Thanh, các khoản thiết yếu chiếm hơn một nửa thu nhập của nhiều lao động. Do đó, chương trình hành động của ông hướng tới điều hành giá xăng dầu minh bạch, dự báo tốt và sử dụng linh hoạt công cụ bình ổn. Với giá điện và dịch vụ thiết yếu, cần tối ưu chi phí từ khâu sản xuất đến phân phối, giảm trung gian để tạo dư địa giảm áp lực cho dân.