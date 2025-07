Trong khuôn khổ Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp về "Hình tượng Người chiến sĩ Công an Nhân dân" lần thứ V – năm 2025, vở kịch "Hoa Lửa" của Nhà hát Kịch Công an Nhân dân đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Đó không chỉ vì câu chuyện giàu cảm xúc, mà còn bởi cách khắc họa hình tượng người lính phòng cháy chữa cháy với tinh thần đầy lý tưởng và nhân văn.





Vở "Hoa lửa" tôn vinh hình tượng chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy

Vở diễn là một trong những tác phẩm tiêu biểu được thực hiện với sự chỉ đạo nội dung từ Cục Công tác Chính trị – Bộ Công an, chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.