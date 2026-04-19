Hỏa lực Iran vẫn đáng gờm dù bị Mỹ - Israel dội bom ác liệt

Iran vẫn giữ được kho tên lửa, số bệ phóng, máy bay không người lái (UAV) đáng gờm dù bị Mỹ - Israel không kích dữ dội kể từ khi xung đột bùng phát.

Truyền thông Mỹ dẫn các thông tin tình báo nước này cho biết Iran vẫn có khả năng tiếp cận khoảng 70% kho tên lửa đạn đạo, cùng khoảng 60% số bệ phóng tên lửa so với trước khi bị Mỹ và Israel tấn công.

Cụ thể, khi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Iran và Mỹ có hiệu lực từ ngày 8-4, Tehran chỉ còn tiếp cận được khoảng 50% số bệ phóng tên lửa đạn đạo.

Tận dụng giai đoạn đình chiến ấy, Iran đã đào bới, khôi phục thêm khoảng 100 bệ phóng từ dưới lòng đất, nâng tổng số bệ phóng tên lửa còn có thể hoạt động lên khoảng 60% so với mức trước chiến sự.

Tên lửa đạn đạo của Iran trên bệ phóng. Ảnh: AP

Cùng với các bệ phóng, Iran cũng đang tìm cách thu hồi những kho tên lửa bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Giới chức tình báo Mỹ tin rằng sau khi quá trình thu hồi hoàn tất, Tehran sẽ có lại lượng tên lửa tương đương khoảng 70% kho dự trữ trước ngày 28-2.

Con số trên cho thấy một phần đáng kể năng lực phóng tên lửa của Iran không bị phá hủy hoàn toàn mà chỉ bị chôn vùi hoặc tạm thời vô hiệu hóa. Khi các bệ phóng được đưa trở lại trạng thái hoạt động, khả năng phản ứng quân sự của Tehran cũng tăng lên tương ứng.

Các đánh giá tình báo Mỹ cũng cho thấy Iran hiện còn khoảng 40%-50% kho UAV tấn công.

Trong số này, đáng chú ý nhất là dòng Shahed-136, vốn chi phí thấp nhưng đủ sức tạo ra cuộc chiến tiêu hao kéo dài nhằm vào các mục tiêu của Mỹ trong khu vực.

Thực tế, các đợt tập kích bằng UAV của Iran đã gây thương vong đáng kể cho lực lượng Mỹ, với khoảng 300 binh sĩ bị thương kể từ đầu tháng 3.

Điểm khiến UAV Iran trở thành bài toán khó nằm ở chi phí đánh chặn. Mỹ phải dùng các loại tên lửa phòng không đắt tiền để đối phó những UAV có giá thành rẻ hơn rất nhiều.

Dù Lầu Năm Góc đã điều chỉnh cách ứng phó bằng việc triển khai các loại rốc-két dẫn đường bằng laser rẻ hơn từ máy bay chiến đấu nhưng sự chênh lệch về chi phí vẫn là vấn đề lớn.

Ngoài ra, lợi thế của Iran không chỉ nằm ở số lượng UAV còn lại mà còn ở khả năng bổ sung. Hạ tầng sản xuất UAV của nước này được bố trí phân tán, nhiều cơ sở nằm dưới lòng đất nên khó bị phá hủy hoàn toàn.

Các chuyên gia ước tính Iran có thể sản xuất hàng ngàn UAV dòng Shahed mỗi năm.

Điều đó đồng nghĩa kho UAV của Tehran không phải dễ cạn kiệt, trái lại có thể phục hồi nhanh chóng và duy trì liên tục. Trong tình hình hiện nay, UAV có thể là thứ vũ khí mà Iran ưu tiên sử dụng để kéo dài xung đột.

Tình báo Mỹ cũng đánh giá cao năng lực UAV của Iran hiện tại. Ảnh: Sky News

Báo cáo cũng cho thấy chiến dịch không kích của Mỹ và Israel tuy gây tổn thất đáng kể nhưng chưa đủ để xóa bỏ hoàn toàn năng lực răn đe của Iran.

Việc Tehran vẫn còn bệ phóng, tên lửa và cả một phần đáng kể kho UAV đồng nghĩa họ vẫn giữ trong tay những công cụ quân sự quan trọng.

"Trong bối cảnh đó, bất kỳ đánh giá nào cho rằng năng lực tấn công của Iran đã bị triệt tiêu hoàn toàn đều có thể là quá sớm" - tình báo Mỹ lưu ý.