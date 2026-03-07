Sau nhiều đồn đoán, ca sĩ Hòa Minzy đã chính thức công bố thông tin về người yêu của mình. Theo Hòa Minzy chia sẻ, người yêu cô - Văn Cương sinh ngày 30-5-1995 còn Hòa sinh ngày 31-5-1995. Cả hai sinh cùng tháng cùng năm … và cách nhau chỉ có 1 ngày.

Hòa Minzy công khai chồng sắp cưới

"Nhà em trồng lúa trồng khoai, nhà anh trồng vải trồng rau đầy vườn. Chúng em ở Bắc Ninh - Bắc Giang nay đã về lại làm một. Chúng em yêu nước và cùng yêu nhau" - Hòa Minzy cho biết.

Nói về mối quan hệ của Cương với gia đình, Hòa Minzy chia sẻ: "Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông Nội còn sống! Để ông biết cháu gái của ông được mọi người yêu thương. Ông rất thương anh, Bố Mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình, fans hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi".

Bạn trai của nữ ca sĩ một chiến sĩ quê Bắc Giang

Cô cũng gởi lời xin lỗi người hâm mộ vì bây giờ mới có thông báo chính thức. Cô cùng gởi lời xin lỗi người yêu vì phải đợi khá lâu mới được công bố thông tin chính thức.

"Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu! Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ em mở lòng, đã âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ. Giờ anh có thể nói với bạn bè, người vợ mà anh hay kể tên là Hòa được rồi" - cô bày tỏ.

Chuyện tình của Hòa Minzy đang khiến nhiều người chú ý khi được cho là bắt đầu từ chương trình Sao nhập ngũ 2022. Sau thời gian quen biết và tìm hiểu, bạn trai của nữ ca sĩ một chiến sĩ quê Bắc Giang dần trở thành người đồng hành trong cuộc sống của cô.

Cặp đôi từng dự định tổ chức đám cưới vào năm 2024 nhưng sau đó tạm hoãn. Mới đây, mẹ của Hòa Minzy bất ngờ đăng bài chúc mừng hạnh phúc, làm dấy lên tin đồn ngày vui của nữ ca sĩ có thể đang đến rất gần.

Cặp đôi từng dự định tổ chức đám cưới vào năm 2024 nhưng sau đó tạm hoãn

Từ một cơ duyên trên sóng truyền hình đến chuyện trăm năm, câu chuyện của Hòa Minzy hiện đang nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả.