HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hòa Minzy công khai chồng sắp cưới

Thùy Trang

(NLĐO) - Hòa Minzy khẳng định người đứng sau lưng ủng hộ cô giờ đã có thể nói “vợ anh tên Hòa" rồi.

Sau nhiều đồn đoán, ca sĩ Hòa Minzy đã chính thức công bố thông tin về người yêu của mình. Theo Hòa Minzy chia sẻ, người yêu cô - Văn Cương sinh ngày 30-5-1995 còn Hòa sinh ngày 31-5-1995. Cả hai sinh cùng tháng cùng năm … và cách nhau chỉ có 1 ngày.

Hòa Minzy công khai chồng sắp cưới - Ảnh 1.

Hòa Minzy công khai chồng sắp cưới

"Nhà em trồng lúa trồng khoai, nhà anh trồng vải trồng rau đầy vườn. Chúng em ở Bắc Ninh - Bắc Giang nay đã về lại làm một. Chúng em yêu nước và cùng yêu nhau" - Hòa Minzy cho biết.

Nói về mối quan hệ của Cương với gia đình, Hòa Minzy chia sẻ: "Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông Nội còn sống! Để ông biết cháu gái của ông được mọi người yêu thương. Ông rất thương anh, Bố Mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình, fans hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi".

Hòa Minzy công khai chồng sắp cưới - Ảnh 2.

Bạn trai của nữ ca sĩ một chiến sĩ quê Bắc Giang

Cô cũng gởi lời xin lỗi người hâm mộ vì bây giờ mới có thông báo chính thức. Cô cùng gởi lời xin lỗi người yêu vì phải đợi khá lâu mới được công bố thông tin chính thức.

"Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu! Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ em mở lòng, đã âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ. Giờ anh có thể nói với bạn bè, người vợ mà anh hay kể tên là Hòa được rồi" - cô bày tỏ.

Chuyện tình của Hòa Minzy đang khiến nhiều người chú ý khi được cho là bắt đầu từ chương trình Sao nhập ngũ 2022. Sau thời gian quen biết và tìm hiểu, bạn trai của nữ ca sĩ một chiến sĩ quê Bắc Giang dần trở thành người đồng hành trong cuộc sống của cô.

Cặp đôi từng dự định tổ chức đám cưới vào năm 2024 nhưng sau đó tạm hoãn. Mới đây, mẹ của Hòa Minzy bất ngờ đăng bài chúc mừng hạnh phúc, làm dấy lên tin đồn ngày vui của nữ ca sĩ có thể đang đến rất gần.

Hòa Minzy công khai chồng sắp cưới - Ảnh 3.

Cặp đôi từng dự định tổ chức đám cưới vào năm 2024 nhưng sau đó tạm hoãn

Từ một cơ duyên trên sóng truyền hình đến chuyện trăm năm, câu chuyện của Hòa Minzy hiện đang nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả.

Tin liên quan

Hòa Minzy được fan tặng 6 cây vàng?

Hòa Minzy được fan tặng 6 cây vàng?

(NLĐO) - Mạng xã hội lan truyền thông tin Hòa Minzy được fan tặng 6 cây vàng nhân dịp ca khúc "Bắc Bling" tròn 1 tuổi.

Hòa Minzy: 12 năm bền bỉ để chạm tới "mùa vàng" thành tích

(NLĐO) - Sau 1 thập kỷ nỗ lực, Hòa Minzy có một "mùa vàng" giải thưởng. Và hơn hết, cô còn được ghi nhận là một nghệ sĩ sống tử tế.

Sau hat-trick ở Giải Mai Vàng, Hòa Minzy thắng lớn tại giải Làn sóng xanh 2025

(NLĐO) - Sau khi thắng lớn tại giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 do báo Người Lao Động tổ chức, Hoa Mimzy tiếp tục bội thu tại giải Làn sóng xanh 2025.

công bố thông tin Hòa Minzy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo