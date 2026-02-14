HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hòa Minzy: 12 năm bền bỉ để chạm tới "mùa vàng" thành tích

Thùy Trang

(NLĐO) - Sau 1 thập kỷ nỗ lực, Hòa Minzy có một "mùa vàng" giải thưởng. Và hơn hết, cô còn được ghi nhận là một nghệ sĩ sống tử tế.

Hòa Minzy - Hành trình bền bỉ của một nghệ sĩ sống bằng đam mê

Hòa Minzy: 12 năm bền bỉ để chạm tới "mùa vàng" thành tích - Ảnh 1.

Ca sĩ Hòa Minzy gặt quả ngọt sau 12 năm cố gắng

2025 là năm của Hòa Minzy khi nữ ca sĩ ghi dấu bằng 10 bằng khen từ trung ương đến địa phương, cùng 20 chiếc cúp vinh danh cho những đóng góp nổi bật trong nghệ thuật và cộng đồng.

Đặc biệt, việc giành 3 giải thưởng quan trọng tại hệ thống giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 do Báo Người Lao Động tổ chức, gồm "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất", "MV của năm" dành cho MV Bắc Bling và "Nghệ sĩ vì cộng đồng", đã khẳng định vị thế vững chắc của cô trong lòng khán giả.

Đó không chỉ là những con số ấn tượng trên bảng thành tích, mà là kết quả của hơn một thập kỷ kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật bằng đam mê, sự tử tế và tinh thần làm nghề nghiêm túc.

Sự bùng nổ của ca khúc "Bắc Bling" được xem là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp Hòa Minzy. "Bắc Bling" không chỉ thành công về mặt lượt xem, lượt nghe, mà còn được đánh giá cao về chiều sâu nghệ thuật. Từ giai điệu, ca từ đến hình ảnh trong MV đều được đầu tư chỉn chu, thể hiện rõ tư duy sáng tạo và tinh thần tôn trọng giá trị truyền thống.

Hòa Minzy: 12 năm bền bỉ để chạm tới "mùa vàng" thành tích - Ảnh 2.

Cô đã chọn một hướng đi đầy đúng đắn

Sản phẩm lần nữa khẳng định Hòa Minzy có ưu thế tuyệt đối với con đường âm nhạc dân gian. 

Cùng với các bản hit thuộc dòng ballad, ca khúc mang sắc màu dân gian trở thành bản sắc rất riêng của cái tên Hòa Minzy trên thị trường nhạc 

Việt. Chính "Bắc Bling" đã góp phần quan trọng tạo nên "mùa vàng" giải thưởng cho nữ ca sĩ trong năm qua.

12 năm làm nghề của Hòa Minzy: Đi chậm để đi xa

Bước ra từ một cuộc thi âm nhạc, Hòa Minzy từng được kỳ vọng lớn, nhưng cũng phải đối diện với không ít thử thách. 

Có giai đoạn, cái tên của cô không còn xuất hiện thường xuyên trên các bảng xếp hạng. Có lúc, nữ ca sĩ loay hoay tìm hướng đi phù hợp giữa thị trường giải trí đầy biến động. Và đó là khoảng thời gian, Hòa Minzy thấy "nản". 

Cô bộc bạch, nếu năm đó, không tìm được bản hit sau nhiều năm cố gắng, có lẽ Hòa phải dừng lại. Và cũng chính trong năm đó, Hòa Minzy có bản hit "Rời bỏ". Cô gọi "Rời bỏ chính là bản hit cứu sự nghiệp của Hòa".

Hòa Minzy: 12 năm bền bỉ để chạm tới "mùa vàng" thành tích - Ảnh 3.

12 năm làm nghề, có lúc Hòa Minzy tưởng mình không còn trụ được

12 năm theo nghề là 12 năm của sự kiên nhẫn, không bỏ cuộc trước khó khăn.Thành công hôm nay vì thế không phải may mắn nhất thời, mà là kết quả của một quá trình bền bỉ, âm thầm nhưng đầy nội lực.

Trong môi trường showbiz nhiều áp lực, Hòa Minzy vẫn giữ được hình ảnh một nghệ sĩ gần gũi, giản dị và chân thành. Trên sân khấu, cô cháy hết mình với từng tiết mục. Ngoài đời, nữ ca sĩ lại mang dáng vẻ đời thường, thân thiện, không tạo khoảng cách với công chúng.

Trên mạng xã hội, Hòa Minzy thường chia sẻ những khoảnh khắc rất "đời": niềm vui, nỗi buồn, sự cố gắng trong công việc lẫn cuộc sống. Chính sự thật thà, không tô vẽ ấy giúp cô xây dựng được mối quan hệ bền chặt với khán giả.

Ở Hòa Minzy, người ta nhìn thấy hình ảnh một nghệ sĩ hiểu rõ giá trị bản thân, biết mình đang ở đâu và cần đi về hướng nào. Đó là bản lĩnh của một người đã trải qua đủ thăng trầm để trưởng thành.

Hòa Minzy: 12 năm bền bỉ để chạm tới "mùa vàng" thành tích - Ảnh 4.

Nhưng cô đã có bản hit cứu cả sự nghiệp mang tên "Rời bỏ"

Một trong những điểm sáng tạo nên sức hút bền vững của Hòa Minzy chính là tinh thần thiện nguyện. Cô âm thầm tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ người khó khăn, trẻ em nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa.

Không phô trương, không đánh bóng tên tuổi, những chuyến đi thiện nguyện của Hòa Minzy xuất phát từ sự tự nguyện và trách nhiệm xã hội. Danh hiệu "Nghệ sĩ vì cộng đồng" đến với cô một cách tự nhiên, như phần thưởng cho quá trình cống hiến bền bỉ. 

Với nữ ca sĩ, nghệ thuật không chỉ là sân khấu và ánh đèn, mà còn là sự lan tỏa yêu thương, góp phần tạo nên những giá trị tích cực cho xã hội.

Tết giản dị và nguồn năng lượng mới

Hòa Minzy: 12 năm bền bỉ để chạm tới "mùa vàng" thành tích - Ảnh 5.

Hòa Minzy còn được yêu mến bởi năng nổ với các hoạt động thiện nguyện

Ngoài hình ảnh nghệ sĩ bận rộn, Hòa Minzy ngoài đời vẫn giữ thói quen đón Tết theo cách giản dị, ấm áp. Cô ưu tiên dành thời gian trở về quê hương, quây quần bên gia đình sau một năm làm việc không ngơi nghỉ. 

Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường chia sẻ khoảnh khắc chuẩn bị mâm cơm, dọn dẹp nhà cửa, sum họp người thân trong những ngày đầu năm. Với Hòa Minzy, Tết là dịp để "nạp lại năng lượng", cân bằng cảm xúc và tìm lại sự bình yên.

Chính nếp sống gần gũi, truyền thống ấy tiếp tục giúp hình ảnh của cô ghi điểm trong lòng công chúng - một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng không xa cách.

Bước sang giai đoạn mới của sự nghiệp, Hòa Minzy cho thấy sự chủ động trong việc hoạch định tương lai. Sau thành công của "Bắc Bling", cô dự kiến tiếp tục theo đuổi dòng sản phẩm mang màu sắc văn hóa - dân gian đương đại, kết hợp yếu tố hiện đại để tiếp cận khán giả trẻ.

Hòa Minzy: 12 năm bền bỉ để chạm tới "mùa vàng" thành tích - Ảnh 6.

Hòa Minzy nghiêm túc trong sự nghiệp và thân thiện ở cuộc sống đời thường

Song song đó, cô cũng vừa kết hợp với giọng ca Rhyder ra mắt "Sau đôi mắt cười" đúng dịp lễ tình nhân 14-2. 

Nữ ca sĩ ấp ủ thực hiện các dự án âm nhạc có chiều sâu, tập trung khai thác cảm xúc và thế mạnh giọng hát. Đây cũng là hướng đi giúp cô giữ được giá trị lâu dài trong thị trường nhiều biến động. 

Ngoài âm nhạc, Hòa Minzy cho biết sẽ duy trì và mở rộng các hoạt động thiện nguyện theo hướng bài bản, dài hơi, mang tính bền vững cho cộng đồng.

Thương hiệu Hòa Minzy và sự ghi nhận của công chúng

Việc được vinh danh tại hệ thống giải thưởng do Báo Người Lao Động tổ chức không chỉ mang ý nghĩa danh hiệu, mà còn là sự ghi nhận từ bạn đọc - những người theo dõi sát sao đời sống văn hóa, nghệ thuật. 

Ba giải thưởng quan trọng trong cùng một mùa Mai Vàng cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của Hòa Minzy trong năm qua. Đó là sự cộng hưởng giữa sản phẩm chất lượng, hình ảnh đẹp và giá trị xã hội tích cực.

Hòa Minzy: 12 năm bền bỉ để chạm tới "mùa vàng" thành tích - Ảnh 7.

2025 là năm của cái tên Hòa Minzy và đó là bước đệm cho năm 2026

Ở thời điểm hiện tại, Hòa Minzy không chỉ là một ca sĩ có hit, mà đã trở thành một "thương hiệu" nghệ sĩ: uy tín, bền vững và giàu cảm xúc.

Tin liên quan

Sau hat-trick ở Giải Mai Vàng, Hòa Minzy thắng lớn tại giải Làn sóng xanh 2025

Sau hat-trick ở Giải Mai Vàng, Hòa Minzy thắng lớn tại giải Làn sóng xanh 2025

(NLĐO) - Sau khi thắng lớn tại giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 do báo Người Lao Động tổ chức, Hoa Mimzy tiếp tục bội thu tại giải Làn sóng xanh 2025.

Nhóm VSTAR tạo ấn tượng ở "Rực rỡ bến ngọc thuyền hoa"

(NLĐO) - "Rực rỡ bến ngọc thuyền hoa" là chủ đề của chương trình Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức.

Ca sĩ Phương Anh với hành động ý nghĩa ở tuổi 22

(NLĐO) - ''Hot girl' dòng nhạc thính phòng làm điều đặc biệt trong ngày sinh nhật là trao quà Tết ý nghĩa dành cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Hòa Minzy Hòa MInzy thắng đậm ở giải Mai Vàng năm chạm vàng của Hòa Minzy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo