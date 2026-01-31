Sau hat-trick ở Giải Mai Vàng, Hòa Minzy thắng lớn tại giải Làn sóng xanh 2025

Hòa Minzy thắng 7 cúp Làn sóng xanh 2025

Hòa Minzy thắng 7 cúp Làn sóng xanh 2025

Theo đó, Hòa Minzy mang về 7 chiếc cúp tại giải Làn sóng xanh 2025, diễn ra tối 30-1 tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM). Gồm: Nữ ca sĩ của năm, MV của năm dành cho Bắc Bling, Sự kết hợp xuất sắc (Hòa Minzy, nghệ sĩ Xuân Hinh và Tuấn Cry), Ca khúc được yêu thích trên radio - Bắc Bling, Top 10 bài hát được yêu thích nhất - Bắc Bling, Hòa Âm Phối Khí - Bắc Bling (do Masew thực hiện ).

Kết quả giải thưởng Làn Sóng Xanh cho thấy, 2025 là năm của những sản phẩm mang bản sắc văn hóa Việt, được đầu tư chỉn chu cả phần nghe lẫn phần nhìn. Trong đó, Hòa Minzy gần như "áp đảo" mùa giải khi xuất hiện đề cử dày đặc ở hầu hết các hạng mục quan trọng và liên tục chiến thắng với tỷ lệ phiếu vượt trội.

Cái tên nổi bật thức 2 tại Lễ trao giải Làn sóng xanh 2025 là Nguyễn Hùng với ca khúc "Còn gì đẹp hơn" (nhạc phim Mưa đỏ) và "Phép màu" (nhạc phim Đàn cá gỗ) với giải thưởng quan trọng Gương mặt mới xuất sắc và Bài hát hiện tượng dành cho "Còn gì đẹp hơn".

Dù là tân binh, anh đã tạo dấu ấn sâu đậm trong thị trường âm nhạc năm qua và liên tục xuất hiện ở những hạng mục quan trọng. Nguyễn Hùng chiến thắng áp đảo ở hạng mục Gương mặt mới xuất sắc với 69,2% phiếu. Ca khúc "Còn Gì Đẹp Hơn" của anh cũng đoạt giải Bài hát hiện tượng với 32,7% phiếu.

Đáng chú ý hơn, Nguyễn Hùng còn ghi dấu ấn ở mảng nhạc phim với "Phép màu". Tác phẩm này đã giúp anh giành chiến thắng tại hạng mục Ca khúc nhạc phim được yêu thích với tỷ lệ 55,1%. Ngoài ra, "Phép màu" cùng với "Còn gì đẹp hơn" cũng đạt giải Top 10 ca khúc được yêu thích. Như vậy, ngay năm đầu tiên được chú ý, Nguyễn Hùng đã mang về cho mình 5 chiếc cúp ở 4 hạng mục.Trong khi Phương Mỹ Chi mang về giải thưởng Ca sĩ đột phá.

Giải thưởng album của năm thuộc về "Made in Việt Nam" của nhóm nhà sản xuất DTAP. Nhà sản xuất của năm thuộc về SlimV và giải Nam ca sĩ/rapper của năm thuộc về SOOBIN. Trong khi đó, Nam ca sĩ/rapper được yêu thích nhất thuộc về Quang Hùng MasterD với 9.147.250 điểm vote.

Đặc biệt, với Giải thưởng Thành tựu Làn Sóng Xanh 2025, Ban tổ chức quyết định vinh danh hai nghệ sĩ gạo cội có ảnh hưởng sâu rộng và bền bỉ đối với âm nhạc Việt Nam: Hồng Nhung và Quang Linh. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến lâu dài và dấu ấn nghệ thuật rõ nét của họ trong lịch sử phát triển của giải thưởng và nền âm nhạc nước nhà.

Việc trao giải Thành tựu năm nay chính là sự tôn vinh cho hành trình âm nhạc phong phú, kiên định và giàu cảm hứng của cả hai nghệ sĩ, đồng thời nhắc nhớ về giá trị của những đóng góp vượt thời gian của họ đối với đời sống âm nhạc Việt.