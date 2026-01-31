Sau hat-trick ở Giải Mai Vàng, Hòa Minzy thắng lớn tại giải Làn sóng xanh 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Sau hat-trick ở Giải Mai Vàng, Hòa Minzy thắng lớn tại giải Làn sóng xanh 2025

Thùy Trang

(NLĐO) - Sau khi thắng lớn tại giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 do báo Người Lao Động tổ chức, Hoa Mimzy tiếp tục bội thu tại giải Làn sóng xanh 2025.

Hòa Minzy thắng 7 cúp Làn sóng xanh 2025

Hòa Minzy thắng lớn tại giải Làn sóng xanh 2025 - Ảnh 1.

Hòa Minzy thắng 7 cúp Làn sóng xanh 2025

Theo đó, Hòa Minzy mang về 7 chiếc cúp tại giải Làn sóng xanh 2025, diễn ra tối 30-1 tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM). Gồm: Nữ ca sĩ của năm, MV của năm dành cho Bắc Bling, Sự kết hợp xuất sắc (Hòa Minzy, nghệ sĩ Xuân Hinh và Tuấn Cry), Ca khúc được yêu thích trên radio - Bắc Bling, Top 10 bài hát được yêu thích nhất - Bắc Bling, Hòa Âm Phối Khí - Bắc Bling (do Masew thực hiện ).

Kết quả giải thưởng Làn Sóng Xanh cho thấy, 2025 là năm của những sản phẩm mang bản sắc văn hóa Việt, được đầu tư chỉn chu cả phần nghe lẫn phần nhìn. Trong đó, Hòa Minzy gần như "áp đảo" mùa giải khi xuất hiện đề cử dày đặc ở hầu hết các hạng mục quan trọng và liên tục chiến thắng với tỷ lệ phiếu vượt trội.

Cái tên nổi bật thức 2 tại Lễ trao giải Làn sóng xanh 2025 là Nguyễn Hùng với ca khúc "Còn gì đẹp hơn" (nhạc phim Mưa đỏ) và "Phép màu" (nhạc phim Đàn cá gỗ) với giải thưởng quan trọng Gương mặt mới xuất sắc và Bài hát hiện tượng dành cho "Còn gì đẹp hơn".

Dù là tân binh, anh đã tạo dấu ấn sâu đậm trong thị trường âm nhạc năm qua và liên tục xuất hiện ở những hạng mục quan trọng. Nguyễn Hùng chiến thắng áp đảo ở hạng mục Gương mặt mới xuất sắc với 69,2% phiếu. Ca khúc "Còn Gì Đẹp Hơn" của anh cũng đoạt giải Bài hát hiện tượng với 32,7% phiếu.

Đáng chú ý hơn, Nguyễn Hùng còn ghi dấu ấn ở mảng nhạc phim với "Phép màu". Tác phẩm này đã giúp anh giành chiến thắng tại hạng mục Ca khúc nhạc phim được yêu thích với tỷ lệ 55,1%. Ngoài ra, "Phép màu" cùng với "Còn gì đẹp hơn" cũng đạt giải Top 10 ca khúc được yêu thích. Như vậy, ngay năm đầu tiên được chú ý, Nguyễn Hùng đã mang về cho mình 5 chiếc cúp ở 4 hạng mục.Trong khi Phương Mỹ Chi mang về giải thưởng Ca sĩ đột phá.

Quang Hùng MasterD là nam ca sĩ/rapper được yêu thích nhất

Hòa Minzy thắng lớn tại giải Làn sóng xanh 2025 - Ảnh 2.

Giải Làn sóng xanh 2025 khép lại với nhiều ấn tượng

Giải thưởng album của năm thuộc về "Made in Việt Nam" của nhóm nhà sản xuất DTAP. Nhà sản xuất của năm thuộc về SlimV và giải Nam ca sĩ/rapper của năm thuộc về SOOBIN. Trong khi đó, Nam ca sĩ/rapper được yêu thích nhất thuộc về Quang Hùng MasterD với 9.147.250 điểm vote.

Đặc biệt, với Giải thưởng Thành tựu Làn Sóng Xanh 2025, Ban tổ chức quyết định vinh danh hai nghệ sĩ gạo cội có ảnh hưởng sâu rộng và bền bỉ đối với âm nhạc Việt Nam: Hồng Nhung và Quang Linh. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến lâu dài và dấu ấn nghệ thuật rõ nét của họ trong lịch sử phát triển của giải thưởng và nền âm nhạc nước nhà.

Việc trao giải Thành tựu năm nay chính là sự tôn vinh cho hành trình âm nhạc phong phú, kiên định và giàu cảm hứng của cả hai nghệ sĩ, đồng thời nhắc nhớ về giá trị của những đóng góp vượt thời gian của họ đối với đời sống âm nhạc Việt.

Tin liên quan

Hòa Minzy lên tiếng sau sự việc mời cha mẹ lên sân khấu Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025

Hòa Minzy lên tiếng sau sự việc mời cha mẹ lên sân khấu Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025

(NLĐO) - Hòa Minzy trở thành chủ đề bàn tán, thậm chí chỉ trích của nhiều người sau Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31-2025.

Hòa Minzy "chiếm lĩnh" Làn sóng Xanh 28-2025

(NLĐO) - Với bản hit "Bắc Bling", Hòa Minzy cùng ê-kip lọt vào 8/12 hạng mục đề cử của Làn sóng Xanh 2025.

Liên Bỉnh Phát ôm chầm Ngọc Kayla khi thắng Giải Mai Vàng 2025

(NLĐO) - Liên Bỉnh Phát đã bày tỏ cảm xúc vui sướng khi được xướng tên chiến thắng tại Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025.

Hòa Minzy Hòa Minzy thắng lớn Làn sóng xanh 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo