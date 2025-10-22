Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Chương trình hòa nhạc tại Phần Lan

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, tối 21-10 (theo giờ địa phương), tại Đại học Helsinki, Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan và TP Helsinki (Phần Lan) đã phối hợp tổ chức Chương trình hòa nhạc đặc biệt.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tặng hoa cho các nghệ sĩ. Ảnh: TTXVN

Tham dự Chương trình, về phía Việt Nam có: Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; phía Phần Lan có: ông Daniel Sazonov, Thị trưởng TP Helsinki; bà Sari Essayah, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp; cùng đông đảo bạn bè Phần Lan và cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan.

Phát biểu tại Chương trình, bà Phạm Thị Thanh Bình, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan bày tỏ niềm vinh dự và xúc động sâu sắc chào mừng các vị khách quý đến với buổi hòa nhạc đặc biệt nhân dịp chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao tới Cộng hòa Phần Lan.

Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Phần Lan, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia, những người bạn cách xa về địa lý nhưng lại gần gũi trong khát vọng vì hòa bình, sáng tạo và phát triển bền vững.

Đại sứ Phạm Thị Thanh Bình nhấn mạnh trải qua hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Phần Lan đã cùng nhau viết nên một câu chuyện hợp tác rất đặc biệt - từ quan hệ viện trợ phát triển, hai nước đã chuyển mình thành những đối tác bình đẳng, cùng hướng tới tương lai xanh, đổi mới và sáng tạo.

Đặc biệt, sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo của Việt Nam và Phần Lan ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Phần Lan lên Đối tác Chiến lược. Đây là bước phát triển mang tính đột phá, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu sắc, tin cậy và toàn diện, hơn bao giờ hết, thể hiện niềm tin chính trị vững chắc và tầm nhìn chung hướng tới hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Chương trình hòa nhạc đặc biệt. Ảnh: TTXVN

Âm nhạc luôn là ngôn ngữ của hòa bình, của sự đồng điệu tâm hồn vượt qua mọi ranh giới, Chương trình là sự kết hợp tuyệt vời giữa nghệ sĩ nhân dân Bùi Công Duy của Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Helsinki Metropolitan của Phần Lan. Đây là biểu tượng đẹp cho tình hữu nghị, giao lưu văn hóa và sự hòa quyện giữa hai nền âm nhạc - hai tâm hồn dân tộc.

Âm nhạc, như tình hữu nghị Việt Nam-Phần Lan, là sợi dây bền chặt gắn kết con người, vượt lên khác biệt để cùng hướng tới cái đẹp, cái thiện và những giá trị nhân văn.

Một buổi tối tràn đầy cảm xúc, với âm nhạc, tình hữu nghị và niềm tin vào một tương lai tươi sáng của quan hệ Việt Nam-Phần Lan, Chương trình hòa nhạc không chỉ là lời chào mừng chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Phần Lan, mà còn là sự kiện văn hóa đặc biệt kỷ niệm bước phát triển mới trong quan hệ song phương Việt Nam-Phần Lan, mở ra một chương hợp tác mới đầy triển vọng.