Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Chương trình hòa nhạc tại Phần Lan

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Chương trình hòa nhạc tại Phần Lan

Dương Ngọc

(NLĐO)- Hòa nhạc không chỉ chào mừng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, mà còn kỷ niệm bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Phần Lan.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, tối 21-10 (theo giờ địa phương), tại Đại học Helsinki, Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan và TP Helsinki (Phần Lan) đã phối hợp tổ chức Chương trình hòa nhạc đặc biệt.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Chương trình hòa nhạc tại Phần Lan - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tặng hoa cho các nghệ sĩ. Ảnh: TTXVN

Tham dự Chương trình, về phía Việt Nam có: Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; phía Phần Lan có: ông Daniel Sazonov, Thị trưởng TP Helsinki; bà Sari Essayah, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp; cùng đông đảo bạn bè Phần Lan và cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan.

Phát biểu tại Chương trình, bà Phạm Thị Thanh Bình, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan bày tỏ niềm vinh dự và xúc động sâu sắc chào mừng các vị khách quý đến với buổi hòa nhạc đặc biệt nhân dịp chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao tới Cộng hòa Phần Lan.

Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Phần Lan, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia, những người bạn cách xa về địa lý nhưng lại gần gũi trong khát vọng vì hòa bình, sáng tạo và phát triển bền vững.

Đại sứ Phạm Thị Thanh Bình nhấn mạnh trải qua hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Phần Lan đã cùng nhau viết nên một câu chuyện hợp tác rất đặc biệt - từ quan hệ viện trợ phát triển, hai nước đã chuyển mình thành những đối tác bình đẳng, cùng hướng tới tương lai xanh, đổi mới và sáng tạo.

Đặc biệt, sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo của Việt Nam và Phần Lan ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Phần Lan lên Đối tác Chiến lược. Đây là bước phát triển mang tính đột phá, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu sắc, tin cậy và toàn diện, hơn bao giờ hết, thể hiện niềm tin chính trị vững chắc và tầm nhìn chung hướng tới hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Chương trình hòa nhạc tại Phần Lan - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Chương trình hòa nhạc đặc biệt. Ảnh: TTXVN

Âm nhạc luôn là ngôn ngữ của hòa bình, của sự đồng điệu tâm hồn vượt qua mọi ranh giới, Chương trình là sự kết hợp tuyệt vời giữa nghệ sĩ nhân dân Bùi Công Duy của Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Helsinki Metropolitan của Phần Lan. Đây là biểu tượng đẹp cho tình hữu nghị, giao lưu văn hóa và sự hòa quyện giữa hai nền âm nhạc - hai tâm hồn dân tộc.

Âm nhạc, như tình hữu nghị Việt Nam-Phần Lan, là sợi dây bền chặt gắn kết con người, vượt lên khác biệt để cùng hướng tới cái đẹp, cái thiện và những giá trị nhân văn.

Một buổi tối tràn đầy cảm xúc, với âm nhạc, tình hữu nghị và niềm tin vào một tương lai tươi sáng của quan hệ Việt Nam-Phần Lan, Chương trình hòa nhạc không chỉ là lời chào mừng chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Phần Lan, mà còn là sự kiện văn hóa đặc biệt kỷ niệm bước phát triển mới trong quan hệ song phương Việt Nam-Phần Lan, mở ra một chương hợp tác mới đầy triển vọng.

Tin liên quan

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan

(NLĐO)- Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb và Phu nhân chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan.

Làm mới quan hệ Việt Nam - Phần Lan

Chuyến thăm Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống mà còn tạo xung lực mới cho hợp tác song phương

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tới Phần Lan

(NLĐO)- Tối 20-10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã tới Thủ đô Helsinki, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan.

Tổng Bí thư Tô Lâm phu nhân tổng bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm thăm phần lan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo